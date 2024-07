'Ele já foi convencido lá atrás. Hoje foi fácil', diz Tebet sobre convencer Lula de corte de R$15 bi

Prejuízo

Perdas totais de energia em 2023 somaram R$ 28,8 bilhões, diz Aneel. Custo foi repassado parcialmente aos consumidores.



Aplicativo

WhatsApp deixará de funcionar em celulares com sistema operacional KaiOS. Aparelhos não suportarão mais o app a partir de 2025.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Ele já foi convencido lá atrás. Hoje foi fácil.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento, afirmou ontem que foi “fácil” convencer o presidente Lula sobre a decisão de estabelecer um bloqueio de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024.



>REBELO

SAÍDA



O ex-ministro da defesa, Aldo Rebelo, que integra o time de articulistas de O LIBERAL, deixou a Secretaria Municipal de Relações Internacionais do Estado de São Paulo para se dedicar à campanha pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). O agora ex-secretário será responsável por gerenciar as relações entre sociedade e a campanha de Nunes. Rebelo havia assumido o cargo em fevereiro deste ano, assumindo a vaga deixada pela ex-prefeita Marta Suplicy, que deixou o MDB, se filiou ao PT e deve ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo, disputando diretamente com o atual prefeito.



>ABONO

MAGISTÉRIO



Em edição extra do Diário Oficial do Estado de quarta-feira (17) foi publicada a lei que trata sobre a concessão de abono aos profissionais do magistério da educação básica da rede pública estadual, com os recursos do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O próximo passo é a publicação de um decreto normativo pelo governo do Estado. Cerca de 60% do valor deve ser repassado para as pessoas que trabalharam durante o período de 29 de abril de 1999 a 31 de dezembro de 2003. Os 40% restantes serão destinados para a manutenção de escolas.



>ESCOLAS

SUSTENTÁVEIS



A Secretaria Municipal de Educação (Semec) anunciou que no 2º semestre letivo deste ano vai ampliar o conceito de educação ambiental, a partir do projeto “Escolas Sustentáveis”, que passará a funcionar em 32 unidades educativas, abrangendo todos os distritos. O projeto é resultado de um convênio financiado pela Itaipu Binacional, superior a R$ 1 milhão, prefeitura de Belém, por meio da Semec, Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e Universidade Federal do Pará (UFPA), para reforçar a política de educação ambiental.



RECICLAGEM



As escolas municipais de Belém escolhidas já fazem uso de energia limpa, têm projetos de coleta seletiva do lixo e muitas estão próximas das Unidades de Valorização de Recicláveis, que fomentam a prática da reciclagem pela triagem dos resíduos sólidos reaproveitáveis.



>MANGUEIRA

RETIRADA



A prefeitura de Belém vai retirar uma mangueira de grande porte que tombou na avenida Governador José Malcher, em frente à sede da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), no bairro de Nazaré.



TRÂNSITO



A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no próximo dia 27. Por causa das raízes extensas e profundas, a retirada da mangueira pode provocar o rompimento na rede de abastecimento de água e destruir a calçada ao redor, podendo haver a necessidade de reparos imediatos. Durante a retirada da árvore o trânsito será interrompido na avenida Governador José Malcher, no trecho entre a avenida Alcindo Cacela e a travessa 14 de Abril.



OPERAÇÃO



A prefeitura vai montar uma operação especial, com o apoio da Seurb, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e também da Agência Reguladora Municipal de Belém (Arbel) para que a mangueira seja retirada em segurança e sem causar maiores transtornos aos moradores, pedestres e motoristas que transitam naquele trecho da avenida.



>DETENTOS

RESSOCIALIZAÇÃO



O resultado inicial do Edital de Chamamento feito pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) selecionou quatro empresas que irão participar do processo de contratação de mão de obra carcerária. Serão beneficiados mais de 140 detentos de Belém, Marabá, Castanhal e Bragança. O edital foi publicado no dia 14 de maio, válido por 12 meses. No período de vigência, as empresas e entidades interessadas podem se cadastrar, firmar ou mesmo renovar parcerias com a Seap, garantindo a contratação de mão de obra de custodiados do sistema prisional paraense. Há mais de três mil detentos atuando em atividades laborais, internas ou externas, nas 54 unidades prisionais paraenses. Esses custodiados trabalham por meio de contratos diretos com a Seap ou mediante convênios com empresas ou órgãos públicos.

Em Poucas Linhas

- O governo do Pará anunciou que iniciará o pagamento dos servidores públicos estaduais, referente a este mês, no dia 29 de julho.



- O pagamento começará pelos inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplad) e será concluído no dia 31 de julho, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.



- O Cine Líbero Luxardo, no Centur, recebe, entre os dias 1 e 5 de agosto, a Mostra de Cinema Espanhol. As sessões começam sempre às 20h. A entrada é franca, por ordem de chegada e sujeita à lotação do espaço, que é de 98 lugares.



- Marcada para 20 de julho a convenção do PSB que vai confirmar a candidatura do atual prefeito, Daniel Santos, na disputa à reeleição para a prefeitura de Ananindeua, segundo maior colégio eleitoral do Estado, atrás apenas da capital, Belém. Será às 18h, na Câmara Municipal da cidade.



- Em Belém, no dia 3 de agosto, haverá as convenções do MDB, do candidato Igor Normando; do Podemos, de Jefferson Lima; e do PSOL, de Edmilson Rodrigues.



- Muito aplaudido o discurso do empresário Lutfala Bitar na cerimônia de entrega do prêmio “Canteiro de Obras” aos secretários de Estado Adler Silveira, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra); e Ruy Cabral, da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O evento ocorreu no Clube de Engenharia do Pará.



- Milhares de pessoas receberam ontem comunicado supostamente dos Correios a respeito de mercadoria retida na Alfândega. A mensagem de texto traz um link para pagamento do imposto após o qual o produto seria liberado. Trata-se de um golpe. Além de pagar por valores não devidos, a vítima corre risco de ter dados capturados. Os alvos são consumidores que costumam fazer compras em sites internacionais, especialmente baseados na China.