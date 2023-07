'É uma novidade positiva', diz ministro do Desenvolvimento sobre Bolsa Família

Belém verde

O Museu Goeldi e a Prefeitura se unem para produzir mudas de arborização, estudos de áreas protegidas e em educação ambiental.



Pesquisa na ilha

Um estudo da UFPA avalia a percepção dos moradores de Algodoal sobre impactos do turismo na região, ao longo de três décadas.

(J. Bosco)

"É uma novidade positiva"

WELLINGTON DIAS, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao citar, ontem, o alcance de 1,3 milhão de famílias “que tinham direito” ao benefício. “Muitas delas passando fome, e agora estão recebendo o novo Bolsa Família”.

CRUZEIROS

ROTA

A capital paraense, Belém, foi incluída pela Associação dos Operadores de Turismo dos Estados Unidos (USTOA) na rota Brazil’s Vibrant Coast (Costa Vibrante Brasileira), da atual temporada de cruzeiros. Essa rota tem saídas do Rio de Janeiro e da cidade de Bridgetown, capital da ilha caribenha de Barbados. Além do porto de Belém, o Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém também será ponto de parada dos turistas. Com quase sete meses de duração, a temporada de cruzeiros 2023/2024 deve injetar R$ 3,9 bilhões na economia do País e gerar 48 mil empregos, de acordo com dados divulgados por operadoras de turismo.

VACINA

MUTIRÃO

Os Estados do Pará, Roraima e Maranhão foram escolhidos para serem os primeiros beneficiados com os recursos para apoiar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes, a partir do mês de agosto. A meta do Ministério da Saúde é liberar R$ 151 milhões para a campanha que vai fazer busca ativa de não vacinados, checagem da caderneta de vacinação e a intensificação da imunização em áreas indígenas. A escolha dos estados é para tentar conter a volta de doenças já eliminadas no Brasil, diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos - caso da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira.

DIÁLOGOS

PREPARAÇÃO

A secretária-executiva adjunta da Secretaria Geral da Presidência da República, Tânia Oliveira, se reuniu, ontem, com gestores federais e reitores das universidades federais. O encontro foi na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia em Belém, onde está sediado o comitê organizador do evento intitulado Diálogos Amazônicos. Os debates acontecerão de 4 a 6 de agosto, no Hangar, e reunirão os movimentos sociais.



CÚPULA



A síntese das discussões será levada à Cúpula da Amazônia, que reunirá chefes de estado de oito países que compartilham o território da Amazônia. Nesta sexta-feira (21) termina o prazo para que os movimentos sociais apresentem propostas de atividades auto-organizadas, a serem incluídas na programação.

TERRA

PROGRAMA

A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), órgão ligado à Prefeitura de Belém, realiza hoje, no conjunto Eduardo Angelim, em Icoaraci, o mutirão do programa Terra da Gente, para regularização fundiária de imóveis em toda Belém. Até o final de 2023, a meta é garantir títulos de propriedade definitiva para cerca de 15 mil famílias de áreas de bairros periféricos da capital paraense.

REDE

ORGANIZAÇÃO

Integrante da base aliada do governo federal, onde ocupa um ministério, a Rede Sustentabilidade passou por processo de reorganização no Pará, conduzido pelo jornalista e publicitário Chico Cavalcante, membro da direção nacional do partido e integrante da direção estadual da federação PSOL-Rede. A conferência estadual do partido reuniu mais de quinhentos delegados e elegeu a nova direção estadual, tendo como porta-vozes o ativista social Elson Lourinho e a cacique Oé-Kaiapó. O partido comemora agora a reorganização formal da legenda em mais treze municípios. O projeto está sendo reorganizado e em atividade em pelo menos 46 municípios até as eleições de 2024, na qual o partido, hoje presidido nacionalmente pela ex-senadora Heloísa Helena, pretende ter papel ativo.

TUCURUÍ

INVESTIGAÇÃO



O Ministério Público do Estado informou que apreendeu, durante a Operação Magnus Locus, em Tucuruí, documentos de procedimentos de dispensa de licitação de contratos e pregões eletrônicos feitos pelo município de 2021 e 2022. Também foram apreendidos R$ 218 mil em cheques e R$ 33 mil em dinheiro vivo, celulares e um cofre. A operação faz parte da investigação sobre possíveis fraudes. Além da busca e apreensão, a Justiça determinou suspensão de contratos administrativos do período que somam cerca de R$ 40 milhões.

EM POUCAS LINHAS

► Estão abertas até o dia 27 de julho as inscrições para instituições que atuem para o avanço da justiça climática e mudança política na Amazônia - e participaram do edital da Inovação e Aceleração na Região Amazônica. A iniciativa destinará até R$ 40 mil para dez organizações da região, que ainda vão participar de mentorias, oficinas e formações.

► Em agosto, todas as escolas municipais de Ensino Fundamental de Belém receberão a cartilha “Marielle: Direitos Humanos e Anti Racismo na Infância”. O material é organizado pela Coordenação de Educação para as Relações Étnicos-Raciais (Coderer), vinculada à Secretaria de Educação do Município, em parceria com o Instituto Paulo Fonteles (IPF) e a Comissão de Organização do Projeto “Acervo de Memórias, Histórias, Direitos Humanos e Cidadania”, da Universidade Federal do Pará.

► A Assembleia Geral da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará anulou, por unanimidade, decisões tomadas pelo Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, vice-presidente, diretora administrativa e diretor financeiro da entidade, à revelia da presidente, cabo PM Karla Cristina. Na mesma assembleia foi decidido que será aberta uma sindicância para apurar possíveis irregularidades dessas decisões.

► Barcarena vai ganhar uma Usina da Paz. A assinatura da ordem de serviço para a construção foi marcada para o próximo dia 25 de julho, segundo agenda do governador Helder Barbalho. A solicitação para implantação da Usina em Barcarena partiu da deputada Ana Cunha, através da moção 50/2023.

► Será realizado em Belém de 28 a 31 de agosto o evento Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) 2023. Na pauta, temas como rastreabilidade da origem do ouro, assim como recentes avanços na legislação do setor, como a obrigatoriedade de uso de Nota Fiscal Eletrônica.