'Ela (Eletrobras) não foi privatizada, cometeram um crime de lesa-pátria', diz Lula em Brasília

Eleições municipais

Este ano, 237 candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador utilizam nas urnas os nomes “Lula” ou “Bolsonaro”.



Uma denúncia por minuto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu nos últimos 10 dias mais de 14 mil informes de propaganda eleitoral irregular.

Legenda (J. Bosco / O Liberal)

"Ela (Eletrobras) não foi privatizada, cometeram um crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro.”

Lula, presidente da República. Em discurso durante o anúncio da Política Nacional de Transição Energética, em Brasília, Lula expressou decepção com a venda da estatal, que ele havia idealizado como um pilar de soberania tão importante quanto a Petrobras.



>LIXO

APLICATIVO



A prefeitura vai lançar um aplicativo de celular para receber denúncias da população em relação aos crimes ambientais registrados em Belém. Por meio do aplicativo, qualquer morador poderá denunciar o descarte irregular de lixo nas ruas, enviando fotos e vídeos dos flagrantes. O aplicativo, que está sendo desenvolvido pela Companhia de Informática de Belém, vai facilitar a ação do grupo Fiscaliza Belém.



FLAGRANTES



O grupo apreendeu sete veículos, entre carroças e bicicletas, e aplicou multas em três motoristas de veículos que estavam realizando descarte irregular de lixo, na semana passada, nos bairros da Pedreira, Sacramenta, Barreiro e Telégrafo, todos do Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac). Os flagrantes foram feitos, principalmente, nos canais da Antônio Baena, da Pirajá, São Joaquim e da Visconde de Inhaúma, além da travessa Alferes Costa.



PESQUISA



O Distrito Administrativo da Sacramenta foi apontado por uma pesquisa feita pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará como uma das áreas consideradas críticas em relação ao descarte irregular de lixo em Belém, liderando o ranking de denúncias feitas por moradores por meio do Disque-Denúncia 153 da Guarda Municipal.



AGILIDADE



As ações do grupo Fiscaliza Belém se iniciaram no dia 8 de agosto, e reúnem as secretarias municipais de Meio Ambiente, de Saneamento, de Saúde, além da Guarda Municipal, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e distritos administrativos. A meta é atender com mais agilidade as denúncias de crimes ambientais na cidade.



>DESAPARECIDOS

BUSCA



Peritos do laboratório de genética forense da Polícia Científica do Pará deram início, ontem, a mais uma campanha nacional de coleta de DNA, para ajudar famílias que estão com parentes desaparecidos. Este ano, a campanha nacional liderada pelo Ministério da Justiça será realizada até 30 de agosto, e contará com a parceria da Polícia Civil do Pará. Oitenta famílias foram acionadas por meio de uma carta convite para o caso de desejarem coletar o DNA. Além da capital paraense, outros pontos de coleta serão nas regionais de Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, além dos núcleos avançados de Bragança, Itaituba, Paragominas, Parauapebas e Tucuruí.



REQUISITOS



A busca aos pontos de coleta deve ser feita por, pelo menos, dois familiares de primeiro grau das pessoas desaparecidas, como pai e mãe, filhos ou irmãos, neste último caso, quantos forem possíveis. No entanto, a coleta de DNA deve ser feita após os familiares terem registrado o boletim de ocorrência com no mínimo 30 dias, na tentativa de encontrar a pessoa desaparecida.



>FEIRA

BALANÇO



A 12ª Feira Internacional do Turismo na Amazônia (Fita), realizada até domingo (25), no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, reuniu cerca de sete mil pessoas. No espaço central da feira, 64 expositores apresentaram destinos turísticos da Amazônia e do Brasil, e houve comercialização de produtos nativos, como artesanato e alimentos. Em parceria com o governo federal, a Fita também foi palco do 1° Feirão Nacional do Turismo, com 15 estandes de empresas de viagens, linhas aéreas, destinos turísticos e outros empreendimentos do setor, que neste final de semana ofertaram preços e pacotes promocionais para várias partes do país.



>INDÍGENAS

ESCOLAS



O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça Federal que obrigue o município de Jacareacanga a cumprir a sentença que determinou que ele destine recursos para educação escolar de indígenas Munduruku. Apesar de haver sentença decretada há quase dois anos, em outubro de 2022, obrigando a prefeitura a fazer os repasses, até hoje, segundo o MPF, a decisão não foi cumprida. Na nova ação, o MPF afirma que “o descaso do Município é tamanho que, em algumas escolas indígenas, alunos e alunas tiveram que plantar roças de mandioca para vender farinha e, assim, poder comprar materiais escolares básicos, registrou a Justiça Federal na sentença que vem sendo descumprida”.

Em Poucas Linhas

- A Associação Brasileira de Empresas de Eventos realiza hoje, em Belém, encontro entre empresários e profissionais do setor para apresentar projetos da entidade.

- A Assembleia Legislativa do Pará vota hoje projeto de lei que torna o samba de cacete Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. A proposta teve autoria do deputado Carlos Bordalo (PT).

- O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou inquérito civil para apurar possíveis prejuízos causados aos usuários com a paralisação dos serviços do Banco do Estado do Pará (Banpará).



- A paralisação ocorreu entre os dias 12 e 15 de agosto. Nesse período, os correntistas ficaram impossibilitados de movimentar contas e investimentos. O funcionamento dos serviços bancários prestados a não correntistas também foi suspenso.



- O governo do Estado publicou na sexta-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o decreto que institui o Comitê Gestor que vai planejar e executar as ações para a realização da Copa do Mundo Feminina, em 2027. O comitê conta com representantes de todas as secretarias de Estado, incluindo a de Comunicação, que será representada pela secretária Vera Oliveira.



- A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) começou a entregar os livros didáticos do Programa de Correção de Fluxo “Acelere o Saber” para as escolas da rede pública estadual. O programa vai atender 30.653 estudantes com distorção idade-série em 328 escolas da rede estadual de ensino. Em 2024, 10 mil estudantes estão sendo atendidos pelo programa em turmas do 8º ano do ensino fundamental anos finais e da 2ª série do ensino médio.



- Em maio deste ano a região Norte registrou a abertura de 18.663 empreendimentos. Os dados fazem parte do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian e foram divulgados ontem. O destaque regional ficou com o Pará, que teve a maioria das aberturas, um total de 7.652.



- O advogado, mestre e professor criminalista Lucas Sá fará palestra às 18h30 de hoje, na Faculdade Estácio, em Castanhal, sobre o tema “A advocacia criminal e o direito de defesa”.