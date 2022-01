Justiça no país

O Brasil é o 2º país com a Justiça Criminal mais parcial do mundo. É o que mostra pesquisa feita em 139 países e jurisdições.

Reflexões da CNBB

O tema da Campanha da Fraternidade 2022, da Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil, é “Fraternidade e Educação”.

"Elites não têm de concordar comigo, mas não precisam ter medo”

(J. Bosco)

GABRIEL BORIC, presidente eleito do Chile, ao prometer profundas transformações sociais no país, principalmente passando pela diversidade de gênero. As equipes ministeriais do novo governo chileno são, em sua maioria, formadas por mulheres, metade oriunda de escolas públicas, o que representa um Chile que se afasta das elites que governam o país desde o retorno à democracia,

nos anos 1990.

ENTREVISTA

REPERCUSSÃO

Os jornais O LIBERAL e Amazônia trazem, nas suas edições impressas deste domingo, os principais trechos da entrevista exclusiva concedida na última sexta-feira, 28, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Grupo Liberal, por meio da Rádio Liberal FM, com transmissão simultânea em vídeo no site OLiberal.com e nas redes sociais. A entrevista teve grande repercussão na imprensa nacional. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, destacou o trecho em que Lula afirma que, se for eleito, terá uma relação mais próxima com a imprensa de todo o país. A ideia é que, se eleito presidente, ele converse com regularidade com os veículos por Estado, pelo menos a cada dois meses.

DECLARAÇÕES

Entre os principais pontos da entrevista, Lula mencionou a relação com a também ex-presidente Dilma Rousseff e a declaração feita sobre ela em outra entrevista, onde ele afirmou que Dilma “não tem a paciência que a política exige”. Para O LIBERAL, o ex-presidente disse que “a arte de exercitar política você aprende no dia a dia, no trato com as pessoas, na conversa com as pessoas. Eu dizia que a Dilma tinha tanta competência, mas parece que ela não gostava muito de conversar. E tem gente que é assim”, argumentou, mas ressaltou a amizade com a petista. “Eu gostaria que todo ser humano tivesse a amizade que eu tenho com a Dilma. Uma pessoa da mais alta competência técnica e da mais alta lealdade no trato com a coisa pública”, afirmou.

DEBATES

Lula também afirmou que ainda não há decisão sobre uma aliança com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que viria como vice na chapa, mas a possibilidade não foi descartada. Ele citou, também, sua esperança em eleger os candidatos do PT no Estado e na União, para “bem consertar o Brasil”.

candidatos

E reiterou que, assim como fez nas outras eleições em que foi candidato à Presidência da República, se entrar na disputa novamente, pretende repetir a presença nos debates com seus adversários. A entrevista com Lula segue a cobertura jornalística do Grupo Liberal para as Eleições 2022, com convite e espaço aberto para todos os demais pré-candidatos.



ICMS

ARRECADAÇÃO

O Governo do Pará deve anunciar, nesta semana, balanço da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de janeiro. Os números, ainda preliminares, já impressionam. O volume arrecadado em 30 dias deve superar R$ 2,4 bilhões, recorde histórico. Na atual gestão, a média de arrecadação tem ficado em torno de R$ 1,5 bilhão, um terço acima do volume máximo do governo anterior. O presidente do Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará, Charles Alcantara, afirma que o volume reflete melhorias no sistema de arrecadação e o empenho dos servidores do fisco, que mantiveram alta produtividade mesmo nos piores momentos da pandemia.

DRAGAGEM

CANAIS

Os estudos de viabilidade do aprofundamento dos canais do Quiriri e do Espadarte, na região nordeste do Pará, conduzidos pela Universidade Federal do Pará (UFPA) graças a um acordo de cooperação técnica firmado com o Governo do Pará no final de 2021, são temas de conversas entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia; Ciência, Tecnologia e Educação Superior e Tecnológica e a Companhia Docas do Pará. Em conjunto, esses órgãos estão dando andamento às análises da viabilidade e dos limites de dragagem dos dois canais, para que navios de carga de maior porte passem a acessar o porto de Vila do Conde, em Barcarena, resultando no aumento da capacidade de transporte de cargas.

LEVANTAMENTO

Atualmente, os estudos seguem em fase de levantamento estatístico da circulação de navios, consulta a especialistas e de preparação para início dos trabalhos de campo, ao longo dos canais de navegação até os portos de Barcarena. Na avaliação do grupo de trabalho, o projeto será fundamental para reafirmar a vantagem do Pará em relação a outros mercados, em razão da sua localização geográfica privilegiada.

EM POUCAS LINHAS

- Faleceu, na noite de sexta-feira, o relações públicas Jair Pinto, uma das vozes mais atuantes nos serviços de cerimonial do Pará. No serviço público, entre outras funções, Jair atuou por muito tempo no cerimonial da gestão do então governador Simão Jatene.

- Jair Pinto foi vítima de infarto aos 55 anos. Na mesma sexta-feira, ele ainda trabalhou, ao lado do colega Carlos Lima, no município de Castanhal. Ele sofreu o infarto já em casa. Foi levado ao Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, mas chegou lá sem vida.

- O Estado do Pará aparece em 4º lugar no novo ranking do trabalho escravo, que teve recorde de fiscalizações no ano passado, quando foram resgatados 1.937 trabalhadores em condições de trabalho análogas à escravidão, em 443 ações fiscais ao longo do ano. Esse é o maior número de fiscalizações desde o começo da política pública de combate ao trabalho escravo, em 1995, segundo dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT).

- Minas Gerais lidera o ranking entre os Estados, com 768 resgatados – mais que o dobro do segundo colocado, Goiás, com 304. O Pará ficou em quarto lugar.

- Já em clima de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu o tempo que os partidos terão na propaganda gratuita no rádio e TV. As legendas com mais tempo são DEM, MDB, PDT, PL, PP, PSB, PSD, PSDB, PSL, PT e Republicanos. Todos terão disponíveis 20 minutos e 40 inserções nos dois meios de comunicação durante o primeiro semestre deste ano. No total, foram distribuídos 305 minutos de veiculação e 610 inserções aos 23 partidos que cumpriram os requisitos.

- O trabalho de assistentes sociais que atuam em 30 municípios paraenses foi reforçado com o repasse de 30 veículos, direto às prefeituras, pelo governador Helder Barbalho.

- Os automóveis serão utilizados pelos Centros de Referência Especializado em Assistência Social de cada cidade para garantir agilidade aos atendimentos, especialmente das pessoas com deficiência.