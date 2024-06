'Está chegando o momento de trocar', diz Lula contra presidente do Banco Central

Celular pirata

A Anatel anunciou que vai multar em até R$ 6 milhões as lojas virtuais que negociarem aparelhos sem certificação.



Loteria

A Caixa sorteia neste sábado a Quina de São João. O prêmio previsto para o concurso é de R$ 220 milhões e não acumula.

(J. Bosco)

"Está chegando o momento de trocar.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, voltou a subir o tom contra Roberto Campos Neto, ao afirmar em entrevista que vê o titular do Banco Central como um adversário “político e ideológico”.



SUDAM

PRIORIDADES



O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, confirmou presença na próxima reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que será realizada na segunda-feira, 24, em Belém. Na pauta, as prioridades do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte (FNO) para municípios dos arquipélagos do Marajó e do Bailique, no Pará e Amapá, respectivamente.



PLANO



O Condel também vai debater plano de ação para municípios de fronteira da região Norte e com baixa e média renda, seguindo a política de prioridade definida pelas reuniões do Condel/Sudam realizadas no ano passado. O encontro também tratará das definições do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) para o exercício de 2025.



DIREITOS

OBSERVATÓRIOS



A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos deve lançar na terça-feira, 25, edital de chamamento público para a contratação de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em implementar o Observatório Estadual de Direitos Humanos (ObservaPa). O ObservaPa faz parte da política nacional de direitos humanos estabelecida pelo governo federal, por meio do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). O objetivo é produzir dados que possam servir de base para avaliações e monitoramento das ações desenvolvidas no âmbito dos direitos humanos.



SAÚDE

REFORÇO



Somente na primeira semana do prazo, mais de 4,6 mil pessoas se inscreveram, no Pará, para o “Mais Saúde”, criado para reforçar os quadros de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs) no País. O prazo termina na segunda-feira.



SANEAMENTO

REUNIÕES



Representantes da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e do New Development Bank (NDB) realizam até a próxima terça-feira, 25, uma série de reuniões para apresentação de estudos e visitação de áreas que integram o Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará - Etapa Lagos (Prodesan Lagos).



ABASTECIMENTO



O Prodesan Lagos é um projeto estratégico da Cosanpa criado para aprimorar o abastecimento de água e a rede de tratamento de esgoto sanitário na Região Metropolitana de Belém.



PROJETO



Pelo projeto, 125 milhões de dólares serão investidos na preservação das microbacias urbanas e áreas de recarga dos lagos Água Preta e Bolonha, que abastecem cerca de 80% da população de Belém e Ananindeua, além da construção de uma nova estação de tratamento de esgoto que irá beneficiar mais de 120 mil moradores de bairros próximos ao Parque Estadual do Utinga.



BOLETOS

PREOCUPAÇÃO



Segundo o estudo, realizado em parceria com o instituto Opinion Box, 6 em cada 10 brasileiros são os únicos responsáveis pelo pagamento das contas em sua residência, sendo a conta de energia/luz a principal. Nesse cenário, para metade dos consumidores, as contas básicas chegam a representar até 10% de sua renda mensal – para 11%, representam valor superior a 40% do orçamento.



HOMENAGEM

COMPOSITORES



Fafá de Belém está confirmada na estreia do espetáculo “Paulo Para Sempre Ruy”, uma grande produção em homenagem aos compositores paraenses Paulo André e Ruy Barata, que terá mais de 20 intérpretes se revezando no palco com orquestra em 1h40 de show. Será nos dias 27, 28 e 29 de junho, no Theatro da Paz, sempre às 20h. A direção-geral do espetáculo é de Tito Barata e a direção musical de Ziza Padilha, Luiz Pardal e Jacinto Kahawage.



CADASTRO

DESCONTO



A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciará na próxima segunda-feira, 24, a Campanha de Atualização Cadastral nos 52 municípios onde é responsável pelos serviços de água e esgoto. O procedimento pode ser feito nas lojas de atendimento da Cosanpa ou pelo site da Companhia. Ao finalizar a atualização, o usuário receberá 10% de desconto na fatura de água do mês seguinte.

Em Poucas Linhas

- O estudante Renan Nogueira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Raimundo Nonato, de Santarém, foi o grande vencedor do Pará na edição 2024 do Programa Jovem Senador e representará o estado na etapa nacional em Brasília (DF). Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Santarém se destaca no programa. Renan foi selecionado por meio de um concurso de redação, que ocorre anualmente, para vivenciar uma semana de atividades do Poder Legislativo do Brasil.



- Até o dia 24 de junho, os proprietários de veículos automotores com finais de placas 77 a 97 podem ganhar descontos no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2024). Os descontos valem para quem não tem multas de trânsito e são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado; e 5% de desconto nas demais situações.



- Mais de 300 atletas, de seis municípios paraenses, além de representantes do Mato Grosso, participam, até segunda-feira, do Amazon Muaythai Festival.O evento na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, é organizado pela Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará. Os municípios do Pará participantes são Ananindeua, Marituba, Barcarena, Parauapebas, Marabá e Maracanã.



- Neste domingo, 23, a segunda edição do ano do Arrastão do Pavulagem terá a distribuição de 800 copos ecológicos com desenhos exclusivos para que os brincantes possam colecionar. Para retirar um copo é necessário que o interessado leve 10 unidades de garrafa pet, copos plásticos grandes ou latinhas para trocar no posto do E+ Reciclagem, da Equatorial Energia, localizado na praça Waldemar Henrique. A ação ocorre das 10h às 13h.