Pix automático

O débito em conta pode ser abolido: deve começar em abril o Pix automático, com as contas pagas sem se autenticar transação.

‘Estação Junina’

A Estação das Docas tem hoje shows de Alan Cauê, Pássaros Juninos Beija-flor e Japiim, trio Trilha da Serra, além de oficina infantil, às 17h.

Silvinei Vasques (J. Bs)

"É um crime impossível”

Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ao negar interferência no 2º turno das eleições de 2022. Suspeito de atrapalhar eleitores de Lula, o agente público foi o primeiro a depor à CPMI do 8 de Janeiro.

MINISTRA

SURPRESA

A ainda ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pegou todos de surpresa, em Brasília, ao decidir esticar a permanência no primeiro escalão do governo por mais sete dias. Daniela vai passar a próxima semana em Portugal, participando de um evento jurídico em Lisboa. A deputada, que está de saída do União Brasil para se juntar ao marido Waguinho, no Republicanos do Rio de Janeiro, foi avisada, na semana passada, que o presidente Lula precisa do cargo para atender ao União. O nome de consenso no partido para a pasta é o do deputado paraense Celso Sabino.

POSSE

ADIADA

A jogada de Daniela desagradou à Câmara e ao Planalto, que já programavam a troca no ministério para a próxima terça ou quarta. Com a permanência da atual ministra em Lisboa, a mudança só ocorrerá na primeira semana de julho. Mesmo com a posse adiada, Sabino, porém, já conversa com colegas da Câmara, fazendo costuras para futuras votações de interesse do governo federal. O aval para as conversas foi dado pelo próprio Lula, no encontro em Belém.

CÂMARA

VOTAÇÃO

Está marcada para a sessão da quarta (28) a análise, pela Câmara de Vereadores de Belém, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a gestão municipal de 2024. Esse é o último compromisso obrigatório dos vereadores antes do recesso de julho. Para 2024, a LDO estima receita de R$ 4,8 bi e igual valor para despesas públicas. Ao todo são 73 emendas acatadas pela Comissão de Economia. Elas serão levadas a plenário para análise e votação.

MANGUEIRÃO

RECICLAGEM

Parceria da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) com a Cooperativa Reciclar para Semear, formada por moradores do entorno do Mangueirão, garante renda a 40 famílias, com o aproveitamento de 22 toneladas de recicláveis tirados do estádio em eventos.

REFERÊNCIA

A equipe da cooperativa faz a seleção do que pode ser reciclado, como garrafas pet, plástico, latinha e papelão, e dá a destinação correta aos resíduos. Após a última reforma, o Mangueirão passou a seguir padrões que atendem diretrizes de sustentabilidade, contando com utilização de placas fotovoltaicas e sistema de coleta de água da chuva. A adaptação sustentável permite que o complexo esportivo e cultural seja referência em arenas que se comprometem com a preservação ambiental.

MÉDICOS

RECEPÇÃO

Será marcada para esta semana a cerimônia de acolhimento aos profissionais do programa Mais Médicos que atuarão em Belém. O evento terá presença do prefeito Edmilson Rodrigues, do secretário municipal de saúde, Pedro Anaisse, e de representantes do Ministério da Saúde. A capital receberá 60 profissionais. Belém faz parte dos municípios priorizados na retomada do programa, por estar em uma região considerada de difícil fixação de profissionais da saúde.

SOJA

DOAÇÃO

Encerrada na semana passada, a Operação Terra Proibida apreendeu e doou 138 toneladas de soja para a prefeitura de Rondon do Pará. Também foram aplicados R$ 9,7 milhões em multas por produção de grãos em áreas desmatadas irregularmente. A operação foi comandada pela Superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Pará.

COP

DÚVIDAS

O ministro da Casa Civil, Rui Costa; a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, e o representante do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas no Brasil, Gustavo Gomis, além de autoridades internacionais, desembarcam em Belém nesta semana para um evento programado para explicar à população de Belém o que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas e qual é a importância do evento a ser realizado no Brasil e, em especial, na capital paraense.

CONVIDADOS

Muito se tem falado sobre a COP 30, mas ainda há muitas dúvidas sobre a real importância do encontro. O evento, organizado pelo governo do Pará, será nesta segunda-feira, das 9h às 18h, no Hangar. Além da comitiva do governo federal participam o governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, e especialistas em meio ambiente e temas como justiça climática.

Em Poucas Linhas

- A Associação Comercial do Pará (ACP) será homenageada por seus 204 anos de atuação em sessão a ser realizada no auditório João Batista, da Assembleia Legislativa do Pará, a partir das 14h desta segunda-feira.

- A sessão é uma iniciativa do deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos), presidente da Comissão de Agricultura, Terras, Indústria e Comércio, e Serviços (Catic).

- O projeto Clube do Filme, iniciativa da professora Manuella Porto, que atua nas escolas municipais Manuela Freitas e Amália Paungartten, conquistou o primeiro lugar dentre as 25 propostas estaduais inscritas no Prêmio Mergulho 2023, da Fundação Cultural do Pará (FCP).

- Agora será possível garantir a aquisição de equipamentos para produção de conteúdo e a realização do Festival Audiovisual das escolas onde o projeto é desenvolvido, com premiação para os cinco melhores conteúdos como reconhecimento aos adolescentes, entre eles os com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

- Uma comitiva da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) concluiu uma imersão, em Salvador (BA), ao ambulatório de HTLV (vírus linfotrópico de células T humanas), no Multicentro Carlos Gomes. Equipes da atenção especializada conheceram na prática o serviço e trouxeram na bagagem exemplos dos processos executados por lá.

- A iniciativa do aprendizado tem por objetivo a implantação de um modelo em um ambulatório que deverá ser construído em Belém. O Multicentro, gerido pela OS ISAC, é referência nacional no tratamento das doenças causadas pelo HTLV, entre elas uma doença neurológica crônica e grave.

- A Câmara Municipal de Belém realiza, na quinta-feira, sessão especial para comemorar o Centenário da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

- A sessão foi proposta pelo vereador Fábio Souza (sem partido).