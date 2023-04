'Encerro um ciclo da minha vida', declara Ricardo Lewandowski sobre aposentadoria

“Fábrica” de mosquitos

A Fiocruz vai produzir mosquitos com uma bactéria que impede a transmissão da dengue. Por ano, serão 5 bilhões.

Pacote de obras

Governo federal prepara para o fim de abril o lançamento do novo PAC, que deve focar em parcerias com o setor privado.

Ricardo Lewandowski (J. Bosco)

“Encerro um ciclo da minha vida.”

Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que participou nesta quinta-feira (30) de sua última sessão como membro da Corte. Ele decidiu antecipar a aposentadoria em cerca de um mês, para 11 de abril.

MÉDICOS

ATRASOS

Médicos que prestavam serviços no Pronto Socorro da 14 de Março trabalharam entre agosto de 2021 e dezembro de 2022 com a promessa de que seriam contratados como pessoas jurídicas pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). O contrato não só ficou na vontade como a partir de agosto passado, os pagamentos foram suspensos. Para surpresa geral, em dezembro, os médicos foram dispensados. O grupo prepara ação na Justiça para garantir o recebimento dos plantões feitos ao longo de cinco meses. Com o calote dado na equipe, a gestão municipal do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) está com dificuldades para atrair profissionais para cumprir as escalas.

LIXO

O calote da Prefeitura de Belém atinge também prestadores de serviço das áreas de coleta de resíduos sólidos na capital. Eles reclamaram do atraso no pagamento que já chega a quatro meses. A prefeitura, por outro lado, lançou edital, que chegou a ser suspenso porque “esqueceram” que era preciso aval dos conselhos de Saneamento e Gestor das Parcerias Público Privado, atrasando ainda mais a solução para o problema do lixo na cidade que deveria ser melhor administrada por Edmilson Rodrigues. Em 31 de agosto, os belenenses poderão ter a coleta de lixo suspensa, mas o que se comenta é que o atraso não é o único erro. Mas o método também, o que é um grave problema. Tudo estaria sendo feito “a toque de caixa” pela Prefeitura de Belém para beneficiar uma empresa previamente definida para vencer a licitação.

CAOS

ICOARACI

Sem enfermeiro-chefe e apenas um médico para fazer a triagem dos pacientes que, nesse caso, precisa ser feita pelo próprio profissional da saúde na hora do atendimento. Esse é o cenário na Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci, distrito de Belém, segundo denúncias que chegam ao Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa).

INSEGURANÇA

Trabalhadores e usuários da unidade em Icoaraci reclamam também da falta de segurança já que o local está sem vigilantes. Atraso no pagamento da empresa contratada para fazer o serviço seria o motivo da ausência do responsável por garantir a integridade de médicos, enfermeiros e pacientes.

ESCOLAS

ASSÉDIO

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará lança amanhã a campanha “Assédio Moral é Crime”. A entidade afirma que desde dezembro do ano passado, vem denunciando, à Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), uma série de desmandos cometidos pelos gestores, especialmente nas unidades de educação infantil, sem que qualquer providência fosse tomada. As denúncias envolvem humilhações, agressões verbais e discriminação. A campanha será lançada, às 14 horas, na Escola Municipal Benvinda de França Messias.

COMANDO

PARTIDO

Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) foi incorporado pelo Solidariedade. Os reflexos diretos dessa mudança podem ser sentidos em Ananindeua, onde o secretário de Planejamento Estratégico do município, Ed Wilson Silva, foi quem arrematou o diretório estadual, se tornando presidente do Solidariedade. Ocorre que Ed Wilson é braço direito e esquerdo do prefeito Daniel Santos (MDB), que agora tem mais um partido para chamar de seu.

GOELDI

DESTAQUE

Três pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi, ligados à área de Botânica, estão entre os melhores cientistas na área de Ecologia e Evolução no Brasil, de acordo com o Ranking dos Melhores Cientistas da Research.com. Ima Vieira, Leandro Ferreira e Rafael Salomão foram incluídos na lista após rigorosa análise que levou em conta as estatísticas de produção de milhares de acadêmicos em todo o País.

ARTE

AMAZÔNIAS

Confirmada para o período de 29 de junho e 26 de agosto, no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA), programação que vai marcar a criação da Instituição Bienal das Amazônias, que terá sede em Belém e, a cada dois anos, vai reunir artistas da Pan-Amazônia e dos Estados da Amazônia Legal.

EM POUCAS LINHAS

► O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador John Wayne, faz valer o seu nome ao homônimo artista norte-americano, por ser um “ator” também.

► O vereador recebe um “mensalão” da Prefeitura de Belém, dos donos de empresas de transporte público da capital paraense (e é por isso que o povo sofre nos ônibus) e dos caciques da construção civil.

► Entre essas empresas que dão palco para John Wayne estão a Pinheiro Sereni e a (sempre ela) Terraplena, comandada pelo lobista Berna Resende, que não está no contrato da empresa.

► Aliás, o empresário lobista sempre usa terceiros em suas empresas, os conhecidos “laranjas”.

► Vale lembrar à população que Berna Resende não foi eleito prefeito de Belém, porém é ele quem manda e desmanda na cidade.

► E muito mais, o lobista empresário, desde os anos 80, é um corruptor conhecido por todos.

► E, pasmem, ele foi capaz até de enganar todos os seus irmãos.

► Resende tem vários políticos na mão e diz, sem o menor pudor para quem quiser ouvir, que ele manda em tudo e em todos.

► Mas, Berna Resende, você se esqueceu de que na imprensa você não manda. Pelo menos aqui não. Um dia a casa cai.