'Eita convite tentador!', garante a ministra Damares sobre ser candidata ao Senado pelo Pará

Novas instalações

Após reformas, a Escola “Oneide de Sousa Tavares”, em Ananindeua, será reinaugurada, hoje, pelo Governo do Pará.

Riqueza vegetal

Um projeto científico catalogou 738 espécies de plantas e fungos em quatro unidades de conservação da Grande Belém.

Charge Ministra Damares (J.Bosco)

"Eita convite tentador!”

Foi o que publicou nas redes sociais a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ao comentar a possibilidade de ser candidata ao Senado Federal pelo Estado do Pará. “Pense eu dançar carimbó todos os dias, comer açaí, pupunha, castanha? Pense acordar todas as manhãs ao lado dos paraenses que amo tanto e aprender todos os dias com essa gente querida, aguerrida e trabalhadora!”, completou a ministra.

CASO YASMIN

Reconstituição

O delegado Cláudio Galeno, chefe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará, já protocolou o pedido à Polícia Científica do Pará (PCP) para a reprodução simulada, mais conhecida como reconstituição, dos fatos envolvendo a morte da jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, ocorrida em 12 de dezembro passado. Galeno já havia se reunido com a PCP no último dia 1º para tratar dos procedimentos, mas, com a formalização do pedido, os peritos já podem ter acesso aos autos do inquérito para a composição do roteiro da reconstituição. Uma fonte ligada à PCP informou que, embora o inquérito corra em segredo de justiça, pelo volume de testemunhas ouvidas, os peritos precisarão de 10 a 15 dias, em regime de mutirão, para estudar o inquérito e compor o roteiro.

Contradições

A reprodução simulada é importante para apontar as possíveis contradições entre os depoimentos. Foi nessa atuação da PCP que foi esclarecido o caso do assassinato da cabo da Polícia Militar Andreza Maria da Silva Araújo do Nascimento, vítima de feminicídio em setembro de 2020, no município de Ananindeua. Incialmente, o suspeito, o soldado da PM Fagner Santos Lima, afirmava que Andreza teria cometido suicídio, e que ele não havia tocado na arma que tirou a vida da policial, mas sua versão foi refutada com a perícia, somada a outras contradições apuradas na reprodução simulada.

Mistério

No caso de Yasmin, pode ser decisiva para elucidar os fatos que ocorreram durante o passeio de lancha daquele dia 12 de dezembro e que culminaram com a morte da jovem, que até agora continua sendo um mistério, devido às inúmeras contradições já encontradas até aqui nos depoimentos fornecidos pelas testemunhas e suspeitos envolvidos diretamente no caso.

AÇÃO

Agrotóxicos

Em Santa Luzia do Pará, no nordeste paraense, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ajuizou uma ação civil pública com pedido de antecipação de tutela contra o proprietário da fazenda “Bom Jesus”, por uso indiscriminado de agrotóxicos na zona rural do município. O MPPA apurou que os agrotóxicos utilizados na fazenda foram pulverizados por aeronave, de maneira que não houve um controle adequado da ação. Com isso, várias plantações e pessoas foram atingidas pelos produtos químicos, como os moradores do acampamento “Quintino Lira”.

Paralisação

A pulverização aérea foi realizada em janeiro último. O MPPA pediu, em caráter liminar, a paralisação imediata de qualquer atividade de pulverização na área, sob pena de multa no valor mínimo de R$ 200 mil por dia, caso o episódio se repita.

FERROVIAS

Contrato

Conforme antecipado com exclusividade por O LIBERAL em matéria sobre os pedidos de 20 novas ferrovias com traçado total ou em parte no Pará, foi publicado na edição de ontem, no Diário Oficial da União, o extrato do contrato para a construção da ferrovia entre os municípios de Barcarena, no nordeste paraense, e Santana do Araguaia, no sul do Estado. O contrato foi assinado pelo Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a empresa 3G Empreendimentos e Consultoria Ltda.

Conexão

A ferrovia terá 1.370 quilômetros de extensão e o projeto prevê uma conexão entre Rondon do Pará e Açailândia, no Maranhão. O orçamento previsto para esse traçado é de R$ 13,70 bilhões, com recursos 100% privados. Os outros 18 pedidos protocolados no Ministério da Infraestrutura para criação de novas ferrovias no Pará, pelo regime de autorização, seguem em análise.

COVID-19

Sequelas

A Pesquisa de Mapeamento das Sequelas da Covid-19 prossegue com o objetivo de basear um planejamento que indique os tratamentos mais adequados aos pacientes da Grande Belém. Iniciada em 2021, a pesquisa deve terminar até dezembro deste ano. Conduzido pelo Laboratório de Patologia Clínica das Doenças Tropicais/Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, o estudo deverá avaliar mil pacientes da Grande Belém.

EM POUCAS LINHAS

► Um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal determina ao Sistema Único de Saúde (SUS) incluir as ocorrências da doença de Alzheimer e outras demências em um banco de dados. O objetivo do projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), é facilitar a disseminação de informação clínica e apoiar a pesquisa médica. O SUS também deverá apoiar o desenvolvimento de tratamentos e medicamentos e garantir que a política nacional siga o Plano de Ação Global de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde.

► Subordinado ao Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Belém, o 6º Batalhão da Polícia Militar, em Ananindeua, terá sua nova sede inaugurada hoje, às 10h30.

► O médico ortopedista Heribert Pidner Neto assumirá, nesta quinta-feira, 10, a presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-Regional Pará. A cerimônia de posse da nova diretoria do ano de 2022 será realizada no auditório do novo Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, e reunirá apenas convidados.

► Será assinado, amanhã, o convênio entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para o início do projeto “Plantar o Futuro”. O projeto deve absorver a mão de obra de 22 mulheres privadas de liberdade, custodiadas pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, para trabalhar na manutenção do paisagismo das praças, canteiros centrais e demais áreas verdes de Belém e dos distritos administrativos. As custodiadas contempladas pelo programa receberão um salário mínimo vigente, além de contribuição previdenciária e auxílio-alimentação.

► Os proprietários de veículos com final de placas 72 a 92, sem multas nos dois últimos anos, têm até hoje para parcelar, com o desconto de 15%, o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.