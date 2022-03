'É tão asquerosa que nem merece comentário', afirma Bolsonaro sobre fala de Arthur do Val

IR: prepare os documentos

A Receita Federal começa hoje a receber a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 – ano base 2021.

Sorteio dos sonhos

Um dos maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena será sorteado na quarta-feira (9): R$ 107 milhões.

Charge Jair Bolsonaro (J.Bosco)

"É tão asquerosa que nem merece comentário.”

Assim o presidente Jair Bolsonaro classificou, ontem, a fala do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) sobre mulheres ucranianas. O parlamentar enviou mensagens por áudio a amigos no WhatsApp com declarações ofensivas, dizendo que elas “são fáceis porque são pobres”. O comentário causou reação em diversos grupos políticos.

REPÚDIO

PARTIDO

O deputado estadual Igor Normando, presidente estadual do Podemos, manifestou repúdio total às declarações sexistas do deputado estadual Arthur do Val (SP) sobre as mulheres ucranianas. Segundo Arthur do Val, elas “são fáceis porque são pobres”. Normando afirmou que ainda hoje enviará, oficialmente, expediente à Executiva Nacional do Podemos, presidida pela deputada federal Renata Abreu, do Rio de Janeiro, pedindo a suspensão da filiação de Do Val, que tem um canal no YouTube chamado “Mamãe Falei”.

DESCULPAS

Com a repercussão negativa da fala em todo o país, Arthur do Val divulgou, na sexta-feira (4), uma nota pedindo desculpas, na qual tentou se justificar, dizendo que se comportou como moleque e que as conversas de onde saíram os áudios ocorreram em um grupo de futebol. Na mesma nota ele informou que já havia enviado um pedido à deputada Renata Abreu para a retirada de sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo pelo Podemos.

PERDA

Os colegas de parlamento de Arthur do Val, no entanto, demonstraram não ter aceito o pedido de desculpas. Ontem, 15 deputados estaduais de São Paulo assinaram uma representação contra o parlamentar, que foi protocolada no domingo mesmo, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O documento também repudia o gesto e pede que a pena aplicada a Arthur do Val seja a perda do mandato.

EDUCAÇÃO

RELATÓRIO

Técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) estarão em Belém no final deste mês para uma reunião de trabalho com os prefeitos marajoaras, a fim de discutir o Projeto de Fortalecimento da Educação do Pará, lançado no ano passado, tendo como projeto piloto a região do Marajó.

CONVITE

A vinda da comissão atende a convite do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), através do conselheiro César Colares, que deverá apresentar aos técnicos um relatório produzido com a participação dos 17 prefeitos pertencentes à Associação dos Municípios do Marajó, apontando os gargalos que impedem a melhora dos indicadores do ensino básico na região.

PESCA

RETORNO

O Departamento da Pesca da Prefeitura de Cametá, no nordeste do Pará, estima que nos primeiros dias da abertura da pesca no município, ocorrida no último dia 1º, após quatro meses de defeso, o volume registrado da produção de pescado foi em torno de 50 toneladas diárias, sendo cerca de 30 toneladas apenas de mapará, o peixe mais conhecido e apreciado na região. De acordo com dados do setor, o total de pescadores locais em atividade está entre 28 e 30 mil, números que garantem o mercado de peixes típicos da região aquecido para este ano.

DIA D

PATERNIDADE

No próximo dia 12 a Defensoria Pública do Estado do Pará participará da mobilização nacional chamada “Dia D - Meu Pai Tem Nome”. São sessões extrajudiciais de mediação, conciliação e atividades de educação em direitos – atendimentos que já fazem parte da atuação da Defensoria Pública, mas concentrados em um dia, com programação voltada para garantir o direito fundamental ao reconhecimento de paternidade. O projeto, voltado para a população hipossuficiente, é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) em parceria com as Defensorias de todo o país.

CÍRIO

SOLIDÁRIO

A quinta edição do “Círio Solidário” já tem data definida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN): será no dia 19 deste mês. O projeto vai oferecer aos moradores do bairro Icuí-Guajará e fiéis da Paróquia Santo Inácio de Loyola diversos serviços gratuitos, como atendimento médico, jurídico, odontológico e emissão de documentos, entre outros. Assim como nas outras edições, a DFN está arrecadando cestas básicas que serão entregues à paróquia no dia do evento, ficando a Região Episcopal São Vicente de Paula responsável pela distribuição das cestas às comunidades.

Em Poucas Linhas

➤ O senador Paulo Rocha (PT) será o porta-voz do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva em sua programação pelo Pará. O objetivo é manter a interlocução com a imprensa, mas evitar notícias inverossímeis e desgastantes ao partido.

➤ A convite dos organizadores, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, enviou mensagem de vídeo com felicitações aos prefeitos e autoridades presentes ao Congresso Nacional Municipalista da Cidade do México. Na mensagem, Edmilson destacou a importância de reforçar os valores democráticos do Brasil.

➤ Causou mal-estar na base petista o anúncio feito pelo prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins (MDB), de que não apoiará o pré-candidato do PT Beto Faro na disputa ao Senado. Martins pregou voto contra o PT e pediu apoio dos seus eleitores ao tucano Manoel Pioneiro. O anúncio foi feito um dia depois de Beto Faro ter visitado o município, ficando hospedado na casa do prefeito.

➤ Está parada na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (justiça comum) uma ação de cobrança do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) contra o município de São Francisco do Pará, no nordeste do Estado. O Instituto alega que a administração municipal deixou de repassar recursos de natureza previdenciária que o município estava obrigado a cumprir por meio de convênio. O valor da cobrança, sem a atualização, é de R$ 722 mil. A atual gestão do município alega que o rombo é de administrações passadas.

➤ Informação que circulou em grupos, de candidatura da ex-governadora Ana Júlia Carepa como vice na chapa do governador Helder Barbalho, não passa de especulação, segundo a própria Ana Júlia. Ela voltou a emitir nota oficial reforçando que confirmou seu retorno ao PT, que será feito ao lado da presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, na quarta-feira (9), em Brasília.