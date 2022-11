É do Pará!

A delegação do Pará começa as Paralimpíadas Escolares com medalhas de ouro, prata e bronze, em São Paulo.

“Black fraude”

A Prodepa, órgão de tecnologia e informação do Estado, faz alertas sobre cuidados nas compras online na Black Friday.

Davi Alcolumbre (J.Bosco)

"É preciso garantir a estabilidade econômica do País”

DAVI ALCOLUMBRE, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em meio às discussões sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), negociada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para retirar o Bolsa Família do teto de gastos do orçamento para 2023.

BELÉM

SEM MÉDICOS



Sem traumatologistas e neurocirurgiões desde o último dia 11, o Pronto Socorro Mário Pinotti, na 14 de Março, em Belém, deixou de ser, na prática, a referência para vítimas de acidentes graves em Belém. Os especialistas suspenderam o atendimento, alegando estarem há quatro meses sem pagamentos. O problema no PSM da 14 está sobrecarregando outros hospitais e a tendência é de que, nas próximas horas, as dificuldades para os pacientes se agravem.



EMERGÊNCIA



Médicos de outras unidades de referência em urgência e emergência que também atendem a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém já ameaçam parar. Os profissionais comunicaram o Ministério Público.

pagamentos

Para manter o trabalho, os médicos exigem que sejam pagas faturas referentes a serviços prestados no ano de 2021 e ao longo do primeiro semestre deste ano. Há ameaças de suspensão de atendimento ainda no Hospital da Ordem Terceira, que também serve como retaguarda para pacientes em situação de emergência encaminhados pelo município.

SAÚDE

ANANINDEUA



No município vizinho, Ananindeua, a situação da saúde também não está das melhores. Têm sido crescentes as reclamações de pacientes pela redução da capacidade de atendimento nos hospitais Santa Maria e Hospital Modelo, os dois maiores da cidade. As duas instituições de saúde pertencem, respectivamente, ao prefeito Daniel Santos e ao vice-prefeito, Erick Monteiro. No Santa Maria, inclusive, já paira o medo das demissões. As escalas dos profissionais foram reduzidas e os médicos já sentem que terão um final de ano bem difícil - e para os pacientes o cenário tende a ser ainda pior.

PARÁ E ITÁLIA

EXPOSIÇÃO



Francesco Azzarello, embaixador da Itália no Brasil, e Rosângela Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal e vice-cônsul da Itália no Pará, visitaram, ontem, a arquiteta e urbanista Jussara Derenji, diretora do Museu da UFPA. Na instituição da Universidade Federal do Pará, eles foram apresentados à exposição “Fauna e Flora”, que reúne trabalhos dos naturalistas suíços Emílio Goeldi e Oswaldo Goeldi, com foco na Amazônia. A visitação é gratuita e a exposição ficará em cartaz, inclusive, aos fins de semana, até 13 de dezembro.

OLYMPIA

SOCORRO



Mais antiga sala de cinema do Brasil, o Cine Olympia pede, mais uma vez, socorro. A casa, que pertence ao município de Belém, está fechada, sem programação oficial e com equipamentos danificados. O alerta foi feito pelo cinéfilo e estudioso da sétima arte, Pedro Veriano.



AUDITÓRIO



Em postagens nas redes sociais, Veriano apelou ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para que não deixe o Olympia morrer. “Eu votei em Edmilson e peço que ele considere a importância do nosso cinema centenário e reforme um mínimo para que a casa abra as portas”, disse Veriano, afirmando que, como está, o Olympia não passa de “um grande auditório comprado pela PMB. E caro”.

FRAUDE

BLACK FRIDAY



Amanhã é dia da tradicional Black Friday, o dia em que o comércio antecipa as promoções de Natal e espera grande movimentação. A expectativa dos lojistas é de aumento de vendas, especialmente nos setores de eletroeletrônicos. Para os consumidores, a ordem é pesquisar preços.

DENÚNCIAS

Há denúncias de empresas reajustando os preços nesta semana para aplicar desconto sobre valores majorados, o famoso “tudo pela metade do dobro”. O Procon avisa que essa prática configura propaganda enganosa e os responsáveis podem ser multados.

FEIRA

MULHERES



O Sebrae do Pará convidou a Cooperativa Arte Feminina (Coostafe), formada por mulheres privadas de liberdade que estão custodiadas no Centro de Reeducação Feminino (CRF) de Ananindeua, para fazer parte da equipe de artesãos do Pará na Feira Nacional de Artesanato, que ocorre em Belo Horizonte (MG), de 6 a 11 de dezembro.

EM POUCAS LINHAS

► O Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) está fazendo consulta pública ampliada sobre ações e obras nos bairros do Jurunas, Condor e Cremação.



► A consulta começou, online, no último dia 19, e vai até 29 de novembro, quando será encerrada com uma reunião presencial, às 18h, no estacionamento do Promaben, na avenida Bernardo Sayão.



► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai promover no próximo final de semana, sábado (26) e domingo (27), ação itinerante para ofertar serviços da Justiça Eleitoral aos eleitores paraenses.



► Serão ofertados serviços como primeira e segunda via do título eleitoral, alteração de dados cadastrais, como mudança de local de votação, inclusão de nome social e regularização da situação eleitoral.



► O atendimento será das 9h às 13h, no Parque Estadual do Utinga.



► Para aproximar as oportunidades de negócios a partir do território da chamada “Amazônia Azul”, pela Marinha do Brasil, o 4º Distrito Naval, realizou nesta semana, em Belém, o “Simpósio Amazônia Azul”, que discutiu a evolução da navegação nos portos do Arco Norte.

► O projeto O Pará Virou Moda iniciou uma nova etapa nos últimos dois meses, com a realização de oficinas nas unidades das Usinas da Paz, do governo do Pará.

► A primeira foi oferecida para 60 mulheres em situação de vulnerabilidade do Icuí Guajará, e o resultado poderá ser conferido nos dias 3 e 4 de dezembro, durante desfile na Feira Pará Negócios, no Hangar.

► Está quase em completa escuridão o perímetro da José Bonifácio, entre as avenidas Magalhães Barata e Governador José Malcher.

► A escuridão é especialmente problemática para pedestres e ciclistas que precisam cruzar a área.

► Riscos de assaltos e acidentes aumentaram.