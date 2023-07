'Essa Barbie tem um Prêmio Nobel. Ele é só o Ken', diz Malala sobre foto com seu marido

Risco na água

Os afogamentos são a causa de 5,7 mil mortes por ano no País, em balneários, rios e piscinas, segundo a Sobrasa.



Restituição do IR

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (31) o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023.

Malala Yousafzai (J. Bosco)

"Essa Barbie tem um Prêmio Nobel. Ele é só o Ken”.

Malala Yousafzai, ativista paquistanesa, ao postar em suas redes sociais, ontem, foto em uma caixa da boneca Barbie ao lado do marido, o dirigente esportivo Asser Malik.

ENERGIA

REPERCUSSÃO



Teve grande repercussão nos meios políticos paraenses reportagem publicada ontem em O LIBERAL sobre as tarifas de energia no Pará, Estado que abriga duas das maiores usinas hidrelétricas do País - Belo Monte e Tucuruí. Com o aumento previsto para entrar em vigor a partir da segunda-feira, 7 de agosto, a situação ficará ainda mais grave. Famílias terão que escolher entre pagar a conta de energia e itens essenciais para a sobrevivência e empresas terão os custos de produção onerados com impactos sobre os preços dos produtos e a geração de emprego.



PERDAS



O pedido de Revisão Tarifária Periódica, apresentado pela Equatorial junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, traz pontos que são considerados, no mínimo, graciosos, segundo especialistas ouvidos pela coluna. Um deles é usar dados do Estado do Espírito Santo como modelo para cálculo de variáveis usadas no processo. Entre essas variáveis estão, por exemplo, as perdas não técnicas de energia. Na ação em que pede a suspensão do reajuste, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará afirma que “trata-se”, como se percebe facilmente, de marco de análise absolutamente inadequado para aferição da situação paraense, considerando a diferença quantitativa e qualitativa do serviço prestado pela Equatorial Energia no Pará e pela EDP no Espírito Santo.

PESQUISA

AMAZÔNIA



Em reunião, na semana passada, com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, uma comitiva da Universidade Federal do Pará apresentou a proposta de criação do Centro Integrado da Sociobiodiversidade Amazônica (Cisam), que teria a missão de “integrar e fortalecer os grupos de pesquisa instalados na região, consolidando e potencializando as competências e experiências de pesquisa da Amazônia na própria Amazônia”.



POLÊMICA



Em março deste ano a Universidade de São Paulo (USP) anunciou que criaria um centro para estudos de desenvolvimento sustentável da região. O anúncio gerou polêmica pela ausência de pesquisadores e instituições da Amazônia.



MUSEU



O reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, explica que o centro vai desenvolver pesquisas em seis áreas temáticas: Biodiversidade e Conservação; Água, Floresta e Clima; Oceano e Foz do Amazonas; Contaminação Ambiental e Saúde do Amazônida; Povos da Amazônia; e Inovação, Economia e Sustentabilidade. Também abrigará o Museu das Amazônias, com os acervos da biodiversidade e da sociodiversidade da Amazônia, resultados de pesquisas.

MULHER

CORTE



Ganham força os manifestos encabeçados por juristas da Amazônia em defesa pelo atual governo de uma mulher da região para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Até a sexta-feira, um dos manifestos já reunia 16,5 mil assinaturas. O outro, aberto na semana passada, caminhava para reunir mais de mil apoiadores. Nos dois documentos, as juristas ressaltam que, embora haja um número expressivo de mulheres em postos inferiores do Poder Judiciário, Ministério Público, nos tribunais superiores a proporção é de apenas uma mulher a cada quatro vagas. Em outubro, mais uma cadeira ficará vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Se o posto não for ocupado por outra mulher, a Corte máxima do País terá apenas uma representante feminina entre seus onze juristas.

SHOPPING

INSEGURANÇA



Com a cidade quase deserta no último fim de semana das férias, os ladrões aproveitaram para fazer a festa e levaram terror ao shopping Pátio Belém, onde famílias passeavam no domingo à tarde. O assalto a uma joalheria acabou em tiroteio e com os frequentadores trancados nas lojas. O empreendimento foi fechado por algumas horas e a via em frente, interditada. Por sorte não houve feridos.

DIA D

LIXO



Hoje é o grande dia de abertura das propostas para a gestão do lixo doméstico de Belém, mas o que se sabe até o momento é que dificilmente essa novela terá fim. Seis grandes empresas impugnaram a concorrência, o que pode impedir que o vencedor assine o contrato. A movimentação em torno do negócio não é por acaso: o valor pago mensalmente pela prefeitura à empresa que vencer a licitação será igual ou superior a R$ 33,4 milhões. O contrato é de 30 anos, podendo ser prorrogado por mais 30.

EM POUCAS LINHAS

► Comentário ontem no clube Assembleia Paraense: com Hélio Gueiros, a Equatorial teria muita e, ponha muita nisto, dor de cabeça.



► O jornal O LIBERAL vai fazer uma matéria para o próximo domingo com a Agência Nacional de Energia Elétrica tentando explicar o inexplicável: como a agência chega a estes reajustes.



► Não é verdade que a Equatorial tem um acesso muito bom na Aneel.



► O que levaria uma indústria a se instalar no Pará?



► E o que leva tanta ONG a se instalar aqui no Pará? Esperamos que a CPI das ONGs consiga explicar.



► E as ONGs, além de tudo que se sabe e não se sabe, consomem pouca energia.



► Os melhores negócios no Pará são ONG, empresa de energia elétrica e mineradora.



► Coluna do Estadão publicada hoje em O LIBERAL, na página 2, informa que o nome do governador Helder Barbalho está em alta para ser vice de Lula nas eleições de 2026.



► Com desembarque previsto para Belém na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá a Santarém, oeste do Estado, na segunda-feira, 7. Na agenda, segundo assessores próximos, está a cerimônia de inauguração do segundo trecho (Infovia 01) do programa Norte Conectado, que conecta cidades amazônicas por meio de cabos de fibra óptica lançados no leito de rios da região.



► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) começou os preparativos para sediar o seminário da Comissão Especial de Transição Energética e Produção do Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados, marcado para ocorrer no dia 25 deste mês.



► Com a volta às aulas e a chegada de mais de uma dezena de líderes mundiais à capital paraense na próxima semana, Belém deverá viver dias de caos no trânsito. Paciência.



► Em reunião com o Banco de Exportação e Importação da Coreia do Sul, o Korea Eximbank, o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil (Mapa), Carlos Fávaro, apresentou a proposta brasileira para recuperação de pastagens de baixa produtividade que visa intensificar a produção de alimentos de forma sustentável. Muitas dessas áreas ficam na Amazônia Legal.