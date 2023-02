'É urgente que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma responsabilidade'

Imposto de Renda

O programa de declaração do IR 2023 será liberado apenas em 15 de março, quando começa o prazo de entrega do documento.

Turismo global

Londres é a melhor cidade do mundo em 2023, aponta o ranking “World’s Best Cities”. Top 100 tem São Paulo (33o lugar) e Rio (54o).

Luiz Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"É urgente que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz".

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, que foi às redes sociais renovar os apelos de paz, ontem, dia em que a invasão da Ucrânia pela Rússia completou um ano.

GOELDI

NOVA DIREÇÃO

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) confirmou que será publicada, nos próximos dias, a nomeação do pesquisador Nilson Gabas Júnior para a direção geral do Museu Paraense Emílio Goeldi. Gabas já dirigiu a instituição por dois mandatos, entre 2009 e 2018, e também foi coordenador de pesquisa e pós-graduação da instituição. Doutor em Linguística Indígena pela Universidade da Califórnia, o novo diretor do Goeldi é membro da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC).

MAL-ESTAR

A nomeação de Gabas, confirmada pelo Ministério, põe fim ao mal-estar que se instalou na instituição desde novembro do ano passado quando, ainda em meio ao governo de transição, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o servidor de carreira Antonio Carlos Lobo Soares para o cargo de direção do Goeldi. Soares não conta com apoio da comunidade científica do Museu. Além disso, sua nomeação teria ferido uma tradição. Desde os anos 1990, o governo federal costuma nomear para o cargo o primeiro colocado no processo interno da instituição, que inclui formação de um comitê de busca e análise do plano de trabalho.

FRENTE

A mudança no comando do Goeldi atende também à demanda de servidores e pesquisadores do Museu, que criaram a “Frente em Defesa do Museu Goeldi, da Ciência e pela Amazônia”. O grupo entregou ao novo governo um documento com pedido de socorro. A principal reivindicação é para que seja realizado concurso para ampliar o número de servidores, reduzido quase à metade nos últimos dez anos.

SELEÇÃO

DANO

Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, que responde pelo Rio de Janeiro, deixou empresas, especialmente as que atuam na área de seleção de pessoal, em alerta.

EXPECTATIVA

O Tribunal condenou um empregador a pagar indenização por danos morais "por frustrar a expectativa de contratação de um candidato à vaga de emprego".

ABUSO

Na ação, o trabalhador narrou verdadeira via crucis que foi submetido ao longo de 90 dias acreditando que preencheria a vaga. Passou por processo seletivo e chegou a abrir conta bancária para receber salário. No final, não foi contratado e o motivo teria sido sua baixa estatura. O Tribunal considerou que "a atitude da empregadora configura abuso de direito".

CARNAVAL

FAVORITAS

Bole Bole e Rancho não Posso me Amofiná lideram as apostas como favoritas para o título de grande campeã do Carnaval de Belém. A apuração será hoje, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, bairro da Pedreira. Pela manhã, a partir das 10h, serão anunciadas as notas das escolas do terceiro grupo e, à tarde, a partir das 16h, serão anunciados os resultados dos desfiles do segundo e primeiro grupo. Em Mosqueiro, a apuração foi feita ontem e a campeã foi a escola Piratas da Ilha.

FUTEBOL

PROJETO

O projeto Esporte com Justiça estará presente nos jogos Paysandu x Castanhal e Remo x Cametá, ambos do Parazão, que ocorrerão respectivamente neste sábado, às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), e amanhã, às 17h, no Estádio Evandro Almeida (Baenão). O projeto é uma ação do Juizado Especial Itinerante em parceria com as polícias Civil e Militar, Ministério Público e Defensoria Pública. Ele foi criado para prevenir a violência nos estádios. Os alvos são os eventos esportivos com expectativa de público superior a dez mil pessoas. Durante as partidas são atendidas ocorrências que envolvam, por exemplo, venda de ingressos acima da tabela e atos de vandalismo e violência.

CULTURA

DEBATE

Belém será sede, nesta semana, de um encontro de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura da Região Norte. O evento, que começa na terça-feira, é promovido pela Secretaria de Cultura do Pará e vai debater, entre outros temas, os investimentos da Lei Rouanet nos Estados do Norte, a execução dos recursos das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo e a criação da Câmara Técnica de Cultura na estrutura do Consórcio da Amazônia. Os secretários de Cultura do Amazonas, Marco Apolo Munis; do Amapá, Clicia Ohana; do Acre, Minoru Martins; e de Rondônia, Júnior Lopes, já confirmaram presença.

Em Poucas Linhas

► Em vídeo divulgado nas redes sociais na noite de quinta-feira, a primeira-dama de Ananindeua, deputada federal Alessandra Haber (MDB), se pronunciou após participar do ato de assinatura do Termo de Cooperação entre Estado e Prefeitura - que destina investimentos à saúde da capital paraense, em fala que repercutiu ontem com especulações de uma possível candidatura dela à prefeitura de Belém. Em tom de cobrança, a médica disse que “a saúde de Belém pede socorro”, e que agora, com os recursos, espera-se que os R$ 30 milhões sejam usados “com responsabilidade e transparência”. Nos bastidores, comenta-se que a deputada quer aproximar-se cada vez mais da capital, onde obteve 28 mil votos nas últimas eleições, ficando entre os três federais eleitos da capital e deixando para trás nomes como Vavá Martins, Marinor Brito, Vivi Reis e o Delegado Federal Eguchi.

► Primeiro hospital do Pará, a Santa Casa do Pará completou ontem 373 anos de fundação. Maior maternidade pública da região Norte, a Santa Casa realiza cerca de 700 partos por mês.

► O jornalista Sérgio Bastos lança, no próximo dia 9, o livro de aquarelas “Belém Tem Disso”. A obra reúne uma coletânea com 66 ilustrações de cenas das ruas de Belém que ele presenciou, fotografou e depois desenhou.

► A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) leva hoje para a Praça do Relógio, em Belém, uma ação educativa de prevenção ao câncer de pênis. A programação terá como alvos os feirantes do Complexo do Ver-o-Peso, ribeirinhos das ilhas próximas e frequentadores da feira.

► Embora o Pará tenha fechado o ano de 2022 com um saldo positivo de empregos superior a 32 mil vagas, os dados são negativos quando levadas em conta apenas as

contratações formais, com carteira assinada, de trabalhadores com mais de 50 anos.