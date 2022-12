Extensão

A UFPA leva até 10 de dezembro ao quiosque do Parque do Utinga a 2° Exposição “Universidade Além dos Muros”.

Segurança

O governador Helder Barbalho entrega hoje 134 novas viaturas para ações ostensivas e preventivas na Grande Belém.

Kylian Mbappé (J. Bosco)

"Esta Copa do Mundo é uma obsessão. É a competição dos meus sonhos”.

Kylian Mbappé, após comandar a vitória de 3 a 1 da França sobre a Polônia, pelas oitavas de final do Mundial do Catar. O atacante da seleção francesa brilhou na partida, fazendo dois gols e uma assistência.

CONCURSOS

VAGAS

Há uma correria dos concurseiros para os cursinhos preparatórios neste final do ano, no Pará. Eles querem garantir vagas nos próximos certames já anunciados pelo governo do Estado, cujos editais devem ser publicados ainda em dezembro e primeiros meses do ano que vem. Entre os órgãos contemplados estão o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), além de diversos hospitais públicos, como Ophir Loyola, Gaspar Vianna e Fundação Santa Casa.

ZONA ECONÔMICA

EDITAL

O edital de chamamento público para as empresas que desejarem se instalar na Zona Econômica de Santa Izabel do Pará, cujos terrenos disponíveis estão localizados dentro do Complexo Penitenciário de Americano, deve ser divulgado no início do ano que vem. Além de contar com incentivos fiscais e tributários, as empresas também deverão absorver a mão de obra prisional, numa ação que visa a reinserção social e o desenvolvimento econômico da região.

SUSTENTABILIDADE

SIMPÓSIO

Como produzir energia barata, abundante e limpa, de modo a garantir o desenvolvimento social sustentável? Essas perguntas serão debatidas nos dias 15 e 16 no Simpósio “Inovações e Sustentabilidade na Amazônia”, promovido pelo Ministério Público do Estado, na sede do órgão, em parceria com a Associação do Ministério Público do Pará (Ampep) e Conselho Nacional do MP (Conamp).

TEMAS

O evento vai munir os membros do MP com o que há de mais moderno sobre temas como o novo marco regulatório do saneamento básico, o uso de tecnologia a partir da noção de cidades inteligentes e como compatibilizar crescimento econômico com aquecimento climático.

SAÚDE

CONTRADIÇÃO

Em reunião, na última quinta-feira, com a 2ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, Elaine Carvalho Castelo Branco, o secretário Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Maurício Bezerra, garantiu que os problemas como o atraso do pagamento de profissionais que atuam nos hospitais municipais são “pontuais” e “resolvidos em curto espaço de tempo”, e não levam à “interrupção do serviço”.

REALIDADE

Diante do que consideram um discurso bem distante da realidade, trabalhadores da saúde esperam também ser chamados pelo Ministério Público para detalharem o que, segundo eles, seria a realidade, especialmente no que diz respeito ao Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14 de Março, que chegou a ficar quase duas semanas sem ortopedistas e neurocirurgiões.

ATRASOS

O secretário também afirmou também que, “caso tivesse ocorrido a interrupção, os serviços seriam oferecidos pelos hospitais de retaguarda”. Um deles é o hospital Maradei, onde os pagamentos também seguem em atraso. E não apenas os médicos reclamam da falta de pagamento. A equipe de apoio que envolve, por exemplo, o pessoal da limpeza, chegou a fazer manifestações em frente ao PMS para garantir o salário. Ao MP, a secretaria informou ainda “que algumas situações pontuais de aquisições de medicamentos já foram resolvidas e que os estoques estão regularizados para atender a população”.

DIVAS

PRÊMIO

Vencedor na categoria Melhor Programa de Temporada, durante o 9° Prêmio Globo de Programação, o especial “Sons do Pará - Divas”, produzido pela TV Liberal e exibido em 2021, será reexibido em edição especial, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, logo após o ‘Jornal Hoje’. E no dia 31, no mesmo horário, Será apresentada a Retrospectiva, com fatos que marcaram o Estado em 2023.

COPA

MOVIMENTO

Bares e restaurantes que fazem a transmissão dos jogos do Brasil na Copa estão felizes com a adesão dos consumidores. Segundo entidades do setor, há crescimento de vendas que vai de 20% a 50% nos dias em que a seleção entra em campo, principalmente quando a partida é no fim da tarde. Muitos têm apostado na contratação de bandas e artistas locais para shows pós-jogo, o que é um atrativo ainda maior para os torcedores.

EM POUCAS LINHAS

- Faça chuva ou sol, manifestantes contra o resultado das eleições seguem acampados em frente ao 2º Batalhão de Infantaria e Selva (Bis), na avenida Almirante Barroso em Belém.

- Com faixas, famílias inteiras ocupam as calçadas e canteiro central. A pista não tem sido obstruída.

- A Caixa Econômica Federal vai leiloar hoje 201 imóveis, entre apartamentos, casas, terrenos e estabelecimentos comerciais. Há oportunidades no Pará, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, entre outros Estados. Os imóveis leiloados, em geral, estão com valores abaixo do mercado, avaliados de acordo com o valor previsto em contratos antigos, cujos donos ficaram inadimplentes.



- O Pará está entre as principais rotas de produção industrial de ouro, representando cerca de 16% em relação ao mercado nacional. O dado foi um dos assuntos abordados na palestra “Território, Desenvolvimento Local e Mineração de Ouro no Contexto Amazônico”, apresentada pela diretora executiva do Simineral, Poliana Bentes, no 1º Seminário de Design, Ouro e Joias do Pará, encerrado na última sexta-feira.

- Prefeitura de Belém e governo do Pará assinam nesta semana ordem de serviço para o início das obras da avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco.

- O resultado da licitação para o projeto foi anunciado no último sábado.

- A obra será acompanhada por uma Comissão Fiscalizadora de Obras e Serviços e prevê a construção de novo calçamento, ciclovia, área para prática de skate e de quiosques padronizados, além de academias ao ar livre e projetos de iluminação e paisagismo.

- Se tudo der certo, a semana que começa terá, na prática, apenas dois dias úteis completos.

- Hoje, o meio expediente será em razão do jogo Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa.

- Na quinta, 8, será feriado de Nossa Senhora da Conceição. Na sexta, a Seleção pode voltar a campo pelas Quartas de Final. Para a frente, Brasil!