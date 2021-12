'É um passo para o homem, um salto para os evangélicos', afirma André Mendonça

Infração grave

Motoristas do transporte alternativo ignoram o risco de acidentes e trafegam pela pista exclusiva do BRT de Belém.

Combate ao vírus

O Brasil tem 694 mil pessoas em tratamento contra o vírus HIV, aponta o balanço do Ministério da Saúde.

André Mendonça (J.Bosco)

"É um passo para o homem, um salto para os evangélicos”.

Foi o que disse, ontem, o advogado, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça após ter a sua indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal aprovada pelo plenário do Senado. Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília.

MARAJÓ

Comércio

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, o projeto de lei que prevê a criação da Área de Livre Comércio do Marajó. O projeto de autoria do deputado federal Eduardo Costa (PTB-PA) é uma reivindicação antiga da população da região que tem alguns dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do País. Ao defender o projeto, o deputado afirmou que “a política pública mais eficaz para levar desenvolvimento ao arquipélago, é criar mecanismos para fixação de empresas e indústrias na região, gerando empregos e renda aos marajoaras”.

Tramitação

A relatora do projeto foi a deputada federal Elcione Barbalho (MDB-PA). A criação de uma Área de Livre Comércio no Marajó ainda depende de uma longa tramitação e vai exigir uma articulação conjunta da bancada paraense em Brasília. Depois da aprovação de ontem, a proposta precisará ser analisada por outras três comissões antes de ser votada pelo plenário da Câmara.

INVESTIMENTOS

Eventos

O presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, participará de eventos das empresas que representam, em Belém, a corretora, a maior do país, com 20 anos no mercado, três milhões de clientes e R$ 700 bilhões em custódia. Pela manhã, Benchimol estará em um café com empresários, organizado por uma das empresas. À noite, ele será um dos palestrantes de um “talk show” sobre negócios e investimentos, com presença de empresários e representantes de instituições. Entre os debatedores do evento, fechado para convidados e que marca a inauguração do Espaço Ação Brasil, da XP Investimentos, estarão Anderson Baranov, presidente do Sindicato das Indústrias de Mineração; Daniel Freire, presidente do Sindicato da Indústria de Carne, além do superintendente do Sebrae-Pará, Rubens Magno.

ANDRÉ MENDONÇA

Ligações

Aprovado pelo plenário do Senado para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o pastor presbiteriano André Mendonça tem estreitas ligações com lideranças religiosas da Assembleia de Deus em Belém. Foi na capital paraense que Mendonça deu a largada para a campanha rumo ao STF. Em abril deste ano, o advogado veio ao Estado do Pará a convite do pastor Samuel Câmara, proferiu palestra para empresários evangélicos e participou de um culto.

GOVERNADOR

Apoio

O pastor Gilberto Marques, reeleito presidente da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará por mais quatro anos, declarou apoio incondicional ao governador Helder Barbalho (MDB) durante o culto em comemoração ao “Dia do Evangélico”, celebrado na última terça-feira. Marques é o presidente mais antigo em exercício, no Brasil, da Convenção de Ministros das Igrejas Evangélicas.

VACINA

Negação

Um professor e uma servidora do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará causaram contrariedade entre os colegas e estudantes. Os dois informaram que não tomarão a vacina contra a covid-19. O professor, que é estrangeiro, argumenta que, em seu País de origem, a imunização não é obrigatória. Brasileira, a servidora diz que não se vê obrigada a tomar a vacina uma vez que o presidente Jair Bolsonaro também não tomou. O caso será levado à Reitoria, com pedido de providências, por um grupo de docentes e discentes do instituto.

INDÍGENAS

Ananindeua

Sem revelar ainda o nome da localidade, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), informou que encontrou uma ilha no município que vai servir de moradia para os indígenas venezuelanos da etnia Warao. Definir uma área para abrigar os refugiados é parte das recomendações feitas à Prefeitura de Ananindeua pelo Ministério Público do Pará.

Moradia

Além de definir a área, o prefeito anunciou um projeto para construção das casas na ilha. Ananindeua se tornou o lar de cerca de 300 refugiados venezuelanos da etnia Warao, que deixaram seu país em meio à crise social e humanitária.

EM POUCAS LINHAS

► A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei que tornaria obrigatório o exame toxicológico anual para professores da rede pública de ensino.

► Candidato único, o médico Cláudio Guilhon concorre, hoje, a uma das vagas como novo imortal da Academia Paraense de Letras. Caso eleito, Guilhon ocupará a cadeira de número 4, que pertenceu ao jurista, professor e articulista de O LIBERAL, Zeno Veloso.

► A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e a Universidade da Amazônia assinaram, ontem, um acordo de cooperação para realização de cursos de capacitação em áreas como gastronomia, moda, estética, arquitetura e urbanismo, odontologia, artes visuais e comunicação. Os cursos farão parte da programação das Usinas da Paz que estão sendo implantadas pelo Governo do Pará em municípios do interior do Estado e alguns bairros da capital.

► Hoje, a revista Design.com lançará, em Belém, a exposição “Afetos Múltiplos”, com 75 trabalhos de 58 artistas plásticos paraenses. O vernissage será às 19h, nas Galerias “Benedito Nunes” e “Theodoro Braga”. A programação é apoiada pela Fundação Cultural do Pará.

► A Feira Pan-Amazônica do Livro foi aberta ontem e para trazer, aos leitores, uma cobertura completa do evento cultural, excepcionalmente, o caderno “Cultura”, de O LIBERAL, deixará de publicar a programação das emissoras de televisão, assim como os resumos das novelas, nesta semana. Inclusive, o caderno passa por reformulação e terá mais conteúdo e páginas nos próximos dias.

► Em conversa com a coluna, o presidente do Partido Liberal (PL) no Pará, deputado federal Cristiano Vale, afirmou que, pelo menos por enquanto, a chegada do presidente Jair Bolsonaro à legenda não vai alterar a política de alianças no Estado. O PL faz parte da base de apoio ao governador Helder Barbalho (MDB).