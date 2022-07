"Era isso ou morrer de dor", disse a cantora Anitta ao anunciar que passará por cirurgia

Devoção à Virgem

A comunidade católica participará, hoje, da abertura da festividade de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides.

Canções marianas

O festival de música “Cantos para a Mãe de Nazaré” inscreverá composições até o próximo dia 25, em Belém.

Anitta (J. Bosco)

"Era isso ou morrer de dor.”

Foi o que afirmou, ontem, a cantora Anitta ao anunciar, via redes sociais, que passará por cirurgia após receber o diagnóstico de endometriose. Ela relatou sofrer há nove anos com sintomas da doença.

DESAFIOS

Sustentáveis

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), participou, neste fim de semana, em São Paulo, da Virada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). O evento foi promovido pela Prefeitura de São Paulo, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). Na pauta, os debates sobre as políticas públicas de desenvolvimento sustentável e combate à pobreza. Os ODSs impõem aos países metas a serem alcançadas nas áreas de educação, cultura, desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia e também em justiça e comunicação.

MULHERES

Acolhimento

Estão avançando os preparativos para a instalação oficial da Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A ideia é que o órgão seja canal especializado para o acolhimento de mulheres que, de alguma forma, se sintam vítimas de violência política e/ ou de gênero ou de algum tipo de assédio e discriminação. O plano de ação da Ouvidoria foi apresentado durante reunião na última quinta-feira.

PESQUISAS

Intercâmbio

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou um edital de cooperação científica, em parceria com a Fundação de Amparo a Estudos do Estado de São Paulo (Fapesp), com investimento de R$ 2 milhões nesta chamada, para apoiar pesquisadores no desenvolvimento de projetos inovadores em diversas áreas de conhecimento. Presidente da Fapespa, Marcel Botelho justificou o convênio avaliando que essas fundações estaduais desempenham um papel importante no estímulo à produção científica nacional, e que, no caso específico da parceria com São Paulo, haverá a junção de recursos financeiros e técnicos, o que fortalece o intercâmbio para acelerar as pesquisas em andamento sobre a região amazônica.

TRIBUNAL

Comenda

A ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, receberá, no próximo dia 12, a medalha “Serzedello Corrêa”, criada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) para agraciar “pessoas de comprovada idoneidade moral e reconhecido merecimento, aferido por meio da prática de atos ou serviços relevantes em favor deste Tribunal”. O nome da ex-governadora foi indicado pelo conselheiro Cipriano Sabino, e teve a relatoria do conselheiro Luis Cunha. A medalha foi criada em 1970.

UNIVERSIDADE

Repescagem

Estão disponíveis, no site da Universidade do Estado do Pará, três novas repescagens para a instituição que, desta vez, está convocando 405 novos alunos. As chamadas são referentes aos Processos Seletivos 2022, 2022/2 (vagas remanescentes) e Processo Seletivo Especial para o curso de Enfermagem, em Parauapebas. As matrículas on-line devem ser realizadas até o próximo dia 11. Entre 12 e 14 deste mês, os alunos devem realizar a entrega presencial dos documentos necessários nos campi onde foram aprovados.

COVID-19

Medicamentos

Não bastassem os recentes aumentos das novas infecções pelo coronavírus, muitos pacientes ainda estão sujeitos aos riscos, ainda comuns, envolvendo médicos plantonistas em Belém e outras cidades do Pará que insistem em prescrições inócuas contra a covid-19. Um paciente que sofreu reinfecção relatou à coluna que, diante do resultado positivo de seu exame em um atendimento de urgência em Belém, deparou-se com uma prescrição médica na qual constavam a Azitromicina e a Ivermectina, que não reúnem ação comprovada contra a doença.

Exames

Por ter essa informação, já repassada tantas vezes pelas autoridades sanitárias, o paciente, que também atende pessoas justamente em esferas que lidam com informações de utilidade pública, começou a pesquisar entre outros pacientes que sofreram reinfecção por covid-19 e constatou que tem sido comum, também fora da capital, a insistência de médicos em receitar esses remédios quando, segundo infectologistas, em alguns casos que exigem medicação, o recomendável é que os quadros sintomáticos sejam combatidos com drogas a base de corticóides e anticoagulantes, mas não sem antes ser feito o devido acompanhamento e exames específicos a cada quadro.

Em poucas linhas

►Será realizado hoje e amanhã, na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro, o projeto “Verão com Justiça e Cidadania”, da Coordenadoria dos Juizados Especiais.

►Entre 9h e 16h serão oferecidos serviços de emissão de documentos, além de orientações sobre as eleições de outubro.

►A Fundação ParáPaz também estará presente com atividades de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

►A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desembarcará, hoje, no município de Santarém, no oeste paraense. Hoje, a programação começará às 7h30, na Catedral Metropolitana.

►No domingo pela manhã, haverá visitação nas igrejas da Arquidiocese de Santarém, começando às 7h pela Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Santa Clara.

►Representante de uma empresa de transportes de Belém foi denunciado, pelo Ministério Público Federal, à Justiça por ter omitido à Receita Federal R$ 4 milhões em movimentações bancárias.

►O Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou a convocatória “Gênero e inteligência artificial” para selecionar soluções tecnológicas baseadas em inteligência artificial que contribuam para reduzir discriminação por motivos de sexo e gênero.

►A convocatória é destinada a startups com modelos que possam ser usados em empresas, organizações da sociedade civil, corporações, centros de pesquisa e instituições acadêmicas.

►Autor da Lei Paulo Gustavo, que destina R$ 3,86 bilhões em recursos federais a Estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia no setor cultural, o senador Paulo Rocha (PT-PA) foi recebido com festa ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém, na última quinta-feira.

►O motivo da recepção foi a queda do veto presidencial ao projeto.