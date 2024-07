'É uma situação complexa e queremos um regime democrático para a Venezuela', diz Celso Amorim

Loteria

O concurso 2.755 da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 100 milhões, hoje, para os acertadores das seis dezenas.



Devolvido pela Dinamarca

O Ministério dos Povos Indígenas fará, entre 29 e 31 de agosto, cerimônia para celebrar a chegada do manto Tupinambá ao Brasil.

(J.Bosco)

"É uma situação complexa e queremos um regime democrático para a Venezuela.”

Celso Amorim assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, sobre o processo eleitoral da Venezuela, do qual participou como um dos observadores internacionais.



>URNAS

INCLUSÃO



Já não é novidade o uso de intérpretes de Libras na tela da urna eletrônica, indicando os cargos que estavam sendo votados. Mas para as eleições municipais deste ano a Justiça Eleitoral vai trazer mudanças para os eleitores com deficiência visual. Em outubro eles vão contar com uma melhoria significativa na localização do voto, com o uso de fones de ouvido. Uma voz feminina sintetizada e batizada de Letícia oferecerá instruções básicas para a votação, informando o cargo que está em votação no momento, os números digitados e o nome do candidato escolhido.



MODELOS



E falando em urnas eleitorais, durantes as eleições municipais deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará usará 22.762 urnas eletrônicas, sendo 4.925 do modelo 2015; 9.746 do tipo 2020 e 8.091 do mais novo modelo, o de 2022, que fará sua estreia no pleito 2024. As diferenças são quase imperceptíveis para os eleitores. Em termos de hardware elas são idênticas às urnas do modelo 2020 – que já foram usadas na eleição passada.



DISTRIBUIÇÃO



Na semana passada o TRE do Pará deu início à distribuição de urnas para os cartórios eleitorais do Pará. Nessa primeira etapa elas serão transportadas do Núcleo Gestor de Urnas do Tribunal, em Ananindeua, para os cartórios eleitorais, com o uso de cerca de 20 carretas. Em uma segunda etapa, na véspera das eleições, elas vão sair dos cartórios eleitorais diretamente para os 5.830 locais de votação espalhados pelo Estado. A operação vai envolver cerca de 400 embarcações e 1.300 veículos terrestres, no sábado, 5 de outubro, véspera da eleição, e outras 780 embarcações e 3.500 veículos terrestres no domingo, dia do pleito.



>ABELHAS

PLANO



A Comissão Municipal de Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará se reúnem hoje para mapear áreas da cidade onde há colmeias potencialmente perigosas. Durante o encontro será apresentada também a proposta de criação de um plano de ação para a retirada das abelhas, já que não há uma legislação municipal ou estadual que aponte de quem é a responsabilidade para a realização desse serviço. A contratação emergencial de uma empresa especializada para a retirada das abelhas está sendo considerada pela prefeitura.



OPERAÇÃO



O último registro de colmeia em Belém ocorreu em uma mangueira, na travessa Quintino Bocaiúva, entre Mundurucus e Conselheiro Furtado, no bairro de Batista Campos. A colmeia foi retirada na madrugada do último sábado, em uma operação montada pela prefeitura. A operação durou duas horas e envolveu 15 profissionais, entre bombeiros, agentes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e apicultores que orientaram os moradores da área próxima da árvore onde estava a colmeia. A colmeia foi levada para um apiário no município de Santa Izabel do Pará.



>CABOS

FURTO



A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou, ontem, nota afirmando “preocupação com os constantes roubos, furtos, brigas, venda e consumo de drogas, e cenas impróprias que vem ocorrendo às proximidades da Basílica Santuário, local de fé e devoção”. Na semana passada foi registrado mais um furto dos cabos de energia da Praça Santuário. Com esse, já somam sete furtos, em 30 dias. A Diretoria afirma ainda que vêm ocorrendo “cenas lamentáveis de brigas entre usuários de droga, com uso de armas brancas, o que coloca em risco todos que visitam o logradouro”.



NO ESCURO



A Praça está provisoriamente com alguns trechos sem energia e a DFN garantiu que está “providenciando o restabelecimento do serviço, mais uma vez, assim como uma solução definitiva para este problema”.



>ARTESÃOS

EDITAL



A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lança hoje o edital de chamamento público para a Feira Criativa da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Serão selecionados artesãos individuais e/ou mestres artesãos e entidades representativas do artesanato, com suas respectivas produções, para comercializar seus produtos.

Em Poucas Linhas

- O partido Cidadania anunciou ontem adesão à pré-candidatura para reeleição do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL). No Pará, o Cidadania é presidido pelo ex-deputado federal Arnaldo Jordy. O Cidadania vai se somar à aliança que já reúne, além do PSOL, PT, Rede, PV, PDT e PCdoB.



- A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) divulgou, ontem, edital de Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 20 profissionais para cargos de nível superior com atuação nos municípios de Altamira, Ananindeua, Belém, Breves, Paragominas, Marabá e Xinguara. As inscrições podem ser feitas de 1º a 3 de agosto, exclusivamente pelo site Sipros do governo do Pará.



- A secretária municipal de Meio Ambiente de Belém, Christiane Ferreira da Silva, representante da prefeitura de Belém, será a única representante do Brasil no “Workshop regional sobre redução de risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas”, evento internacional promovido pelo Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres, junto com o governo colombiano, que começa hoje, em Cali, na Colômbia, e se estenderá até quinta-feira (1º).



- O evento tem o apoio da Agência Alemã de Cooperação e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.



- Além do Brasil, representado por Belém, participam do encontro internacional representantes da Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Equador, Peru, República Dominicana e Venezuela.



- A ideia é melhorar a coordenação das estratégias regionais e nacionais para gestão de risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas na América do Sul e Caribe, que são considerados a segunda região mais propensa aos desastres ambientais no mundo e as mais expostas aos fenômenos causados pelas mudanças do clima, como as constantes secas e inundações, furacões e os fenômenos El Niño e La Niña.