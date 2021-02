'Esse é um assunto extremamente grave', diz Augusto Aras

Mudança no Inep

Danilo Dupas é o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Mais insumos

A Fundação Oswaldo Cruz deve receber, hoje, os insumos para fabricar 12,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.

Procurador-geral da República Augusto Aras (J. Bosco)

"Esse é um assunto extremamente grave.”

Foi assim que reagiu, ontem, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ao comentar sobre a investigação de integrantes do Ministério Público no âmbito do inquérito aberto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar supostas tentativas de intimidação e investigação de ministros do tribunal por meios ilegais.



AGLOMERAÇÃO

Risco

A conquista do título de campeão do Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Flamengo foi a desculpa que faltava para muitas pessoas lotarem os bares em todo o País. Em Belém, não foi diferente. Em vários pontos da capital, houve aglomeração de torcedores. As imagens preocupam especialistas e médicos que estão na linha de frente do atendimento a pacientes com a covid-19. As previsões não são otimistas. As aglomerações registradas na noite da última quinta-feira, 25, terão impactos na procura por atendimento médico nas próximas duas semanas.

Variante

Com a disseminação, em todo o território nacional da variante P1 do novo coronavírus, a recomendação é para que os brasileiros reforcem as medidas de distanciamento social, mesmo em cidades que não estão em lockdown. A média diária de mortos pela covid-19 segue acima de mil. Dados do consórcio nacional de veículos de imprensa apontam que o Pará está entre os Estados com curva ascendente de mortes pela doença.

VACINAÇÃO

O município de Marituba recebeu mais 660 doses de vacinas contra o novo coronavírus. Com isso, dará início, ainda hoje, à vacinação de mais um grupo de idosos: os que têm idade entre 85 e 89 anos. A imunização será feita de casa em casa, por equipes volantes da Vigilância Epidemiológica do município. Os profissionais vão até as residências dos idosos dessa faixa etária cadastrados nos postos de saúde do município.

TURISMO

Terminal

O Governo do Estado planeja entregar ainda neste ano o terminal hidroviário turístico para embarque e desembarque de passageiros, no distrito de Icoaraci, em Belém. A obra será comandada pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).



VISITA TÉCNICA

O terminal será construído ao lado do atual trapiche de passageiros do distrito. Nesta segunda-feira, o presidente da CPH, Abraão Benassuly; o secretário estadual de Turismo, André Dias, e representantes da Prefeitura de Belém farão a primeira visita técnica ao local da futura obra.

AERONAVE

Reforço

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) do Pará vai receber, em abril deste ano, o avião Pilatus PC 12/45, motor turboélice. A aeronave foi apreendida pela Polícia Federal e comprada pelo Graesp para ser usada em ações de combate à criminalidade no Pará. Também poderá ser usada para o transporte de pacientes contaminados pelo novo coronavírus e de vacinas contra a covid-19.

PREVIDÊNCIA

Regime

Entidades que representam as chamadas carreiras de Estado no Pará se reuniram, ontem, com a direção do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) para discutir a implantação do regime de previdência complementar. O prazo para que o novo regime entre em vigor terminará em novembro deste ano. Nova reunião está agendada para a próxima semana, quando devem ser apresentados o plano de benefício e as regras para aqueles que desejam migrar para o sistema. Entre as carreiras de Estado estão procuradores, membros do Ministério Público, auditores e fiscais da Fazenda.

JUDICIÁRIO

Qualificação

Duas palestras virtuais vão marcar o início do ano letivo na Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Pará. Com o tema em forma da pergunta e quase espanto “O que é isto – o Direito?”, a primeira parte da aula magna, no dia 4 de março, será ministrada pelo jurista e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor pela Universidade de Lisboa, Lenio Streck. Ele é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito (mestrado e doutorado) da Unisinos. A segunda, no dia 11, sobre “Cooperação judiciária nacional – Resolução 350 do CNJ”, ficará a cargo do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara. Ele é autor de vários livros e artigos científicos na área do Direito Processual Civil.

EM POUCAS LINHAS

► A multinacional Alcoa divulgou que repassou ao município de Juruti, onde explora bauxita, 5,5 mil metros cúbicos de oxigênio.

► O transporte exige um delicado esquema de logística. De Belém, de onde o material sai, até Juruti são dois mil quilômetros de distância. As viagens duram cerca de 20 horas.

► A Seção Judiciária do Pará, por meio da Coordenação dos Juizados Especiais Federais, começou os procedimentos para instalar a Unidade Avançada de Atendimento (UAA) no Arquipélago do Marajó, região que concentra 16 municípios do Pará.

► As UAAs funcionam como espécies de postos avançados para garantir o acesso, à Justiça Federal, de jurisdicionados residentes em localidades onde não exista sede do órgão.

► Duas paraenses estão na disputa para realizar o sonho de fazer parte do mais famoso grupo de balé do mundo, o Bolshoi. Victoria Nogueira, de 10 anos, e Maitê Gamelas, de 11, foram classificadas para a seleção nacional.

► As meninas embarcarão para Joinville (SC) no mês de março para participar da seletiva nacional.

► A Defesa Civil de Belém identificou riscos de deslizamento de encosta nas praias do Ariramba, Marahu, Paraíso e Grande, na Ilha Mosqueiro. As áreas de risco serão interditadas. A ordem para os moradores e turistas é para que mantenham distância dos pontos de risco.

► O número de paraenses que perderam a vida para a covid-19 chegou a 8.577 na noite de ontem.

► O Sindicato dos Médicos do Pará registrou, até agora, as mortes de 65 profissionais que contraíram o novo coronavírus.

► O último caso registrado foi o da oftalmologista Fátima Ramos. Além de ser reconhecida pela atividade médica, Fátima se tornou famosa nas redes sociais pela página “Fashion depois dos 60”, criada por ela para compartilhar dicas de moda para mulheres nessa faixa etária.