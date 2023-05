Doutorado

A Uepa abre até 26 de maio a seleção ao doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. São 25 vagas.

Peculiaridade

Estudo em bioinformática da UFPA, que liga bactérias ao câncer gástrico, já aponta que, na Amazônia, a incidência é o dobro do padrão.

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) (J. Bosco)

"Em três anos, a covid-19 virou o mundo de cabeça para baixo"

TEDROS ADHANOM, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), ao anunciar, na sexta (5), o fim da emergência de saúde global da covid-19 - após 1.221 dias de pandemia, que deixou ao menos 20 milhões de mortos.

PROFESSORES

REAJUSTE

Professores de mais de 1,5 mil escolas particulares de todo o Pará começam, nesta semana, a mobilização da data-base da categoria, que reúne mais de 25 mil profissionais, entre professores da educação infantil e dos ensinos fundamental, médio e superior. Com a inflação dos últimos 12 meses acumulada em 4,45%, os professores reivindicam reajuste de 9% para repor perdas dos últimos anos. Porém, o Sindicato das Escolas propôs pagar apenas 60% da inflação: um reajuste inferior a 3,5%.Os professores argumentam que as mensalidades têm sofrido reajustes em torno de 10% e, sem vislumbrar acordo, podem anunciar estado de greve, em assembleia geral marcada para amanhã. Para se ter uma ideia da defasagem dos salários da rede particular, o salário mínimo foi reajustado em 8,82% e, na rede pública estadual, o aumento chegou a 15%.

OFICIAIS

FALTA

Algumas comarcas do Estado, entre elas em cidades-polo como Marabá, Parauapebas e Cametá, estão enfrentando um verdadeiro caos devido à falta de oficiais de Justiça, o que compromete o trabalho de juízes, advogados e dos poucos oficiais que atuam nesses municípios, que estão com excesso de trabalho. A categoria diz que chegou ao limite em razão do excesso de trabalho, e promete uma série de atos públicos neste mês. Procurado, o sindicato da categoria informou que tem trabalhado junto ao tribunal para resolver a situação crítica, e que, além da carência de pessoal, o problema teria se agravado porque vários oficiais de justiça estão doentes.

ENCONTRO

INTERNACIONAL

O governador Helder Barbalho vai palestrar em evento internacional do Lide Brazil Investment Forum. Será em Nova York, nos EUA, dia 9 de maio. O chefe do Executivo paraense fala sobre o tema “Brasil: Desafios do Desenvolvimento Sustentável de Norte a Sul”, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

REFORMAS

Com mais de 3 mil empresas filiadas, o Grupo de Líderes Empresariais (Lide) é considerado um dos principais hubs de networking do Brasil e um dos mais relevantes do mundo, atuando nos 5 continentes. O evento tem como tema central “Desafios das Grandes Reformas e Atratividade do Brasil para Novos Investimentos Internacionais”, e a programação conta com participação de outras autoridades brasileiras, como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o ex-presidente Michel Temer e Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

TURU

NA GLOBO

O turu, um dos moluscos mais apreciados do Pará, será a atração do domingo do Dia das Mães no programa Fantástico, no quadro “Avisa lá que eu vou”, do apresentador Paulo Vieira. Ele gravou em Soure, no arquipélago do Marajó, onde conheceu a extração do turu e acompanhou de perto o preparo pelo chef de cozinha regional conhecido como Bola, especialista em delícias com turu. Bola é autor de pratos como sopa e refogado, mas também serve o turu somente no limão e sal, como se faz com as ostras. A reação do apresentador Paulo Vieira, que achou tudo muito exótico, será exibida em primeira mão no Fantástico, mas o quadro de Vieira também é reprisado pelo canal GNT.

SEBRAE

EVENTO

A Diretoria Executiva do Sebrae no Pará, comandada pelo diretor-superintendente Rubens Magno, embarcou, na última sexta-feira, 5, para Florianópolis (SC). O destino é o 1º Encontro de Dirigentes do Sistema Sebrae, que acontece nos dias 8 e 9 de maio. Participam também do evento os diretores do Sebrae Nacional e Conselho Deliberativo do Nacional. O objetivo é integrar os dirigentes do sistema, por meio de rodas de conversa e oficinas que contribuam para o início do processo de construção do Planejamento Estratégico Sebrae de 2027.

AMBIENTE

HOMENAGEM

Como parte das comemorações pelos 30 anos do Parque do Utinga, será realizada hoje a posse do Conselho Gestor da Unidade de Conservação. Haverá homenagens aos que se destacam na luta pela preservação da área, entre eles o senador Jader Barbalho e o ecologista Camillo Viana (in memoriam), que dá nome ao parque. A cerimônia será no prédio do Acolhimento, logo na entrada do Utinga, a partir das 9h.

EM POUCAS LINHAS

- A Buritirama, maior mineradora de manganês da América Latina, está finalizando acordo com os maiores credores financeiros e planejando investimento bilionário no Pará.

- Sediada em Marabá, a mineradora anunciou nessa semana o nome do advogado Gustavo Fonseca como novo membro do Conselho de Administração da Companhia, que desenvolverá a representação da Buritirama no Estado.

- A professora Glória Caputo confirmou que deixará, nos próximos dias, a superintendência da Fundação Carlos Gomes.

- À coluna, ela informou que a saída se dará por motivos particulares. Na quinta, quando tomava posse no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), em Brasília, a professora de música foi informada da morte de uma irmã. Ela voltou às pressas para Belém.

- O presidente municipal do PSOL, Adolfo Oliveira, reagiu às informações de que parte da legenda resiste a uma possível aliança com o governador Helder Barbalho (MDB).

- O tema tem dividido o partido do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

- Em reunião no sábado passado, três dos quatro vereadores da bancada do partido na capital, além da ex-deputada federal Vivi Reis, se posicionaram contra uma possível aliança.



- À coluna, Adolfo Oliveira afirmou que a tática eleitoral para o ano que vem não está definida, e que a prioridade é reeleger Edmilson - e que, se para isso for necessário compor com o MDB, a aliança será confirmada. “O objetivo é derrotar a direita”, explicou.

- Nos bastidores, as informações são de que, sem apoio de Helder, a possível reeleição de Edmilson pode enfrentar dificuldades, já que os índices de aprovação do gestor da capital não são dos melhores.

- Na próxima semana, a governadora em exercício, Hana Ghassan, assina ordem de serviço para início de obras de novas unidades a serem instaladas em Barcarena, no Baixo Tocantins; Bragança e Castanhal, na região nordeste; e Paragominas, no sudeste do Estado.