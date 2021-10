Retomada do Judiciário

A OAB propõe a reabertura dos fóruns no País, com a presença dos magistrados e a volta das audiências presenciais.



Efeito da pandemia

Ao menos 12.211 crianças de até seis anos de idade no Brasil ficaram órfãs de um dos pais vítimas da covid-19, aponta pesquisa nacional.





"Entendemos que é importante ancorar as expectativas.”



ROBERTO CAMPOS NETO,

presidente do Banco Central, ao reforçar que a autoridade monetária fará o necessário para levar a inflação à meta em 2022. O executivo afirma, também, que o Brasil tem um dos maiores aumentos de preços de energia atualmente, mas que se deve tanto a problemas domésticos quanto externos, como os custos de transportes.

Roberto Campos Melo, presidente do Banco Central (J. Bosco)

MP

Porta-vozes



A luta de membros do Ministério Público contra a Proposta de Emenda Constitucional que altera a formação do Conselho Nacional do MP e tem sido criticada por abrir as portas para interferências políticas no órgão colocou em evidência, na mídia nacional, dois nomes com fortes ligações com o Pará. Um deles é o promotor de Justiça Manoel Victor Sereni Murrieta, o paraense que preside a Associação de Membros do Ministério Público (Conamp), principal entidade de classe do MP.

cazetta



Outro porta-voz importante do grupo é o procurador da República Ubiratan Cazetta, atual presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Cazetta é paulista, mas atuou por mais de dez anos no Pará e fez mestrado na Universidade Federal do Pará.



Investimentos

GASTRONOMIA



Eleita, em 2015, Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Belém vê, nos últimos meses, uma retomada do setor gastronômico, após a crise provocada pela pandemia. Estão surgindo novos empreendimentos que têm como DNA os produtos da Amazônia, mas a cidade tem atraído também grandes franquias nacionais.



EMBAIXADOR



Uma dessas franquias é o Outback, que anunciou nova unidade em um shopping da cidade. Quem também se prepara para desembarcar na capital paraense é o famoso Coco Bambu. Entre os chefs locais, o destaque fica por conta de Saulo Jennings. Ele tem viajado o País como uma espécie de embaixador informal da culinária paraense, papel semelhante ao que já foi desempenhado pelo saudoso Paulo Martins.



MULHER

VIOLÊNCIA



A Coordenadoria de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid) do Tribunal de Justiça do Pará vai firmar parceria com o Fundo de População das Nações Unidas para divulgar, no site Plataforma Mulher Segura, os serviços do Judiciário estadual direcionados às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A plataforma faz o mapeamento nacional de serviços de atendimento e de combate à violência doméstica contra a mulher. As informações ficarão disponíveis na plataforma a partir do dia 15 de novembro.

AVIAÇÃO

REGIONAL



O mercado de aviação regional no Pará está cada dia mais aquecido e ganhando novas rotas. A próxima deve ser anunciada em breve. Será uma linha Belém-Salinas, que deve ser feita em avião de pequeno porte com viagens aos finais de semana.



INTERNACIONAL



Falando em setor aéreo, a avaliação de especialistas é de que, com o preço das passagens para voos domésticos nas alturas e vários países reabrindo fronteiras para os brasileiros, deve haver incremento, ainda neste semestre, das viagens para o exterior. No Pará, o destaque deve ficar por conta da retomada do voo Belém-Lisboa, feito pela TAP. Também é grande a expectativa em torno da rota Belém-Miami, explorada pelas companhias Latam e Azul.



RÉUS

MARITUBA



A Justiça Federal tornou réus, em ação por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, o ex-prefeito de Marituba Mario Henrique Lima Biscaro, a ex-secretária municipal de Educação Dayse Menezes de Souza Lopes, dois servidores da prefeitura e quatro empresários por irregularidades em licitação de 2015 que resultou na compra de 270 mesas digitais, no valor total de R$ 3,2 milhões em recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).



ACUSAÇÕES



De acordo com as investigações do MPF e da Controladoria Geral da União, o edital da licitação não foi publicado na internet. Além disso, as informações necessárias para a elaboração do edital teriam sido fornecidas pela empresa vencedora. Outro indício de irregularidade é que três empresas que disponibilizaram a cotação de preços contrataram serviços do mesmo contador e forneceram o mesmo número de telefone na base de dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.



- A Marmobraz inaugura, na próxima quarta-feira, 20, filial em Castanhal. No mix de produtos, mármores, granitos, louças, metais, revestimentos e móveis de alto padrão.



- É tenso o clima na sucessão para o Sindicato do Comércio Lojista e Varejista de Belém (Sindilojas). A única chapa registrada para o pleito conseguiu, na semana passada, liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para continuar na disputa. A chapa havia sido impugnada pela atual diretoria da entidade. Segundo os integrantes da oposição, as alegações para o ato de impugnação foram “evasivas e com base em informações não disponibilizadas aos interessados”.

- O Theatro da Paz será o palco, hoje, da abertura do Fórum Mundial de Bioeconomia. A abertura deve ser prestigiada pelo presidente do Fórum, Jukka Kantola, que já está na cidade para presidir os trabalhos.A primeira visita de Kantola a Belém foi em 10 de agosto, quando veio conhecer a cidade e alinhar detalhes para o evento, que ocorre até o dia 20, na Estação das Docas. Esta é a primeira vez que o evento vai ser realizado fora da Finlândia. Segundo a organização, Belém foi escolhida por ser considerada a porta de entrada para a região amazônica e área de significativa importância para a bioeconomia global.

- Belém, cidade da gastronomia, é famosa também pelos saborosos sanduíches e, na opinião de quem entende, um sempre imbatível é o tradicional leitão da panificadora Sagres.

- O Conselho de Jovens Empresários do Pará realiza, na quinta-feira, 21, mais uma edição da “Confraria Conjove”.

- Para os leitores, um domingo de alegria e união