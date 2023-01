Retorno

O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou a aliados que pode ficar por mais tempo nos EUA. A previsão de retorno era para janeiro.

Dados da I.A.

Consultada ontem, a inteligência artificial Chat GPT cita o paraense Rony como o melhor da Supercopa, mas ignora o Clube do Remo.

Papa Francisco (J. Bosco)

“Encontrem caminhos, o diálogo e a busca sincera da paz”

PAPA FRANCISCO, na tradicional oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, ontem (29), em apelo a governos e líderes internacionais, após o acirramento dos conflitos entre palestinos e israelenses, desde o início do ano.

CAR

INTERVENÇÃO

Entre cancelamentos e suspensões, quase mil Cadastros Ambientais Rurais (CARs) foram denunciados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) no município de Portel, no Marajó, onde o órgão efetivou o cancelamento de 219 cadastros, por constatação de informações declaradas falsas ou omissas. Outros 735 foram suspensos por divergências nos dados declarados. As intervenções são em áreas ribeirinhas. Nas análises das equipes técnicas do programa “Regulariza Pará”, apuraram-se indícios de irregularidades em cadastros, registrados por particulares em terras públicas destinadas ao uso sustentável de comunidades tradicionais de Portel, que têm o extrativismo de produtos da floresta como fonte de renda.

CONTRATOS

Em Portel, dados mostram que 28% do território local está tomado por contratos que comercializam crédito de carbono florestal, no chamado “mercado voluntário”, ou seja, contratos firmados entre empresas e comunitários em terras públicas. Nas relações de contratações a apuração dos técnicos atestou total falta de transparência de contratos e violações de direitos territoriais dos comunitários. A Semas reafirma que a comercialização do crédito de carbono é iniciativa que pode e deve incentivar boas práticas ambientais e possibilitar o desenvolvimento socioeconômico, mas que deve obedecer regulamentações estabelecidas.

ABRACE

MARAJÓ

Com a eleição, em chapa única, da nova diretoria da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam), já estáconfirmada a presença da maioria dos prefeitos da região no fecharmento de pauta de reivindicações da região, com foco no programa “Abrace o Marajó”. Além de pedirem manutenção do programa, os prefeitos defendem maior participação popular, com novos projetos de sustentabilidade, valorizando a verticalização da biodiversidade regional e investimentos em saneamento, saúde e educação. A eleição da Amam será amanhã, às 10h, na sua sede, em Belém.

PRÊMIO

FOTOJORNALISMO

O fotógrafo Tarso Sarraf, coordenador do Núcleo Audiovisual de O Liberal, viaja a São Paulo para receber o Troféu ACEESP 2022, ofertado pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. O prêmio é na categoria “Melhor Imagem do Esporte 2022”, produzida durante a cobertura do Grupo Liberal na Copa do Catar. A imagem de Tarso Sarraf destaca o golaço do atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, na vitória do Brasil diante da Sérvia, por 2 a 0.

PESQUISA

ETANOL

O Pará foi um dos estados na pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na última semana, que atestou a falta de competitividade do álcool, que perdeu para a gasolina em todos os municípios pesquisados pela ANP, nas 3 primeiras semanas de janeiro. No período de 22 a 28 de janeiro, o etanol foi mais vantajoso em apenas 6 municípios do Brasil, e todos nos Estados do Mato Grosso e São Paulo, que são os produtores do biocombustível. O etanol hidratado foi menos competitivo do que a gasolina em 332 dos 338 municípios pesquisados pela ANP. Os dois combustíveis competem no segmento de carros flex.

PERCENTUAL

Para ser competitivo, o etanol precisa ser vendido por menos que 70% do preço da gasolina. Esse percentual é adotado como referência pelo mercado, uma vez que o biocombustível tem menor capacidade calorífica –quantidade de energia liberada durante a combustão. Os 70% refletem a diferença entre a geração de energia na queima dos dois combustíveis. Para percorrer uma mesma distância, gasta-se mais etanol. Abaixo da paridade, quanto mais baixo o percentual, mais competitivo é o álcool.



FATORES

Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), entre os fatores que explicam a falta de vantagem do biocombustível sobre a gasolina é a prorrogação de isenção de impostos federais somente até 28 de fevereiro. A decisão foi confirmada em 1º de janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prorrogou a isenção de PIS/Cofins sobre o etanol e a gasolina. A medida havia sido adotada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 23 de junho de 2022, para conter a alta no preço dos combustíveis. Em junho, Bolsonaro também sancionou o teto de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, determinando alíquotas aos Estados.

EM POUCAS LINHAS

- Os moradores da região de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, no nordeste do Pará, aguardam a finalização das obras da ponte que interligará os dois municípios. Orçada em R$ 8,7 mi, a ponte será na localidade de Jaritequara, onde a travessia está sendo feita por balsa contratada pelo governo estadual, responsável pela obra, iniciada em dezembro de 2021, e que tinha prazo de um ano para a entrega.

- Os motoristas reclamam dos horários de travessia, com intervalo de duas horas para almoço, o que atrapalha o tráfego de cargas. A ponte deve acelerar o desenvolvimento na região.

- Fontes da coluna acenam que virão mudanças no âmbito do governo estadual. É praticamente certa a designação do deputado Nilson Pinto (PSDB) para assumir o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).

- O cargo era da cota de Paulo Bengtson (PTB), que não foi eleito deputado federal, e deverá assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

- Já o atual titular da Sedeme, José Fernando Gomes Jr, continua na lista das pessoas de confiança do governador Helder Barbalho, que ainda não deu pista de seu novo destino.

- O Primeiro Comando Aéreo Regional (I Comar) na Amazônia fez parceria com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, que firmou participação nos projetos da força aérea, agregando valor a projetos bélicos, de construção e recuperação rápida de pistas de pouso e decolagem de aeronaves.

- O brigadeiro do ar Raimundo Nogueira, titular do comando, também conseguiu para a área educacional palestras virtuais e presenciais, voltadas para alunos e professores, para a formação profissional. As palestras ocorrerão na escola Tenente Rego Barros.

- Será amanhã a posse do juiz Pedro Pinheiro Sotero, que ascendeu ao desembargo pelo critério de antiguidade.

- O magistrado ocupará a vaga do desembargador Ronaldo Marques Valle, que se aposentou no fim do ano passado. A posse do novo desembargador será às 17h, na sede do Judiciário paraense.