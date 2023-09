R70: 'Espero que Belém nos dê muita sorte, que a torcida nos empurre', afirma Neymar

Alteração

As atividades do Poder Judiciário do Estado do Pará nos 1º e 2º graus funcionam hoje em regime de plantão.



Aplaudido

O Zé Gotinha foi uma das principais atrações do evento cívico de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira (J.Bosco)

"Espero que Belém nos dê muita sorte, que a torcida nos empurre.”

Neymar, o camisa 10 da Seleção Brasileira, sobre a expectativa para o jogo de hoje, contra a Bolívia, no Mangueirão.

INSTITUTO

DEMISSÃO



O Instituto Evandro Chagas (IEC), vinculado ao Ministério da Saúde, divulgou nota confirmando que o servidor acusado de fraude para ser nomeado diretor do órgão deixou os quadros do serviço público por decisão da Controladoria Geral da União. No documento, o órgão informou ainda que “permanece colaborando com total transparência para as devidas averiguações legais junto aos órgãos competentes e para que a justiça sempre prevaleça”. A coluna teve acesso à portaria de demissão de Márcio Roberto Teixeira Nunes, datada de 14 de abril deste ano.



CRIMES



O comunicado do Instituto foi divulgado depois que a Justiça Federal decidiu tornar réus três acusados de integrar um esquema ilegal para mudança na gestão do Instituto Evandro Chagas. Segundo apuração do Ministério Público Federal, entre janeiro e agosto de 2019, um dos acusados pediu e conseguiu dinheiro do servidor do Instituto para subornar agentes públicos com poder de influência para a nomeação dele ao cargo de diretor do órgão, o que de fato ocorreu no dia 31 de agosto de 2020. Os réus responderão pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência e falsificação de documento.

TORCIDA

EXEMPLO



A torcida paraense está chamando atenção do Brasil inteiro pela forma como está recepcionando os atletas da Seleção Brasileira de futebol, que estreia hoje à noite contra a Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A estrutura oferecida para os jogadores, o clima especial que os torcedores estão criando na frente do hotel onde o elenco está hospedado, e no Estádio Olímpico, durante os treinos, já foram alvos de comentários dos jogadores, da comissão técnica e até dos jornalistas de fora do Estado que estão cobrindo a Seleção na capital paraense.



SAUDADE



E não é para menos, a última apresentação da Seleção Brasileira de futebol na cidade foi há 12 anos, em 2011, quando o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0, pelo clássico das Américas. Agora, o Mangueirão, com uma estrutura nova, aguarda um público estimado em mais de 45 mil pessoas.

AÇAÍ

SUSTENTÁVEL

Uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), da Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará (CRF-UFPA) e da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) pode ajudar a reduzir o descarte anual de mais de 93,5 mil toneladas de caroço de açaí. Estudantes de ensino médio e fundamental estão sendo treinados para a transformação do caroço de açaí em carvão ativado quimicamente com uso de hidróxido de sódio.



ÁGUA



A intenção é usar os caroços hoje jogados fora em matéria-prima para um filtro de água apropriada para o consumo nas localidades onde não se tem acesso à água potável. A capacitação é ministrada por Edivan Pereira, aluno do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA e primeiro lugar na 17ª Edição do Prêmio Jovem Cientista Brasileiro, em 2013, com o experimento, realizado na cidade de Moju.

CRIANÇAS

ORTOPEDIA



A Secretaria de Saúde do Estado anunciou que desde que foi criado, há três anos, o projeto “Doenças Ortopédicas da Infância”, que garante cirurgias para crianças com pé torto congênito ou deformidades congênitas nas mãos, realizou 1.100 procedimentos. O projeto faz parte do programa “Fila Zero”, criado para atender todas as demandas eletivas de alta complexidade em crianças portadoras de deformidades ortopédicas.



COMPLEXA



No Pará, uma em cada mil crianças nasce com pé torto congênito (PTC), considerado uma deformidade complexa que compromete todos os tecidos músculo-esqueléticos.

EM POUCAS LINHAS

► A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, se consolida, cada vez mais, como nome para a sucessão do governador Helder Barbalho. Prova disso é que o governador fez questão da presença de Hana a seu lado para anunciar, nas redes sociais, que o Estado vai pagar parcela do 13º salário do funcionalismo público antes do Círio de Nazaré, que ocorre no segundo domingo de outubro. A medida vai beneficiar mais de cem mil servidores.



► A Secretaria de Estado de Educação entregou para a Prefeitura de Breves, no arquipélago do Marajó, materiais didáticos e livros de leitura do “Alfabetiza Pará”, para 214 escolas da zona rural do município. Os materiais didáticos atenderão 4.249 alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental.

► O escritor Walbert Monteiro, cronista de O LIBERAL, vai lançar, na Feira do Livro, a obra “Três Vultos Históricos do Pará”. A obra aborda as figuras de Domingos Antônio Raiol, José Coelho da Gama e Abreu e Felipe Patroni. O lançamento ocorrerá em 13 de setembro, de 18h às 21h, no estande da Academia Paraense de Letras.



► O reitor da Universidade de Luanda, Alfredo Buza, visitou a Assembleia Legislativa do Pará. Foi recebido pelo deputado Carlos Bordalo em nome do presidente da Casa, o deputado Francisco Melo, o Chicão.



► Mesmo com muita gente optando por passar o feriadão em Belém, por causa do jogo da seleção brasileira, o movimento na saída da cidade foi intenso na manhã de ontem. Houve engarrafamentos na saída da cidade. Em Salinópolis, o movimento de ontem, contudo, ainda estava abaixo do esperado. Governo e prefeitura de Belém facultaram o ponto nesta sexta-feira.