'É tempo de mudança! Chegou a hora da despedida', afirma Geraldo Alckmin

Regularização fiscal

O governador Helder Barbalho vai sancionar, hoje, a lei estadual que incentiva a quitação de débitos tributários.

Volta às aulas

Será aberto, hoje, o prazo de matrícula para o ano letivo de 2022 em escolas da rede municipal de ensino de Belém.

Geraldo Alckmin (J.Bosco)

"É tempo de mudança! Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho.”

A declaração é do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que, ontem, se desfiliou do PSDB após mais de 33 anos no partido. Em sua conta no Twitter, Alckmin anunciou a despedida. Nos últimos dias, tem se aventado uma possível chapa de Alckmin com o ex-presidente Lula na corrida presidencial de 2022.

RESTAURANTE

Protesto

Os estudantes da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) preparam um abaixo-assinado contra a decisão da reitoria de terceirizar os serviços do “Restaurante Universitário”. A empresa contratada anunciou que o preço do prato feito, que já custou R$ 1,00, passará para R$ 13,49, o que, nas palavras dos alunos, “é um absurdo sem igual”. “Como podemos achar que um estudante bolsista ou que não recebe bolsa conseguirá se alimentar?”, questionam. Até ontem à tarde, o documento a ser encaminhado para a reitoria da instituição de ensino já contava com mais de 1,5 mil assinaturas.



Esclarecimentos

Em nota sobre o assunto, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Ufra confirma a terceirização do espaço e o novo preço da refeição, mas ressalta que o processo foi aprovado pelo conselho universitário ainda na gestão passada. Na maioria dos restaurantes universitários do País, a refeição é subsidiada e a comunidade acadêmica paga entre R$ 1 e R$ 2.

COVID-19

Mau exemplo

A Câmara Municipal de Ananindeua deu mau exemplo. A Casa não exigiu a apresentação do certificado de vacinação contra a covid-19 para quem participou, ontem à noite, da solenidade de entrega de títulos honoríficos, entre eles, o de “Cidadão de Ananindeua” para o jogador Ronielson da Silva Barbosa, o Rony, do Palmeiras.

AFTOSA

Prorrogação

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou a prorrogação, para o próximo dia 31, da etapa de vacinação contra a febre aftosa para 127 municípios paraenses. A alteração no prazo final atende à solicitação do setor produtivo, que alegou dificuldades para a compra do imunizante. A prorrogação vale para os rebanhos com até 24 meses de vida.

Cobertura

O apelo para a vacinação integra a campanha do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa para garantir a cobertura vacinal dos rebanhos e contribuir com a meta de, até 2026, suspender a vacinação contra a doença em todo o Brasil, que não registra a presença do vírus da aftosa há 15 anos. Dois anos antes, o último foco havia sido registrado justamente no Pará, que, na etapa passada da campanha, conseguiu imunizar 99,08% do rebanho.

UFPA

Retorno

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou que, a partir de 3 de janeiro de 2022, retomará todas as atividades presenciais, suspensas desde o início da pandemia de covid-19. Em reunião, na última terça-feira, o conselho superior da instituição decidiu que vai manter o sistema de bandeiramento - a classificação dos campi de acordo com o maior ou menor risco de contaminação pela covid-19. Unidades que estiverem em áreas com bandeira amarela, verde ou azul (baixo risco) terão atividades totalmente presenciais.

Bloqueio

Para o retorno presencial, a UFPA anunciou também que adotará o passaporte vacinal, ou seja, o acesso aos campi será liberado mediante apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19. A medida será aplicada aos servidores, professores e alunos. O estudante não vacinado terá a matrícula bloqueada.

ATAQUE

Hacker

O ataque hacker sofrido pelo portal do Ministério da Saúde não derrubou apenas o aplicativo ConecteSUS, mas também o Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), usado para monitorar a disponibilidade de leitos e consultas especializadas. O sistema está fora do ar desde a sexta-feira, 10. Médicos que tentam cadastrar ou transferir pacientes reclamam dos transtornos, já que o Sistema Estadual de Regulação não consegue acessar as vagas gerenciadas diretamente pelo Sisreg, caso dos leitos dos hospitais federais.

Regulação

No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou o problema. Pelo menos 41 municípios estão com o agendamento de consultas e exames prejudicado. São cidades da Região Metropolitana de Belém, Marajó e Baixo Tocantins, que dependem de especialidades médicas disponíveis somente nos hospitais de referência. Ainda não há previsão exata de retorno à normalidade.

EM POUCAS LINHAS

► O deputado estadual Igor Normando (Podemos) lançará, hoje, o livro “Mensagem de Coragem”. Será a partir das 17h, na Livraria da Fox, em Belém. Normando será o responsável pela coordenação estadual da campanha do ex-juiz Sergio Moro, também filiado ao Podemos, à Presidência da República em 2022.

► A Prefeitura de Ananindeua promoverá, hoje e amanhã, mais uma edição do “Corujão da Vacinação”. O atendimento será feito das 18h às 22h, nos espaços cedidos por supermercados, shopping center e em praças do município. Durante o “Corujão” serão aplicadas a primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes contra a covid-19, atendendo os intervalos indicados para cada uma delas.

► Presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará, Eduardo Imbiriba visitou, ontem, o procurador-geral de Justiça do Estado, César Mattar Jr. Na pauta, o fortalecimento da parceria institucional entre o Ministério Público do Pará e a entidade de classe.

► Aliás, a OAB do Pará enviou ofício à desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pedindo que o Judiciário mantenha os serviços de digitalização de processos durante o recesso forense. A Ordem argumenta que a medida é “imprescindível e necessária para que a digitalização dos processos avance”.

► Será montada, hoje, a árvore de Natal de quatro metros de altura, feita com garrafas pet, no Portal da Amazônia, pela Prefeitura de Belém. Será a partir das 18h.

► Depois do sucesso do primeiro episódio da websérie “Somente a Verdade”, chega ao portal OLiberal.com/play o segundo episódio. “Crimes da Mata” contará os assassinatos cometidos pelo homem que ficou conhecido como o “Monstro da Ceasa”.