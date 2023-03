Varejo nacional

O comércio varejista deverá vender R$ 2,49 bi para a Páscoa deste ano, um aumento de 2,8% em comparação com 2022.

Artistas e pesquisadores

O prazo de inscrição ao Prêmio FCP de Pesquisa e Experimentação Artística foi prorrogado até 20 de abril. Os prêmios são de R$ 25 mil.

Luiz Marinho (J. Bosco)

"Esse é o grande problema hoje, que é a insanidade monetária do Banco Central.”

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, ao criticar o nível da taxa básica de juros, hoje em 13,75%. Ele argumenta que a autoridade monetária deve esquecer o motivo que a faz manter os juros elevados e analisar a economia brasileira.

ALEPA

AUSÊNCIAS

Com apenas onze dos 41 deputados em plenário, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) de ontem foi suspensa por falta de quórum. De acordo com o regimento da Casa, são necessários, no mínimo, 21 parlamentares para que os projetos sejam apreciados e votados. Entre os projetos que deixaram de ser analisados estava um que trata sobre a destinação ambientalmente correta de medicamentos vencidos. Também deveriam ser votadas as propostas de sinalização de atendimento prioritário para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em órgãos públicos e o reconhecimento da obra do Mestre Cupijó como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado.

DESCONTOS

Diante da ausência de quase 3/4 dos deputados, o presidente da Alepa, Francisco Melo, o Chicão (MDB), autorizou o desconto no salário de todos os ausentes já no contracheque de abril. A exceção foi a deputada Lívia Duarte (PSOL), que está em missão oficial representando o Legislativo estadual em Brasília (DF). A ausência de deputados na Alepa já havia sido objeto de debate na sessão do dia anterior, quando apenas 28 dos 41 compareceram e muitos apresentaram requerimento pedindo licença para ir a Brasília acompanhar a marcha dos prefeitos. Vale lembrar que a semana do Legislativo paraense é de dois dias, com sessões deliberativas somente às terças e quartas-feiras.

VACINA

BAIXA

Enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) acena, para alguns países, com a possibilidade de suspender, para o público em geral, as doses de reforço contra a covid-19, por considerar satisfatórios os níveis de imunização, no Brasil a baixa adesão à campanha de vacinação ainda preocupa. Em Belém, por exemplo, 86,54% tomaram a primeira e segunda doses do imunizante contra o novo coronavírus.

REFORÇOS

Por outro lado, menos de 50% buscaram o esquema de reforço, da terceira dose em diante. A avaliação da Coordenação de Imunização é que a cobertura vacinal no esquema primário é satisfatória, mas o mesmo não se pode dizer dos reforços (terceira, quarta doses e bivalente).

TRÂNSITO

RISCO

Tem crescido em Belém o número de motoristas que desrespeitam os semáforos, e não apenas durante a noite, por questões de segurança, mas a qualquer hora do dia.

VELOCIDADE

Apesar de ser infração gravíssima, esses condutores seguem colocando em risco a vida de pedestres e de outros condutores. Os infratores param no sinal, olham para ver se vem algum veículo em sentido contrário e, caso não, vão passando a toda velocidade pelo trecho. Se algum imprevisto ocorrer ficará muito difícil evitar acidentes.

IGREJA

SERMÃO

O padre João Paulo de Mendonça Dantas, atual reitor da Igreja das Mercês, no Centro Comercial de Belém, será o pregador oficial da Arquidiocese de Belém no Sermão das Sete Palavras, na Sexta-Feira Santa, uma das mais tradicionais cerimônias da Semana Santa no Pará. Como ocorre todos os anos, desde que foi criado, em 1819, pelas irmãs Doroteias, o também chamado Sermão das Três Horas da Agonia é realizado na capela de Santo Antônio, no bairro da Campina. Padre João Paulo Dantas tem experiência como vigário paroquial da Catedral Metropolitana e como professor da Faculdade Católica na capital paraense.

ESCOLAS

PAZ

A Promotoria da Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público Estadual do Pará vai realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o curso de capacitação “A Cultura da Paz no Contexto Escolar”. As aulas ocorrerão nos dias 4, 18 e 25 de abril, das 8h às 12h, no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire.

ESPETÁCULO

CRECHE

Será apresentado em 5 de abril o espetáculo Arte Solidária, que terá a participação do músico Luiz Pardal, da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, coordenada pelo professor Áureo de Freitas, e dos bailarinos do Centro de Dança Ana Unger. A apresentação será no Theatro da Paz e a renda dos ingressos, destinada para a creche Santa Rita de Cássia, instituição sem fins lucrativos que atende 80 crianças de três a cinco anos.

Em Poucas Linhas

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, e a coordenadora do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) Gabriel Lima Mendes, Tatiana Maia, participam, amanhã, da abertura do simpósio da semana de atividades relacionadas à educação inclusiva dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) atendidos pela rede municipal de educação.

► A programação segue até 30 de abril, com debates, caminhadas em Belém e Mosqueiro e atividades culturais, sob a coordenação do Crie, que atende 1.172 estudantes com autismo.

► O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 18 de dezembro de 2007, para difundir informações sobre o autismo e reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

► O Pará é um dos Estados que mais avançou na criação de políticas públicas no País para pessoas com autismo.

► Na Alepa, por exemplo, tramitam dois importantes projetos de leis sobre o assunto. Um que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da unidade consumidora onde residam pessoas com Transtorno do Espectro Autista no programa Tarifa Social Baixa Renda; e outro sobre a obrigatoriedade da contratação de educadores físicos capacitados para lecionar em estabelecimentos de ensino no Estado, ambos de autoria do ex-deputado Miro Sanova.

► A presença feminina na mineração do Pará foi tema de um painel realizado nesta semana dentro da programação da Diversibram 2023.

► Integrante da mesa, a vice-presidente do Simineral, Ana Carolina Alves, destacou a importância do tema, ressaltando a necessidade de ambientes favoráveis para que mulheres acessem cada vez mais espaços no mercado de trabalho.