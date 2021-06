'Eles levaram o Brasil para um beco sem saída', afirma Ciro Gomes sobre ex-presidente Lula

Festa e devoção

Para retratar a tradição dos santos juninos, será lançada hoje a exposição “Junho, bendito seja!”, no Museu de Arte Sacra.

Prepare o balde

Neste mês, a Companhia de Saneamento do Pará fará interligação de rede nos bairros do Guamá e partes da Cremação e Condor.

(J.Bosco)

"Eles levaram o Brasil para um beco sem saída e voltam, mais uma vez, prometendo picanha e cerveja”

CIRO GOMES, ao se referir à política econômica do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo sem citar diretamente o petista, o presidenciável do PDT, em vídeo nas suas redes sociais, faz duras críticas ao período em que o adversário político comandou o País.

ORLA

PROJETO

Foi adiada, por tempo indeterminado, a apreciação, pelo plenário da Câmara de Vereadores de Belém, do veto do ex-prefeito Zenaldo Coutinho ao projeto de lei que permite mudanças na forma de ocupação de espaços da capital. O assunto tem gerado polêmica e dividido opiniões. A atual gestão municipal é favorável à manutenção do veto do ex-prefeito. A vereadora Lívia Duarte do PSOL, mesmo partido do prefeito Edmilson Rodrigues, pediu vistas do projeto e parte da Câmara defende mais debate sobre o tema. Ontem, o presidente da Casa, Zeca Pirão (MDB) anunciou o adiamento. Disse que uma comissão de vereadores fará um estudo mais aprofundado da questão e que não há previsão de quando o tema voltará à pauta.

ORIGEM

COVID-19

Comunicado oficial do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, abordou pontos sensíveis para a China pressionada, agora, a dar explicações sobre temas que evitava abordar. O grupo formalizou pedido de abertura de uma segunda fase de estudos transparentes sobre a origem da covid-19 na China, liderado por especialistas e baseado na ciência. A carta exige ainda que a China respeite os direitos humanos na cidade de Xinjiang.

CAMPOS

Concentração

A comunidade internacional e grupos de defesa dos direitos humanos têm denunciado que mais de um milhão de pessoas, incluindo minorias muçulmanas, foram detidas nos últimos anos em um vasto sistema que se assemelham a campos de concentração na cidade de Xinjiang. As acusações dão conta de trabalho forçado, abusos psicológico contra opositores do governo chinês, muçulmanos e cristãos. A China nega, mas afirma que os espaços são “centros vocacionais projetados para combater o extremismo”.

VERÃO

Preparo

A ilha de Outeiro, distrito de Belém, é uma das mais procuradas no verão por moradores da capital que optam por não sair da cidade, mas muitos moradores estão reclamando da coleta irregular do lixo e outros problemas que podem afugentar os banhistas. Sobre o assunto, a Prefeitura de Belém informou que a operação “Verão da Gente” já está a caminho da ilha com ações de limpeza, roçagem e recuperação de ruas. Uma equipe da Secretaria de Saneamento vai verificar a situação da coleta de lixo domiciliar no distrito para corrigir possíveis falhas.

VIOLÊNCIA

IDOSOS

Depois de atuar por anos na Promotoria de Defesa das Pessoas Idosas e com Deficiência, o procurador de Justiça Waldir Macieira afirma que hoje, Dia Internacional de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, os números apontam para a necessidade de atenção redobrada para o problema. Macieira continua acompanhando de perto a situação e participou da abertura da campanha do governo federal. Só neste ano, mais de 33,6 mil casos de violações de direitos humanos já foram registrados contra o idoso no Brasil.

PARÁ

Como alerta, o Ministério Público do Pará vai fazer uma audiência pública no próximo dia 24 para levantar as principais reivindicações das entidades e conselhos dos idosos e pessoas com deficiência, para que o MP atue de forma mais efetiva. No Pará, de janeiro a maio do ano passado, foram registrados 6.821 casos de violência contra os idosos. Este ano já foram computados 5.377 casos no mesmo período, o que representa uma redução de 21% nas ocorrências, mas ainda números muito altos na avaliação do procurador.

CONCURSO

ACUSAÇÕES

Virou caso de polícia uma denúncia que circula nas redes sociais sobre suposta venda de vagas em concurso recente da Guarda Municipal da Prefeitura de Benevides, por alguém que seria assessor da prefeita Luziane Solon (Podemos). A Polícia Civil foi acionada e abriu investigação.



APURAÇÃO

A prefeitura informou que o nome da pessoa denunciada não consta entre os integrantes do gabinete da prefeita. Também garante que a seleção para ingresso à Guarda Municipal de Benevides foi feita com a mais absoluta lisura. Por via das dúvidas, a Prefeitura também abriu sindicância para apurar as origens das denúncias.



EM POUCAS LINHAS

► O senador Paulo Rocha (PT) foi a mais nova vítima da invasão do aplicativo de mensagens WhatsApp. A conta de Rocha foi tomada por bandidos que começaram a disparar mensagens, à lista de contatos, pedindo dinheiro em seu nome.

► O Pará ultrapassou, ontem, a triste marca de 15 mil vidas perdidas para a covid-19. Cerca de um terço das mortes por covid-19 no Estado (4.844), foram registradas na capital, Belém.

► O Ministério da Justiça doou ao Pará o equivalente a R$ 540 mil em equipamentos para reforço da segurança pública. O material faz parte do chamado “acerto de extra legado da Força Nacional de Segurança Pública”.

► Para apoiar as organizações públicas paraenses a enfrentarem a corrupção, será feita, nesta terça-feira, 15, às 9h30, a edição local do lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). O objetivo é treinar gestores públicos para identificar sinais de corrupção nos órgãos onde atuam.

► A novela do aterro sanitário de Marituba ganhou capítulo novo. A Justiça acatou pedido das Prefeituras de Belém e Ananindeua para manter o empreendimento aberto por mais duas semanas. Nesse meio tempo, seguem as negociações com a empresa Guamá Tratamento de Resíduos.

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, começa a buscar alternativas para o problema do lixo. Na semana passada, ele visitou uma empresa em Castanhal que atua na transformação de resíduos em gás.

► A Rede Pró-Saúde que, no Pará, administra sete hospitais, lançou a campanha “Junho Solidário”, para arrecadar alimentos e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social por causa da covid-19. De Belém participam os hospitais Galileu e Oncológico Infantil Octávio Lobo.