'Esses terroristas querem que a prisão seja uma colônia de férias', afirma Alexandre de Moraes

Avaliação

Na posse da diretoria da ApexBrasil, ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse: os atos de domingo fortaleceram a democracia.

UFPA

O CNPq contemplou estudo do Laboratório de Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos sobre resistência antimicrobiana.

Alexandre de Moraes (J. Bosco)

"Esses terroristas querem que a prisão seja uma colônia de férias”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante discurso nesta terça (10), na posse do novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues.

URBANISMO

SOLEDADE

O Cemitério da Soledade será entregue nesta quarta (11), às 17h, véspera do aniversário de Belém, ainda que o restauro de túmulos feito pelo Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, da Universidade Federal do Pará (Lacore/UFPA), siga por tempo indeterminado. O Parque Cemitério Soledade exigiu investimento de R$ 16 mi em sua revitalização.

SIGILO

GARANTIAS

O Ministério Público Federal (MPF) voltou a divulgar, ontem, que é possível pedir sigilo de dados pessoais ao enviar denúncias à instituição pela página “Sala do Cidadão”, sobre os atos criminosos ocorridos no domingo, em Brasília (DF), quando terroristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes. No Pará, o MPF também reforçou a informação e o pedido, que a instituição vem divulgando desde domingo, para que todas as pessoas que conhecerem residentes do Pará que integraram os atos criminosos em Brasília denunciem os criminosos no canal de denúncias do órgão. Os procuradores da República que atuam em todo o Estado destacam que o objetivo é identificar tanto os executores dos atos criminosos quanto seus financiadores, para possibilitar ajuizamento de ações nas áreas cível e criminal.

GATO

DESMOBILIZAÇÃO

Um “gato” de energia elétrica estava sendo usado pelos manifestantes durante o tempo em que estiveram acampados em frente ao quartel do Exército, em Belém. A ligação clandestina, na frente do 2° Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), na avenida Almirante Barroso, foi descoberta durante a desmobilização do acampamento na última segunda-feira, 9, em cumprimento à decisão judicial expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A descoberta foi comunicada imediatamente à concessionária de energia elétrica do Pará, e a ligação clandestina que fornecia energia para o acampamento foi retirada logo na manhã de ontem.

DECRETO

INTERVENÇÃO

O senador Zequinha Marinho (PL), do Pará, foi um dos dez votos no Senado Federal contrários ao decreto da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e votado ontem, com aprovação pela maioria dos senadores. Os analistas políticos apontam que os dez votos contrários foram todos de senadores da base política de Jair Bolsonaro, entre os quais Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho mais velho do ex-presidente. Dos 81 senadores, 70 participaram da sessão extraordinária de forma presencial ou remota.

REAJUSTE

TETO

O reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), animou aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), órgão que usa o índice para embasar reajustes das contribuições à Previdência Social, e também para reajustar o teto dos benefícios de quem ganha mais de um salário mínimo, categoria que, pelo novo INPC, terá este ano reajuste de 5,93% em seus benefícios. Com esse percentual, o teto de pagamentos deve subir pouco mais de R$ 400, saindo dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49. O reajuste, porém, ainda deve ser oficializado em portaria no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias.

IMPEDIMENTO

VIAGEM

Na madrugada de ontem, a companhia área Gol impediu o embarque de uma adolescente de 14 anos, sozinha, de Belém para Porto Alegre (RS). O motivo é que, desde o começo da pandemia, a companhia decidiu só permitir o embarque de passageiros menores de 18 anos, sozinhos, em voos diretos. O problema é que não existe voo direto entre as capitais do Pará e do Rio Grande do Sul. A passageira, que chegou acompanhada da mãe apenas para o embarque, só foi informada do impedimento no momento do check-in, no Aeroporto Internacional de Belém.

PREJUÍZO

O site da Gol, que vendeu a passagem com a informação da idade da passageira, não fala sobre o procedimento impeditivo da própria companhia. Ao contrário, aponta apenas a obrigatoriedade de pagamento da taxa de acompanhante da companhia para menores de 16 anos, usado pela mesma garota, na mesma viagem, quando ela tinha 10 anos e viajou sozinha com acompanhante da Gol. O mais grave para o consumidor é que a companhia, além de não ter a informação no ato da venda da passagem, só restituirá o valor da passagem em até 30 dias, o que impede a família de dar prosseguimento ao plano de férias da filha em outra empresa aérea.

EM POUCAS LINHAS

► Trecho da rodovia PA-275 que corta Parauapebas, no sudeste do Pará, passou a se chamar Dr. Faisal Salmen. O médico paulista foi o primeiro prefeito do município e, posteriormente, foi eleito deputado estadual. A iniciativa foi da família de Salmen, que coletou assinaturas para homenagear o médico. Uma das principais lideranças políticas da região, ele faleceu em julho de 2021.

► A diretoria da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Pará (Saepa), eleita para o biênio 2023/2024, no fim do ano passado, assumiu gestão com promessa de mudanças positivas para os médicos associados. Eleitos por aclamação como presidente e vice, respectivamente, os médicos Cesar Collyer Carvalho e Bruno de Matos indicaram para o conselho fiscal Angela Susume, Harábia Costa e Mário Fascio.

► Depois de ter sido recusado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para sediar uma das etapas do campeonato brasileiro de kart no Pará, apesar de ter se cumprido os requisitos tecnológicos exigidos, o kartódromo Bené Maranhense, em Castanhal, recebeu nova injeção de ânimo. A pista vai sediar o campeonato paraense deste ano, que começa em meados de março. A notícia reanimou os amantes do kart no Pará, que já se preparam, com 25 pilotos. Os competidores são de Belém, Castanhal e Paragominas; das cidades maranhenses de São Luís e Imperatriz; e ainda do Estado do Amazonas. As disputas são nas categorias novatos, graduados e sênior.

► O campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa) da avenida João Paulo II, onde funciona o curso de Educação Física, está com vagas de natação abertas para receber crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Os interessados devem procurar a secretaria do Núcleo de Extensão (Nuex), que tem entrada pela travessa Vileta, e funciona somente pela manhã.