'Está mais amigável', diz Haddad sobre críticas ao governo federal

Música

A Fundação Carlos Gomes começou 2023 capacitando professores de 30 cidades, em convênios com prefeituras e instituições.

Prêmio

Estudo sobre como a Indicação Geográfica “Bragança” pode transformar a farinha da região em ativo é eleito melhor TCC da Uepa.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Está mais amigável"

FERNANDO HADDAD, ministro da Fazenda, comentando, ontem, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e amenizando a escalada de críticas do governo ao Banco Central.

TRANSPORTES

FERIADÃO

Com a proximidade das festividades do Carnaval, quando são intensificadas as viagens ao interior do Estado, representantes de usuários na Agência de Controle e Regulação dos Serviços Públicos do Pará (Arcon) alertam para o fato de um grande número de vans e micro-ônibus intermunicipais estarem operando com uso de películas totalmente escuras, o que já estaria facilitando assaltos nas estradas. Além disso, os usuários reiteram à agência a intensificação da fiscalização também sobre as condições desses transportes, já que a realidade hoje é de veículos superlotados e com um grande número de passageiros fazendo as viagens em pé no interior dos carros. O pedido dos denunciantes é para evitar abusos dos operadores e riscos à vida dos passageiros.

LIVRO

AMAZÔNIA

O livro “O Quinto Movimento”, do ex-deputado federal, ex-ministro da Defesa e articulista de O Liberal, Aldo Rebelo, será lançado hoje, em Belém, em sessão de autógrafos no Palácio da Agricultura, a sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa). Antes do lançamento, Rebelo fará palestra, às 16h30, com o tema “Amazônia: Desenvolvimento e Meio Ambiente”. A presença de Aldo Rebelo faz parte da programação do encontro “Unir para Desenvolver: Pará em 1º lugar”, com palestras de interesse do setor produtivo rural.



AGRO

O encontro ocorre durante o dia, das 9h às 18h - e, a exemplo dos processos eleitorais anteriores, durante o evento, além das discussões sobre temáticas de interesse do agronegócio, também serão realizadas as eleições para a nova diretoria e o conselho fiscal da Faepa. Também serão eleitos os delegados que irão representar o conselho da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), referente ao quadriênio 2023-2027.

PALMITO

PRODUÇÃO

O Ministério Público do Pará reuniu ontem representantes do setor produtivo e dirigentes do Sindicato das Indústrias de Palmito do Estado do Pará, para tratar da regularização da produção do palmito de açaí no Estado. O encontro foi coordenado pela promotora de Justiça Ângela Queiroz, do Centro de Apoio Operacional Cível, Processual e do Cidadão, e traçou metas para este ano. Uma delas é alinhar a oferta de cursos, pelo Serviço Nacional da Indústria (Senai), de boas práticas de alimentos, acidificação e manuseio de caldeiras. As primeiras turmas terão até 40 alunos, e os cursos devem ser oferecidos duas vezes por ano.

SEGURANÇA

A promotora diz que a medida promove a segurança do produto e da saúde do consumidor, evitando acidentes na cadeia produtiva e a proliferação de doenças nas chamadas “fabriquetas”, que terceirizam a produção para comunidades ribeirinhas fora dos limites das fábricas e da cadeia de produção do alimento. A prática, detectada pelo MPPA, levou o órgão fiscalizador a concluir que o palmito produzido no Pará, inclusive o que é exportado, está sendo feito em uma cadeia produtiva clandestina.

VAGAS

INDÍGENAS

O Ministério da Saúde (MS) continua em busca de médicos para atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Além da força-tarefa criada em busca de profissionais, o MS fez um levantamento das vagas oficiais do Programa Mais Médicos, e constatou que 70% das vagas destinadas aos distritos indígenas não foram preenchidas.

EFETIVO

No distrito Yanomami somente 8 vagas estão ocupadas, ou seja, a equipe funciona com 30% do seu efetivo. Segundo o MS, desde a criação do programa Mais Médicos, em 2013, um total de 56 médicos atuou no DSEI Yanomami, mas há uma alta rotatividade.



INCENTIVO

Outro problema é a média de permanência dos médicos na região, de apenas 322 dias para médicos formados no Brasil, ou pouco menos de um ano. Já os médicos formados no exterior têm média de permanência de 733 dias, ou dois anos. Com esses dados e a grave crise no território Yanomami, o MS realiza um estudo para incentivar profissionais de saúde a atuarem em áreas indígenas pelo programa Mais Médicos, que teve uma redução de quase 50% nos últimos anos, caindo de 350 médicos, nos distritos sanitários especiais indígenas, para apenas 180 profissionais atualmente.

EM POUCAS LINHAS



- A parceria entre a Fundação Hemopa e o Grupo Liberal leva hoje à sede da Fundação a visita solidária das candidatas ao concurso Rainha das Rainhas 2023, em apoio à campanha “Neste Carnaval, ganhe 10 no quesito solidariedade. Doe sangue e salve vidas”.

- Às 10h, o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, recepciona as candidatas. Elas desfilarão no auditório Osvaldo Belarmino e, em seguida, visitam as áreas de coleta de sangue e atendimento ambulatorial.

- A campanha quer reforçar o estoque de sangue na rede de hemocentros estaduais, e segue até dia 28 deste mês nas unidades de Belém, Santarém, Marabá, Castanhal, Altamira, Tucuruí, Redenção, Capanema e Abaetetuba.



- Usuário do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) que precisou de segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) por procuração foi surpreendido, após fazer todo o processo, incluindo pagamento e realização de vistoria no veículo, com a resposta de que não vai receber o documento por um erro na procuração, que deveria ter sido reconhecida por “autenticidade”.

- Para o leigo que não sabe o que é isso, no reconhecimento por autenticidade a pessoa que emite a procuração precisa ir pessoalmente ao cartório e, claro, pagando um valor bem mais alto.

- O pior para o usuário foi questionar o Detran de que o atendente poderia ter dado essa informação ao receber a papelada, e ouvir do técnico que, para resolver, é só refazer a procuração e o reconhecimento. Assim como os atendentes não informam, o artigo 5º da Resolução 01/2018, no site do órgão, também não explica o que é o tal reconhecimento de assinatura por autenticidade, exigido para alguns casos.

- A Comissão Intersetorial Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil em Belém apresenta nesta quinta-feira (9) as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti) para 2023.

- A apresentação aos representantes dos órgãos vinculados ao Sistema de Garantias de Direitos (SGD) será às 9h30, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará (OAB-PA).