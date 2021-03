'É um consenso mundial que o Brasil hoje é a maior bomba-relógio da pandemia', diz neurocientista

Cortes na pandemia

Sem auxílio emergencial, 7 de cada 10 moradores de favelas cortaram alimentos ou itens de higiene, aponta pesquisa nacional.

Mais proteção

Com o avanço da pandemia, cresce a procura por máscaras de proteção facial dos tipos N95 e PFF2 nas lojas de Belém e on-line.

Miguel Nicolelis (J. Bosco)

“É um consenso mundial que o Brasil hoje é a maior bomba-relógio da pandemia”

MIGUEL NICOLELIS, neurocientista brasileiro e professor titular da Universidade Duke (EUA), ao propor a criação de uma Comissão de Salvação Nacional, contando com lideranças do Congresso, STF, governadores, entidades científicas e da sociedade civil, para que se tomem as decisões mais adequadas no combate à covid-19 no país.

ALERTA

CONCURSOS

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) tem reiterado o alerta sobre a falta de segurança sanitária para a realização das provas dos concursos públicos da Polícia Militar e da Polícia Civil, previstos para os próximos dias em Belém e interior do Pará. Só para candidatos masculinos da Polícia Militar, com prova marcada para o próximo fim de semana, estão mais de 67 mil inscritos que devem se deslocar pelo território paraense, inclusive vindo de outros Estados, o que segundo o MPPA deve gerar aglomerações nos locais de prova, como ocorreu na etapa feminina com metade desses números, em torno de 26 mil candidatas.

DECISÃO

O assunto chegou a ser levado novamente ontem para a reunião do Comitê Estadual da Covid-19, mas, em resposta direta à coluna, o secretário de Estado de segurança pública do Pará, Ualame Machado, disse que o governo decidiu por manter o concurso, e que a segurança estará reforçada na entrada dos locais de provas para garantir o distanciamento e evitar aglomerações. Ele informou que os candidatos serão distribuídos em mais locais de provas e que as medidas internas de prevenção ao contágio serão aperfeiçoadas.

PANDEMIA

UM ANO

Hoje completa um ano que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente a covid-19 como uma pandemia no mundo. A doença foi descoberta em dezembro de 2019, na China. No Brasil, o primeiro paciente foi registrado oficialmente em 26 de fevereiro do ano passado, e de lá até aqui, segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 11 milhões de pessoas infectadas no País, com mais de 270 mil mortos pela doença.

SUPERAÇÃO

Com esses dados, o Brasil superou em números de morte os Estados Unidos, que agora é o segundo país onde mais morreram pessoas pela doença. O Brasil assumiu o primeiro lugar nesse triste ranking, tanto em números gerais quanto nos recordes diários de óbitos. A maior alta em um dia nos EUA havia sido de 1.947 óbitos em 24 horas, e o Brasil ultrapassa essa marca desde o último dia 9, quando registrou a morte de 1.954 brasileiros em apenas um dia.

ALEPA

RECONDUÇÃO

A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) avalia que a liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, proibindo a recondução de deputados estaduais à Mesa Diretora da Casa durante uma mesma legislatura, não afeta a atual administração no Pará. Isso porque a decisão veda mais de uma reeleição sucessiva, e, segundo o procurador-geral, Carlos Kayath, não é o caso de nenhum dos atuais membros da Mesa Diretora, nem mesmo dos deputados Hilton Aguiar (DEM) e Michele Begot (PSD), que faziam parte da administração anterior. A Alepa está preparando as informações que serão encaminhadas ao STF.

ANANINDEUA

14º SALÁRIO

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), anunciou ontem em reunião o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (SindSaúde/Ananindeua), que vai começar a pagar o adicional do 14º salário aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias. O prefeito disse que, na realidade, reuniu um esforço de gestão para cumprir a lei nº 2.922, de 14 de maio de 2018, aprovada justamente quando ele mesmo presidia a Câmara de Vereadores de Ananindeua. O pagamento sairá até amanhã, referente a 2020.

DROGAS

OUTEIRO

A apreensão pela Polícia Civil do Pará de 300 quilos de maconha em um sítio de luxo na ilha de Outeiro começou por uma denúncia anônima à Seccional de Icoaraci. O diretor, delegado Thiago Dias, investigou e constatou que o imóvel era ponto estratégico para receber e vender a droga, pois tinha acesso por terra e água. A ação juntou-se a outras seis grandes operações da PC do Pará nos primeiros meses deste ano, em Belém, Castanhal, Benevides e Santarém, e juntas apreenderam mais de cinco toneladas de drogas.

EM POUCAS LINHAS

► É grave o estado de saúde do ex-secretário de Cultura Paulo Chaves. Internado no Hospital da Beneficente Portuguesa, Chaves chegou a ter uma parada cardíaca ontem. Foi reanimado, mas segue exigindo cuidados intensivos.

► O juiz José Jonas Lacerda de Sousa, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, determinou que consumidores inadimplentes na conta de energia elétrica não podem ter o fornecimento interrompido durante o bandeiramento vermelho determinado pelo Governo do Estado. A decisão vale também no caso de possível evolução para bandeiramento preto ou lockdown.

► Um dos argumentos do magistrado é que Tucuruí abriga a segunda maior usina hidrelétrica 100% brasileira. O juiz afirma ainda que consumidores em dificuldade precisam de apoio, não da suspensão da luz.

► Hoje é, no calendário da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia Mundial do Rim, e a entidade faz um alerta para os recentes casos das sequelas da covid-19, que têm provocado doenças renais crônicas em pacientes positivados.

► A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém promove hoje a roda de conversa on-line “Mulheres: Direitos, empoderamento e desafios”, com transmissão às 19h no canal da entidade no YouTube.

► O evento vai reunir as ativistas Kamilla Sastre, que tem esclerose múltipla e é a primeira suplente para a Câmara Municipal de Belém, e Natasha Vasconcelos, advogada e fundadora do movimento Política para Mulheres.

► A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) aumentou em 100% a comunicação de quebras de monitoração ao Judiciário, segundo dados da Central Integrada de Monitoração Eletrônica (Cime).

► Desde que assumiu a área, a Seap redefiniu os trabalhos para garantir que o vasto número de violações registradas no sistema de tornozeleiras eletrônicas tenha condução bem definida dos processos e comunicação rápida com o Judiciário.