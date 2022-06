Combate ao coronavírus

A vacinação contra a covid-19 será suspensa hoje e amanhã, na capital paraense, por causa do feriadão.

Missão humanitária

Mais de 800 cestas básicas já foram entregues pelos voluntários da Assembleia de Deus em Melgaço, no Marajó.

Candidato Lula (J. Bosco)

"Esse País não pode passar a imagem para o exterior de que mata quem defende o meio ambiente.”

Foi o que disse, ontem à noite, o pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao comentar sobre os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Eles estavam desaparecidos desde o último dia 5, no Vale do Javari, no Amazonas.



GAZETA

Câmara

Véspera de feriado e não houve quorum na Câmara Municipal de Belém para análise de projetos. Apenas cinco dos 35 vereadores da capital paraense compareceram para a sessão de ontem. Dessa forma, os trabalhos foram encerrados mais cedo. Os presentes à sessão foram Túlio Neves (PROS), Josias Higino (Patriota), John Wayne (MDB), Pablo Farah (PL) e Emerson Sampaio (PP).

PIX

Aumento

Dados do Banco Central revelam que o Brasil atingiu 128,7 milhões de usuários cadastrados no sistema Pix, que permite transferências bancárias em tempo real. Como cada usuário pode ter mais de uma chave, os e-mails e os números de CPFs e telefones celulares cadastrados já somam 454, 4 milhões. Em abril deste ano, segundo estudo divulgado ontem pela Neotrust, empresa que monitora o e-commerce brasileiro, 11,5% das compras feitas pela Internet já são pagas via Pix. Em abril do ano passado, esse índice era de 2,6%.

TORTURA

Combate

Em reunião conjunta, realizada ontem, as comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e dos Direitos Humanos e do Consumidor da Assembleia Legislativa aprovaram projeto de lei que institui o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Pará e cria o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no Estado. A medida é para adequar a legislação estadual à Convenção Internacional contra a Tortura da Organização das Nações Unidas. Os dois órgãos serão responsáveis por acompanhar, avaliar, propor e recomendar as ações sobre o tema. Também devem manter um banco de dados com informações sobre a atuação de órgãos governamentais e não governamentais e um cadastro das denúncias criminais e decisões judiciais sobre o assunto. O projeto ainda será apreciado pelo plenário da Casa.

ADMINISTRAÇÃO

Denúncia

O Ministério Público Federal (MPF) voltou a pedir à Justiça a condenação do administrador José Célio Santos Lima, que presidiu o Conselho Regional de Administração do Pará (CRA/ PA) entre 2012 e 2014. Segundo a ação, Lima fez pagamentos sem que os serviços pagos tivessem sido prestados e sem comprovação de efetivo favorecimento ao conselho. De acordo com o MPF, o prejuízo ao órgão foi de pelo menos R$ 2,9 milhões. A coluna não localizou o ex-presidente para comentar as denúncias.

ELEIÇÃO

Calendário

A partir do dia 2 de julho, exatos três meses antes do primeiro turno das eleições 2022, os gestores ficarão proibidos de fazer inaugurações. Também no dia 2 ficam proibidas as contratações de shows artísticos pagos com recursos públicos. E, no dia 11, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará o número exato de eleitores aptos a votar. O número servirá de base de cálculos dos limites de gastos e de pessoas a serem contratadas para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização nas ruas durante as campanhas eleitorais.

AMANDA

Apuração

O promotor de Justiça Harisson Bezerra, titular de Breves e que acumula a Promotoria de Anajás, pediu à Corregedoria-Geral da Polícia Civil que as investigações sobre as circunstâncias da morte da menina Amanda Ribeiro sejam conduzidas pela Divisão de Homicídios de Belém. O Ministério Público do Pará não informou as razões do pedido, que foi atendido pelo corregedor-geral da Polícia, Raimundo Benassuly. Hoje mesmo uma equipe de Belém seguirá para Anajás para dar início aos trabalhos. O corpo da menina de 11 anos foi encontrado embaixo de um trapiche no rio Anajá no último sábado. Amanda estava desaparecida havia quatro dias.

FOME

Avanço

A fome no Brasil voltou a patamares registrados pela última vez nos anos 1990, de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19, lançado no último dia 8. Atualmente, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no País; 14 milhões a mais do que no ano passado. A nova edição da pesquisa mostra ainda que mais da metade da população brasileira (58,7%) convive com algum grau de insegurança alimentar (leve, moderado ou grave).

Em poucas linhas

► É cada dia mais precário o estado da rodovia BR-155, no sudeste do Pará. O trecho mais crítico está entre Xinguara e Eldorado do Carajás.

► Na última segunda-feira, a rodovia chegou a ser interditada por manifestantes que denunciaram o estado difícil da trafegabilidade da estrada.

► A Organização Não Governamental Rádio Margarida levará hoje para o bairro do Barreiro o projeto “Artecidad(e)ania”.

► Haverá apresentação de músicos, dançarinos, performances teatrais, relatos de experiência e fotos varais.

► Na ocasião, serão exibidas partes do webdoc “Arte e cidadania: caminhos que se cruzam em Belém do Pará”, que conta a história de artistas dos bairros do Barreiro e do Jurunas.

► Neste feriado de Corpus Christi, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará missa às 7h, na Catedral Metropolitana.

► O bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá celebração às 8h, na Comunidade São João Bosco, no bairro da Sacramenta.

► Vai até o dia 17 de julho o prazo de inscrição para o prêmio “Sebrae Mulher de Negócios 2022”, criado para reconhecer histórias inspiradoras de empresas lideradas por mulheres.

► Desde a primeira edição, realizada em 2004, cerca de 80 mil empreendedoras já concorreram à premiação.

► Este ano as candidatas podem disputar nas categorias pequenos negócios, produtora rural e microempreendedora individual.

► Serão três etapas - estadual, regional e nacional - até a solenidade de premiação, em novembro deste ano.

► Criada para acompanhar as investigações da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Vale do Javari (AM), a Comissão Externa do Senado vai apurar também o aumento de casos de violência em toda a Amazônia.