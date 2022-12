Cimento ecológico

Pesquisa do Laboratório de Engenharia Civil da UFPA criou um tipo de cimento feito de restos como os de caroço de açaí.

Torcidas fortes

Os paraenses assistem à final da Copa do Mundo hoje em clima de Re-Pa. O motivo: as cores dos uniformes da França e Argentina.

Messi (J.Bosco)

"É uma conquista extraordinária. Vamos dar o máximo, mas vamos também aproveitar isso, que é grandioso”

Lionel Messi, o craque capitão da seleção da Argentina, ao comentar a alegria enorme do time e do país pela chegada à final da Copa do Catar, após a vitória sobre a Croácia, nas semifinais. “É uma loucura o apoio dos torcedores desde o início do torneio. Temos que desfrutar”, diz Messi.

SECRETÁRIO

LETARGIA



O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O’de Almeida, atrapalha a exploração pela Petrobras e tantos outros projetos para o desenvolvimento do Pará. A secretaria tem de ter todo o zelo com a questão ambiental, porém a lentidão e a letargia do secretário é algo incomensurável. Até uma tartaruga é mais rápida. Levando à paralisia do órgão, ele mesmo pode ser enquadrado no crime de prevaricação. A sorte do Pará é que o corpo técnico da Semas é excelente, e é só por isso que ela está em funcionamento. Já no gabinete do secretário, só quem trabalha é o ar condicionado.

OBRAS

PARALISAÇÃO



Relatório da equipe de transição, feito pelo grupo de trabalho que analisou a área de infraestrutura, apontou que o Brasil tem, atualmente, 34 mil obras paradas. Dessas, 180 estão no Pará. A maioria dos projetos parados é relacionada a redes de abastecimento, construção de creches e quadras desportivas.



Recuperação



O relatório aponta também um quadro dramático no que diz respeito à infraestrutura de transporte no Estado. Por isso, entre as prioridades para os primeiros 100 dias do novo governo federal estão obras de recuperação de vias. A proposta de emenda constitucional da transição, que também está sendo chamada de PEC do Bolsa Família, prevê recursos de R$ 2,5 bilhões destinados ao Pará.

Transamazônica

Desse total, R$ 1,5 bilhão são para obras na BR-230, a Transamazônica. Está prevista a finalização da ponte que liga Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, e também asfaltamento de trechos entre Marabá e Novo Repartimento, e entre Medicilândia e Rurópolis.

PRIORIDADES



O relatório reafirma a importância estratégica de reforço da infraestrutura de transporte na região amazônica, destacando obras como a Ferrogrão, a ferrovia de 933 quilômetros que vai ligar a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao Pará. A equipe de transição também está sugerindo a elaboração de projeto de construção de uma ponte ligando Itaituba a Mirituba, no oeste do Pará. Hoje, a travessia de caminhões entre as duas cidades é feita por balsas.

BANANA

AGRONEGÓCIO



Pesquisa apresentada ontem na reunião de balanço da Fundação Amazônia de Amparo Estudos e Pesquisas (Fapespa) apontou uma surpresa no município de Medicilândia, na região do Xingu, no oeste paraense. Já reconhecido nacionalmente como maior produtor de cacau, o município tornou-se, pelos dados mais recentes, o maior produtor de banana do Estado do Pará.



IMPORTÂNCIA

O dado é de extrema importância, diante do fato de que, atualmente, apenas 5% de toda a banana consumida na Região Metropolitana de Belém vem do próprio Pará, sendo fundamental a divulgação dessa produção que agora desponta também como vocação na região do rio Xingu. Ainda de acordo com a Fapespa, parte desse crescimento se deve aos esforços e parcerias da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).



REBANHO



Já na criação de bovinos, o Pará se manteve, neste fim de ano, como detentor do terceiro maior rebanho de gado do Brasil. E a outra boa notícia é que as pesquisas qualitativas apontam que os criadores já sabem que terão de preservar o meio ambiente para conseguir comercializar a carne no exterior.

Tecnologia

Para isso focaram os investimentos em novas tecnologias, como adubação dos pastos, rotatividade e suplementação de forragem, o que permitiu a ampliação da criação de um boi por hectare para até 10 animais nessa mesma área, com abate em 18 meses, contra o tempo de 4 anos de décadas passadas.

Incra

Ex-deputado



O ex-deputado federal Zé Geraldo (PT) é um dos cotados para assumir o comando nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

EM POUCAS LINHAS

- Enquanto a crise na saúde de Ananindeua se agrava, com sinalização de greve de médicos e um final de ano difícil para os usuários das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), o prefeito da cidade, Daniel Santos (MDB), segue em viagem particular internacional, ao lado da esposa, a médica Alessandra Haber, deputada federal eleita.



- A viagem teve início na semana passada, no último dia 12. Desde então, a administração da cidade segue a cargo do vice-prefeito, Erick Monteiro.



- A Arquidiocese de Belém vai ganhar hoje mais uma paróquia.



- A nova Paróquia terá como matriz a Ascensão do Senhor e contará com mais oito comunidades: Santo Antônio; Nosso Senhor dos Passos; Nossa Senhora de Nazaré; Nossa Senhora das Dores; Nossa Senhora das Graças; Nossa Senhora de Fátima; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; e Imaculada Conceição.

- O pároco será o jovem padre Leonardo Monteiro, que também comemora hoje seu primeiro ano de sacerdócio.

- O município de Benevides expandiu a sua produção de mel. Segundo dados da Fundação Amazônia de Amparo Estudos e Pesquisas, o setor de apicultura do município cresceu 308% em dez anos, entre os anos de 2010 e 2020.

- A Organização Social Pró-Saúde anunciou ontem o pagamento do salário proporcional ao mês de novembro e dezembro.

- A OS também anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário, dos profissionais do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Hospital Regional Público da Transamazônica e Hospital Materno-Infantil de Barcarena.

- A Pró-Saúde ainda tem pendência com prestadores de serviços, que devem receber os valores em atraso em janeiro e fevereiro, após o repasse que deve ser feito pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).