Edmilson Rodrigues: 'Espero que não tenhamos que endurecer as medidas, mas não posso garantir ainda'

Agravamento em Portel

O MP do Pará recomendou que a Prefeitura de Portel compre insumos médicos e ventiladores para atender os doentes da covid-19.

Oferta reduzida

A pandemia já compromete os estoques das lojas que vendem televisores em Belém. Muitas delas estão com poucos modelos à venda.

Edmilson Rodrigues (J. Bosco)

"Espero que não tenhamos que endurecer as medidas, mas não posso garantir ainda.”

Foi o que disse, ontem, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), durante coletiva à imprensa sobre a confirmação de oito casos da nova variante do coronavírus na capital paraense. Na ocasião, ele descartou o bloqueio total das atividades econômicas. Mas informou que as medidas restritivas serão reavaliadas pelas autoridades sanitárias do município.

TRANSFERÊNCIAS

Pacientes

Entre 18 de janeiro e 4 de fevereiro, o Estado transferiu 114 pacientes com a covid-19, principalmente de localidades do interior, para cidades maiores da região oeste do Pará que enfrenta a segunda onda da doença provocada pelo novo coronavírus. Cem deles foram transferidos por avião e os outros 14 por barcos. A maioria foi levada para os Hospitais Regionais de Santarém, Itaituba e Juruti. Em média, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, estão sendo feitas entre seis a oito transferências por dia.

GRAVIDEZ

Adolescência

Terminou, ontem, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que foi marcada por uma série de eventos e debates sobre o tema. O problema persiste em várias partes do mundo e, no Brasil, não é diferente. Dados do Fundo de População das Nações Unidas revelam que das 7,3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos de idade. No Brasil, a estimativa é de que a cada sete bebês, um é filho de mãe adolescente. De acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), dos quase 3 milhões de nascidos em 2019, no Brasil, 399 mil eram filhos de mães entre 15 e 19 anos de idade. Entre meninas de 10 a 14 anos de idade a incidência de gravidez também é alta. Em 2019, foram registados mais de 19 mil casos, o que significa que a cada 30 minutos, uma menina de 10 a 14 anos torna-se mãe.

Em queda

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), até novembro do ano passado, a proporção de gravidez na adolescência no Pará foi de 22,36%. Ou seja, de um total de 147.159 nascidos vivos no Estado, 32.906 foram filhos de mães na faixa de 10 a 19 anos. Apesar de ainda ser um número alto e preocupante, as informações oficiais são de que os registros vêm caindo nos últimos cinco anos.

FRAUDES

Auxílio

A Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou, ontem, que conseguiu rastrear 2,7 bilhões de cadastros de pessoas que não tinham direito ao auxílio emergencial pago pelo governo federal. O número indica que houve cadastros em duplicação. O cancelamento das tentativas de fraudes teria gerado, segundo a CGU, economia de R$ 4,5 bilhões aos cofres da União. Além de fiscalizar o pagamento do auxílio emergencial, a CGU realizou 50 operações para fiscalização de desvios de recursos no combate à covid-19.

TJPA

Desafios

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) tem 12 desafios para este biênio, conforme o plano de gestão da nova presidente da Corte, a desembargadora Célia Regina Pinheiro. No campo social, os principais desafios são a garantia dos direitos fundamentais e o fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade. O Judiciário também planeja, entre outras medidas, dar agilidade e produtividade aos serviços, enfrentar a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais, além de prevenir litígios e adotar soluções consensuais para os conflitos.

DESMATAMENTO

Redução

Balanço elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado (Semas), com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostra que o desmatamento caiu 90% no mês de janeiro de 2020 no Pará, quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Semas, essa queda se deve ao aumento da fiscalização e também ao incentivo de ações que permitam aliar a preservação da floresta ao desenvolvimento de atividades sustentáveis.

GOLPE

Vacina

A possibilidade de vacina contra o novo coronavírus se tornou a mais nova isca para fraudadores que usam a clonagem do aplicativo de mensagem WhatsApp para pedir dinheiro em nome das vítimas. O golpe, agora, tem funcionado assim. A vítima recebe uma suposta ligação do Ministério da Saúde para agendamento da data de aplicação da primeira dose do imunizante contra a covid-19. Para confirmar o agendamento, contudo, o dono do aparelho precisa digitar um código de quatro dígitos. Na verdade, essa é a chave que permite que os fraudadores invadam o aplicativo. Os bandidos então usam a lista de contatos para enviar mensagens pedindo depósitos bancários.

EM POUCAS LINHAS



► No ano passado, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) inseriu, segundo dados oficiais, cerca de dois mil novos estagiários em empresas do Pará.

► A expectativa para este ano, apesar da pandemia de covid-19, é abrir mais de três mil novas vagas. O IEL trabalha para aproximar acadêmicos do mercado de trabalho.

► Nos últimos doze meses, o IEL fechou 100 novas parcerias com empresas concedentes de estágio, com vagas para diversas áreas nos níveis médio, técnico e superior como administração, contabilidade, informática, comunicação, marketing, engenharia, tecnologia e outras.

► O Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Ala 9, segue fazendo o transporte de pacientes de covid-19 do Amazonas que precisam fazer tratamento em outros Estados. Nesta semana, 15 pacientes foram trazidos para Belém.

► O deputado estadual Miro Sanova reassumiu a liderança do PDT na Assembleia Legislativa do Pará.

► A bancada do PSol da Câmara Federal escolheu a paraense Vivi Reis para ser vice-líder do partido, dividindo a função com a deputada Áurea Carolina (MG). A liderança será ocupada por Taliria Petrone (RJ).

► A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) reduziu em 50% o atendimento ao público em serviços como emissão da cédula de identidade.

► A medida, tomada por causa da pandemia, vale para as unidades de atendimento de Belém e em Paragominas.

► Desembarcará hoje, no Rio de Janeiro, uma carga do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) que será usado para a produção da vacina da Oxford/AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

► O material será suficiente para a produção de 2,8 milhões de doses, segundo a Fiocruz.