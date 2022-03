'É um criminoso de guerra', diz Biden sobre Vladimir Puttin

Sem proteção facial

Redenção é o terceiro município do Estado do Pará a flexibilizar o uso de máscaras em espaços abertos.

Prêmio milionário

A Mega-Sena acumulou e a edição seguinte do concurso deve pagar R$ 190 milhões. O próximo sorteio será neste sábado.

Joe Biden (J. Bosco)

"É um criminoso de guerra.”

Foi o que disse, ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o presidente Vladimir Putin, da Rússia. A declaração foi dada a repórteres após um evento na Casa Branca e irritou o Kremlin. A Rússia invadiu a Ucrânia no último dia 24.

FERROGRÃO

PEDIDO

Seis entidades empresariais do Estado do Pará ingressaram com petição junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar o ingresso, na condição de Amicus curiae (“Amigo da corte”), no processo que analisa a retomada das obras da ferrovia Ferrogrão, via que ligará a cidade de Sinop, no Estado do Mato Grosso, ao porto de Miritituba, situado no município de Itaituba, no Pará. No documento, as entidades informam que a intenção é “reforçar a importância do projeto para o desenvolvimento econômico e social da região”. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar o pedido, as entidades terão direito a se manifestar durante o julgamento.

MOBILIZAÇÃO

A petição foi assinada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, Associação Comercial do Pará, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará, Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará e Centro das Indústrias do Pará.

ARGUMENTO

“Como parte interessada e legítima, as entidades empresariais estão pedindo o seu ingresso como Amicus curiae para que possam acompanhar e colaborar com o processo, se colocando favoravelmente e solicitando que os processos relativos à Ferrogrão voltem a tramitar”, explica o advogado Vitor Fonseca, que representa as entidades.

PARALISAÇÃO

O projeto da ferrovia Ferrogrão está paralisado desde março do ano passado por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A medida foi tomada em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL. O partido alegou que o projeto que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim para a construção da ferrovia oferece riscos ambientais.

PSOL

PRÉ-CANDIDATURA

Quatro tendências do PSOL, partido do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, lançaram manifesto de apoio à candidatura própria ao Governo do Pará. O nome apoiado é do vereador Fernando Carneiro, que atua na Câmara Municipal de Belém. No manifesto, o grupo afirma que vai apresentar “um programa que inverta prioridades e tenha a coragem de combater privilégios”. O documento é assinado pelas tendências Movimento Esquerda Socialista, Ação Popular Socialista, Corrente Socialista dos Trabalhadores e Resistência, e também pela deputada federal Vivi Reis e bancada “Mulheres Amazônidas”. Com a maioria entre os filiados ao PSOL, a Primavera Socialista, corrente do prefeito, ainda não se manifestou.

MÁSCARA

OBRIGATORIEDADE

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou que decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras para os empregados, estagiários, bolsistas, estudantes de pós-graduação, aprendizes, terceirizados e visitantes, mesmo diante da adoção de medidas menos restritivas por parte de governos estaduais. A medida atende à recomendação do Comitê de Monitoramento e Prevenção do Coronavírus da empresa. A Embrapa anunciou também que, por recomendação do comitê, decidiu manter as empregadas gestantes em teletrabalho ou revezamento até 30 de junho de 2022.

CENSO

TESTE

A divulgação dos resultados do teste de homologação do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado no distrito de Mosqueiro, em Belém, será feita hoje, a partir das 10h, no bairro da Vila. O teste foi feito entre outubro e dezembro do ano passado e é uma inovação criada pelo IBGE para experimentar processos, sistemas e equipamentos a serem usados no Censo Demográfico 2022, que começará, oficialmente, em agosto deste ano. Em todo o Brasil, cada Estado delimitou uma área para fazer esse “censo experimental” ou “mini-censo”, no qual o órgão reproduziu etapas como a do levantamento das vias públicas e acesso a escolas, postos de saúde, e ainda visita aos domicílios para coletar as informações dos moradores.

RESULTADOS

No Pará, Mosqueiro foi escolhida por reunir características propícias para a testagem, como proximidade da capital e quantidade de domicílios. Foram testados desde os procedimentos de segurança contra a covid-19 até os sistemas informatizados e equipamentos que serão usados, os chamados Dispositivos Móveis de Coleta (DMCs), com visitas em sete setores censitários por uma equipe de doze servidores do IBGE que atuaram como recenseadores.

Em Poucas Linhas

► O curso de Teologia da Faculdade Católica de Belém, coordenado por dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana, recebeu nota cinco, a máxima do Ministério da Educação, sendo considerado o melhor do Norte do País. A avaliação leva em conta requisitos como organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

► O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci) dos Estados do Pará e Amapá aumentou a fiscalização para combater a atuação irregular no mercado imobiliário. Na última semana, os fiscais da entidade de classe percorreram alguns municípios das regiões nordeste e sudeste do Pará.

► O espetáculo “Caeteuara”, que resgata a vida do poeta bragantino Eimar Tavares, voltará aos palcos do Teatro do Sesi, em Belém. Desta vez, em homenagem ao Dia Mundial do Teatro. As sessões serão nos próximos dias 25 e 27. As informações estão nas redes sociais do espetáculo.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu o prazo de inscrição ao processo seletivo para transferências internas e externas. O processo é voltado para os estudantes que desejam mudar de curso ou discentes de outras instituições que queiram ingressar na Uepa. As inscrições vão até o próximo dia 24 e poderão ser feitas via site da Uepa.

► Na terça-feira, 15, a Universidade Federal do Pará divulgou mais um listão de estudantes classificados em vagas reofertadas no processo seletivo deste ano. Foram ofertadas 174 vagas em 13 cursos de graduação. Dessas, 155 foram preenchidas, 89% da oferta.

► Os idosos com 80 anos ou mais e que já receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19 há quatro meses poderão receber a quarta dose do imunizante a partir de hoje, em Belém.