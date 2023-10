Crianças e adolescentes

Entre 2011 e 2020, o Brasil teve 24.909 casos de acidentes de trabalho e 466 mortes envolvendo menores de idade.

Segurança pública

Mais de 30 mil câmeras corporais estão em uso por policiais e guardas municipais de todo o país, segundo o Ministério da Justiça.

Benjamin Netanyahu (J.Bosco)

"Enfatizo que este é apenas o começo.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre a retaliação do país ao ataque do Hamas. “Estamos atacando os nossos inimigos com uma força sem precedentes”, disse.

MADEIRA

EXPORTAÇÕES

As exportações paraenses de madeira movimentaram, em setembro, cerca de US$ 15,5 milhões, com mais de 20 mil toneladas de produtos enviados para fora do país. No acumulado de janeiro a setembro, o comércio internacional de madeira já soma US$ 185 milhões e 210 mil toneladas exportadas. O valor representa uma queda de mais de 37% em relação ao período homólogo.

INDÚSTRIA

DESTAQUE

A geração de emprego na indústria bateu recorde no Pará em 2022. Isso é o que aponta o “Boletim da Indústria Paraense 2023”, desenvolvido pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). O resultado tem forte influência da indústria extrativista, uma das maiores do Brasil. O valor exportado da indústria paraense cresceu mais de oito vezes entre 1997 e 2022, passando de US$ 2,2 bilhões para US$ 19,5 bilhões.

VOLUME

Neste mesmo período, o volume exportado dos produtos industriais passou de 48 milhões de toneladas para 172,2 milhões de toneladas, ou seja, aumentou quase quatro vezes. Mais da metade do valor de exportação de produtos industriais do Estado foi demandada por países asiáticos, principalmente a China, com um montante de US$ 10,5 bilhões apenas em 2022.

LISTA

AUMENTO

Trinta e quatro fazendeiros e garimpeiros do Pará estão na chamada Lista Suja do trabalho escravo, divulgada esta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A lista é publicada a cada semestre desde 2003 e, nesta edição, incluiu 204 novos empregadores, a maior inclusão já registrada na história, segundo o MTE. Em relação a 2022, 17 novos nomes do Pará foram acrescentados na lista.

LOCALIZAÇÃO

Os municípios com mais registros foram Cumaru do Norte, Uruará e Rondon do Pará, com três anotações em cada. Na capital, Belém, foram dois casos. Os outros 13 municípios paraenses constantes na lista suja são Nova Ipixuna, Pacajá, São Félix do Xingu, Medicilândia, Redenção, São Geraldo do Araguaia, Rio Maria, Jacareacanga, Benevides, Portel, Tucuruí, Peixe Boi e Dom Eliseu.

VERDE

DINHEIRO

Prevista para ocorrer até o início do próximo ano, a primeira emissão de títulos soberanos sustentáveis do Brasil no mercado internacional destinará de 50% a 60% dos recursos levantados a projetos de meio ambiente, informou o Tesouro Nacional. Os projetos sociais ficarão com os 40% a 50% restantes. O governo quer levantar até R$ 10 bilhões no mercado externo e o Pará pode ser um dos estados mais favorecidos com a medida.

DESTINO

Segundo o relatório do Tesouro, os recursos obtidos com os chamados Títulos Verdes do Brasil serão destinados a projetos de seis segmentos na área ambiental: Transporte limpo; Energia renovável; Biodiversidade terrestre e aquática; Gestão sustentável de recursos vivos e naturais e uso da terra; Adaptação às mudanças climáticas e Controle de emissões de gases de efeito estufa.

VACINA

MARAJÓ

Até o dia 21 o município de Chaves recebe a Missão Gota, para resgatar a cobertura vacinal da população de 21 localidades de difícil acesso das ilhas Caviana e Mexiana. A ação é realizada em parceria entre os ministérios da Saúde e Defesa e a Sespa, além da Secretaria Municipal de Saúde de Chaves, e envolve 16 profissionais que vão se deslocar em helicópteros da Aeronáutica.

STARTUP

ÁGUA

A startup Ver-o-Fruto, que funciona no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) do Guamá, no campus da UFPA, criou um sistema de tratamento da água do rio com a semente do açaí, tornando a água própria para o consumo humano. Para ajudar as comunidades que não podem arcar com o valor do sistema, a empresa realiza a venda de sabonetes faciais produzidos com a semente residual do açaí: a cada sabonete vendido, R$ 1 é destinado à construção de um sistema para comunidades vulneráveis.

EM POUCAS LINHAS

► Promovido pelo Grupo Liberal, o festival Itália Mia será realizado no período de 3 a 5 de novembro, na Estação das Docas, em Belém, e reunirá, mais uma vez, elementos da gastronomia, dança, música, exposições e cinema do país europeu. A programação, gratuita e destinada a todos os públicos e faixas etárias, inclui atrações musicais, apresentações de danças tradicionais da Itália e abrigará ainda o Festival de Cinema Italiano no Brasil, que exibirá filmes clássicos e inéditos.

► O homenageado do Itália Mia será o fundador do Museu do Marajó, Giovanni Gallo. Nascido em Turim, em 1927, o religioso dedicou anos de sua vida ao povo e à cultura marajoara. Sacerdote da Companhia de Jesus, Giovanni atuou na Amazônia brasileira desde 1970 até a sua morte, em 2003.

► O Pará sedia nos dias 25 e 26 deste mês, no Hangar, o XX Encontro Nacional da Jovem Advocacia. É a primeira vez que o Pará recebe o evento, que já está com mais de 1,5 mil inscritos de vários pontos do País.Entre os palestrantes estará o advogado Nelson Wilians, fundador do maior escritório de advocacia do Brasil.

► O Grupamento de Ações Penitenciárias (GAP) ganhou 32 integrantes, com a certificação do curso de formação para a “Tropa de Elite”, treinada para agir especialmente em intervenções e situações extremas. O GAP é responsável por manter a ordem nas 53 unidades prisionais do Estado.

► A Secretaria de Turismo tem inúmeras vice-presidências. Qual a necessidade? Zero. Tem um secretário adjunto indicado por um deputado estadual que em termo de coisa errada vai de fio a pavio. O deputado e o secretário adjunto conseguem ir da página 1 até a última página do Código Penal. Tem uma empresa de tecnologia ganhando e muito com os ônibus com wi-fi.