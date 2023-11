Repatriação

O Itamaraty elaborou nova lista com 86 pessoas, entre brasileiros e parentes de brasileiros, que desejam sair de Gaza.

Risco de epidemia

Ao menos um caso de dengue causado pelo sorotipo 3, subtipo desaparecido há 15 anos, foi identificado em São Paulo.

Magno Malta (J. Bosc)

"Ele faleceu por uma decisão monocrática.”



Magno Malta (PL-MG), senador, apontou responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na morte de Cleriston Pereira da Cunha, de 46 anos. Comerciante estava preso na Papuda por envolvimento nos atos de 8 de janeiro e teve um mal súbito.

TURISMO

FUNDO

Será realizada em Belém, ao longo de todo o dia de hoje, a rodada de negócios “Rumo a COP”. O encontro é organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e governo do Pará, em parceria com Ministério do Turismo, Associação Comercial, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Prefeitura de Belém. Esta primeira rodada é voltada exclusivamente para o setor de turismo e o foco é o financiamento destinado à hotelaria, que terá grande demanda com a realização da Conferência do Clima da ONU (COP 30), em 2025, na capital paraense.

BANCOS

A rodada de negócios vai reunir empreendedores com representantes de instituições financeiras como Banpará, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Bradesco, Caixa, Cresol, Sicoob e Sicredi, que têm recursos para financiar o setor.

AMBIENTE

COMPENSAÇÃO

Cerca de R$ 14 milhões oriundos de programas de compensação de projetos que geram impacto ambiental serão destinados para iniciativas estratégicas para o Estado, como a implantação do primeiro Centro de Triagem de Animais Silvestres, que será construído dentro do Refúgio de Vida Silvestre da Amazônia, em Marituba. A medida foi aprovada durante reunião da Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Pará. A Câmara é o órgão que destina os recursos de compensação dos empreendimentos que são licenciados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Semas) e que têm valores a compensar.

CHAGAS

BALANÇO

De janeiro até o início deste mês, o Pará já registrou 341 novos casos da doença de Chagas.

TRANSMISSÃO

No Estado, média histórica dos últimos dez anos indica que pelo menos 90% dos casos confirmados foram por transmissão oral, ou seja, associados à ingestão de alimentos, como açaí e bacaba, contaminados pelo protozoário Trypanosoma cruzi.

TRATAMENTO

Pacientes com sintomas da doença precisam ser encaminhados imediatamente para exame e início de tratamento, de modo a reduzir as sequelas, uma vez que a enfermidade não tem cura. O tratamento dura em média dois meses e é feito com medicação específica. Também é necessário o acompanhamento médico por um período de, no mínimo, cinco anos.

TRANSPARÊNCIA

PRAZO

Termina no próximo dia 30 o prazo para que agentes públicos façam a Declaração de Bens e Valores. O Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri) substitui a apresentação da declaração por meio físico e e-mail. A utilização do sistema é resultado do termo de cooperação entre a Controladoria-Geral do Estado do Pará e a Controladoria-Geral do município de São Paulo - desenvolvedora. Deverão ser declarados todos os bens e valores que integram o patrimônio do agente público, e ainda aqueles do cônjuge, filhos e dependentes, excluídos apenas objetos e utensílios domésticos.

AGROECOLOGIA

DESTAQUE

O governo federal anunciou a retomada do Programa de Fortalecimento das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica, o EcoForte. A iniciativa, criada inicialmente em 2013, incentiva a produção sustentável de alimentos saudáveis. A novidade interessa ao governo do Pará, que tem investido na mudança de sua matriz econômica.

OBJETIVOS

O EcoForte é uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Fundação Banco do Brasil (FBB). O acordo foi assinado pelos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo. Também há recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia.

EM POUCAS LINHAS

► A Seduc anunciou nesta segunda-feira (20), a construção das duas primeiras escolas quilombolas no território paraense, uma no município de Oriximiná, na região oeste, e outra em Salvaterra, no Marajó. Também foi anunciada a criação da Trilha Formativa para Educação Antirracista na rede pública estadual de ensino. As assinaturas ocorreram no Hangar.

► O Hospital Abelardo Santos está permitindo a presença de doulas durante os partos realizados na instituição, uma abordagem mais humanizada no processo. Apesar de ser um trabalho importante, a presença de doulas em partos ainda é restrita a serviços particulares em Belém. Entre os serviços que fazem parte do trabalho de uma doula estão medidas para diminuir a duração do trabalho de parto, como trabalhar as questões emocionais.

► Depois de participar do primeiro Círio em Miami, na Flórida, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desembarca em Brasília para sessão solene na Câmara dos Deputados. A sessão foi proposta pelo deputado Joaquim Passarinho (PL). De Brasília a imagem será levada a Belo Horizonte.

► Levantamento realizado pela plataforma TIM Ads, que mapeia hábitos de consumo da base de clientes da operadora, mostra que a maioria dos clientes do Pará (25%) pretende gastar entre R$ 101 a R$ 500 durante a Black Friday. Outros 21% afirmaram que gastarão entre R$ 501 e R$ 1.000. Somente 9% investirão mais de R$ 2 mil em compras. A pesquisa, que ouviu pouco mais de 15 mil pessoas, apresenta um público predominantemente jovem (35%), entre 18 e 24 anos. As roupas estão no topo da lista de desejos de 23% dos respondentes, em seguida aparecem os eletrodomésticos, com 21%, e os eletrônicos, com 18%. Quanto aos métodos de pagamento, o Pix lidera, sendo citado por 36% das pessoas, seguido por dinheiro (29%).