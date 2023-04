Igreja contra a pedofilia

O Vaticano anunciou nesta sexta (21) que vai impulsionar a formação de bispos de todo o mundo na luta contra a pedofilia.

Desaceleração da economia

A Cepal prevê menor crescimento econômico na América Latina em 2023. Para o Brasil, a perspectiva é de alta de 0,8% do PIB.

José Múcio Monteiro (J. Bosco)

"Ele é um dos mais fiéis amigos do presidente da República. Uma amizade de 20 anos.”

José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, disse lamentar muito o episódio envolvendo o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias. “Não concordo com essa narrativa que houve leniência”, acrescentou.

>CALOTE

SAÚDE

Há 58 anos prestando serviços de saúde em Cametá, sendo um dos pioneiros no credenciamento de serviços desde a fundação do Sistema Único de Saúde (SUS), há quase 40 anos, o Hospital e Maternidade Santa Luísa de Marillac tem vivido um calote sem precedentes da prefeitura de Cametá. Desde janeiro – mais de quatro meses – a prefeitura não repassa à instituição as verbas encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS), através do Fundo Nacional de Saúde (FNS), para os serviços prestados na maternidade, clínica médica e outras especialidades atendidas no hospital, que faz em média 430 internações por mês, fora os outros procedimentos.

RECURSOS

O hospital é gerido por freiras da ordem da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, as irmãs Vicentinas. Elas tiveram informação que uma nova parcela dos recursos do FNS para média e alta complexidade ambulatorial foi paga ao fundo municipal de saúde no dia 6 de março deste ano, portanto, há mais de um mês, mas até o momento nenhum real caiu na conta do hospital.

AMEAÇA

Ao falar da situação publicamente em uma rede social, uma das profissionais foi abordada com ameaça e desdém em um aplicativo de mensagem pelo prefeito da cidade, Victor Cassiano (MDB). Ele enviou o print da postagem para a servidora e disse: “Eu ia pagar segunda, mas agora não vou mais pagar nada”, em tom de ameaça de descredenciamento à instituição que representa a maior fatia do atendimento hospitalar prestado à população de Cametá.

NOTIFICAÇÃO

Mas o calote do prefeito é costumeiro não apenas na saúde, mas com profissionais que prestam serviços a ele, como os da área de comunicação. Ele já deu calote em jornalistas do meio esportivo, de assessoria de imprensa e até de assessoria em marketing eleitoral.

COBRANÇA

Uma profissional precisou ingressar com ação de cobrança ao prefeito com apoio da advogada sindical para tentar receber pelo trabalho em 2020. Mas tanto esse caso como os dos demais profissionais enganados são tratados com desdém pelo prefeito, que parece ter como única preocupação o time de futebol da cidade.

Quando o assunto é bola, ele fala em altas cifras, a exemplo do vídeo recente gravado por ele para rebater falas do presidente do Clube do Remo sobre a situação do gramado do Parque do Bacurau. No vídeo, ele fala de investimentos no estádio e até no pagamento de dívidas do clube Cametá.



>PARÁ

REFERÊNCIA

O evento internacional Lide Brazil Conference London, realizado em Londres, capital da Inglaterra, foi encerrado com saldo positivo para a imagem do governo do Pará e se tornou mais um trunfo da candidatura de Belém para receber a COP 30, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, que será realizada em 2025. Depois de apresentar os programas que o governo do Pará vem executando para diminuir as ações predatórias no Estado, na quinta-feira, 20, o governador Helder Barbalho foi citado como referência pelo ex-ministro da Fazenda do Brasil, Joaquim Levy, que destacou a importância do trabalho desenvolvido na busca pelo desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Amazônia.

COMPONENTES

Segundo Levy, “essa agenda (equilíbrio fiscal), junto com a maior eficiência, são os componentes e ingredientes para o país emplacar”. Para completar, Levy destacou a necessidade de um trabalho diplomático de todos os níveis para “ajudar a resolver o problema da Amazônia, criando fonte de riqueza nesta enorme região”.

>TV LIBERAL

MEMÓRIA

Neste domingo, no intervalo do Fantástico, estreia a campanha de 47 anos da TV Liberal, a serem completados no dia 27 de abril. O foco será o lançamento do site Memória TV Liberal, canal digital para conectar o público às quase cinco décadas de história da emissora. O site memoriatvliberal.com.br entra no ar nesta segunda (24).

PESQUISA

O projeto, capitaneado pelo Marketing da TV, é fruto de um longo processo de pesquisa nos arquivos da emissora e na biblioteca pública Arthur Vianna. Traz informações, vídeos, fotos e depoimentos exclusivos que ajudam a narrar a história da televisão no Pará.

Em Poucas Linhas

O CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa) e presidente do Lide Pará, Ronaldo Jr., teve uma agenda intensa de encontros e reuniões durante os dois dias do Lide Brazil Conference London, evento global de lideranças empresariais na Inglaterra.

A conferência reuniu empresários, políticos, especialistas e investidores brasileiros e britânicos para debater o desenvolvimento socioeconômico do País, principalmente o da Amazônia.

A Associação dos Amigos da Praça Batista Campos vai pedir ao Ministério Público do Estado do Pará que ingresse com ação civil pública para obrigar o município de Belém a fazer a manutenção daquela que é considerada uma das áreas públicas mais bonitas da capital.

De acordo com a entidade, há dezesseis anos não é feita a limpeza dos lagos da praça.

Mas há queixas também pela falta de iluminação e de lixeiras, além das calçadas esburacadas e árvores precisando de cuidados.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) finalizou a apuração e ajuizou uma ação penal pedindo a condenação de quatro acusados de envolvimento no latrocínio do delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas, Aldeney Goes Alves.

O delegado estava de férias em Belém e foi assassinado durante assalto a uma farmácia localizada na avenida Senador Lemos.

Passados os 100 primeiros dias do governo Lula ainda é grande a disputa por cargos federais nos Estados, incluindo o Pará, onde a concorrência acirrada envolve velhos e novos aliados.

No Pará, 80.686 famílias podem perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que beneficia famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou que recebem o Benefício da Prestação Continuada (BPC), por falta de atualização cadastral.

A coluna registra com pesar o falecimento de Antônio Suleiman Kahwage Jr., irmão do médico Salomão Kahwage, ocorrido na manhã de ontem. Nos solidarizamos com seus amigos e familiares.