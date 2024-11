R70: 'Eles vão perder a próxima eleição', diz Elon Musk após ataque de Janja

Imunização

A OMS estima que, desde o ano 2000, vacinas contra o sarampo salvem cerca de cinco vidas por segundo.

Loteria

Mega-sena não tem ganhadores e prêmio vai a R$ 14,5 milhões. A quina teve 37 vencedores e cada um vai receber R$ 71,3 mil.

Elon Musk (J. Bosco)

“Eles vão perder a próxima eleição.”

Elon Musk, bilionário escolhido para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental do futuro governo Donald Trump, no X, reagindo ao à fala ofensiva da primeira-dama brasileira, Rosângela Lula da Silva.

VEREADORES

AUMENTO

Expectativa para que seja analisado em regime de urgência o processo sobre o aumento do número de vereadores de Belém. O caso está na Procuradoria Regional Eleitoral à espera de parecer. O advogado Gabriel Lavareda, que está à frente da ação, informou que deseja garantir que os possíveis novos vereadores sejam diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) junto com os 35 eleitos nas eleições de outubro. A cerimônia já está marcada para 17 de dezembro, às 17h, no Hangar. A ação para aumentar o número de vereadores da capital paraense dos atuais 35 para 39 foi movida pelo MDB.

ARGUMENTO

O partido pede que a lista de eleitos seja alterada levando em conta o aumento do número de cadeiras. Isso porque a totalização dos votos de outubro de 2024 não considerou o artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Belém, alterada por meio de emenda que aumentou o número de vereadores da capital, em razão do crescimento da população, segundo estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na semana passada, o juiz relator da matéria pediu que o IBGE confirme oficialmente a estimativa populacional mais recente e atualizada da capital. Caso o aumento para 39 não seja aceito pela Justiça Eleitoral, o MDB pede que a lista chegue a pelo menos 37 vereadores, levando em conta a estimativa populacional de Belém em 2024.

EXPORTAÇÕES

ENCONTRO

Começa nesta terça-feira (19), Belém, o Exporta Mais Amazônia, evento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), criado para aproximar os exportadores dos produtores regionais. Nesta edição, a programação terá como foco os segmentos de castanhas, temperos, geleias, molhos e açaí da região. Ao todo, 33 empresas da região Norte se reunirão com 15 compradores internacionais.

MERCADOS

Estarão na capital paraense representantes de Índia, China, Suíça, Rússia, Reino Unido, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Peru, Israel, França, Malásia e Polônia. Além das rodadas de negócios, o programa inclui visitas técnicas e o evento Diálogos Exporta Mais Amazônia, que marcará o encerramento, na sexta-feira (22), com a participação do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana.

ÁGUA

CUIDADO

O projeto “Mãos que cuidam das águas” está em busca de professores do ensino fundamental ou médio, que sejam responsáveis por grupos de jovens, para capacitá-los sobre temas relacionados à conservação da água, manejo adequado e práticas ancestrais, desenvolvimento de atitudes sustentáveis, valorização do patrimônio cultural e ambiental para um futuro mais sustentável. A capacitação dos professores será em dezembro de forma on-line, com o tema: “Cuidado e conservação das águas”. As inscrições ficam abertas até 30 de novembro no site do Museu das Águas Brasileiras. O projeto tem apoio da Alcoa Foundation.

RONALDO

CBF

Ronaldo Fenômeno pretende se tornar presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo o jornal espanhol Sport. A publicação garante que o ex-atacante já decidiu participar do pleito de março de 2026. O Sport diz que ele teria o apoio de nomes importantes do futebol brasileiro, entre os quais Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians.

SELEÇÃO

Ainda segundo a publicação, o principal movimento de Ronaldo seria, caso eleito, contratar Guardiola, do Manchester City, para treinar a Seleção Brasileira. O comandante, inclusive, já estaria ciente do projeto. Ronaldo e Guardiola atuaram na temporada 1996-97 pelo Barcelona. Juntos, conquistaram a Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Copa do Rei.

ESTATUTO

Uma assembleia da CBF recentemente pode afundar os planos do Fenômeno, pondera o jornal espanhol. A entidade aprovou uma alteração no estatuto para permitir um terceiro mandato ao presidente da entidade. O ato beneficia o atual mandatário, Ednaldo Rodrigues, que segue no cargo por força de liminar.

Em Poucas Linhas

► O governo do estado está com o maior endividamento de sua história. Nunca o Pará chegou a um nível tão alto.

► Nos próximos anos, o estado vai enfrentar uma crise econômica sem precedentes, podendo atingir salários de trabalhadores e até mesmo alcançar os pensionistas do estado.

► O secretário da fazenda estadual, René Sousa Júnior, nem tem como subir as alíquotas. Elas já são as mais altas do País.

A eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, dizem, pode colocar água no chope da COP 30 aqui em Belém.

► O Pará perdeu, no sábado (16), a enfermeira sanitarista Nazaré Athayde, uma das principais referências nacionais das políticas públicas para erradicação de doenças infectocontagiosas, como sarampo e poliomielite. Atualmente, Nazaré Athayde atuava como coordenadora do Programa Municipal de Imunizações da prefeitura de Belém. A enfermeira estava internada há duas semanas para tratamento de um câncer no pâncreas descoberto recentemente.

► A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou alerta aos prefeitos informando que não pede códigos enviados pelo celular. A medida foi tomada porque a CNM foi alertada sobre essa tentativa de golpe com prefeitos, em que criminosos se passavam pela entidade e pediam o compartilhamento do código enviado para o celular dos gestores e, a partir daí, aplicam golpes usando o aplicativo de mensagens da vítima. No comunicado, a CNM afirma que jamais solicita esse tipo de informação nem faz ligações com esse teor ou solicitando qualquer tipo de código.

► Das 9h às 17h advogados de todo o estado votam, hoje, nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA). Em Belém as urnas estarão na Grande Loja Maçônica do Pará, na travessa do Chaco, no Marco.