'É o petróleo que vai pagar essa conta', diz presidente da Petrobras sobre transição energética

Polêmica

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai retomar hoje o julgamento sobre porte de drogas para consumo próprio.



Ranking

Com a manutenção da Selic em 10,50% ao ano, divulgada ontem, o Brasil é o país com o segundo maior juro real do mundo.

(J. Bosco)

"É o petróleo que vai pagar essa conta.”

Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras, ao dizer que os recursos do petróleo irão custear o processo de transição energética.



>MULHERES

SAÚDE



O Ministério da Saúde coordena nos próximos dias a capacitação de médicos e enfermeiros para inserção do dispositivo intrauterino (DIU), em Belém e Macapá. A medida é para ampliar o acesso ao serviço no SUS. A formação será presencial, com modelos chamados de simuladores anatômicos realistas. A primeira etapa da capacitação ocorreu de forma on-line, com conteúdo teórico sobre direitos reprodutivos e contracepção. Todos os Estados serão contemplados com o treinamento.



>ENSINO

QUILOMBOLA



A rede municipal de ensino ganhou a primeira escola de educação quilombola de Belém. É a Escola Municipal de Educação Quilombola Arlinda Gomes, que fica localizada no território quilombola de Sucurijuquara, ao norte da ilha de Mosqueiro, entre os bairros de Carananduba e a Baía do Sol. A medida consta na portaria assinada pela titular da Secretaria de Educação do Município, Araceli Lemos, e publicada no Diário Oficial do Município de Belém. A escola está em reforma e será entregue já funcionando com a nova modalidade de ensino. A comunidade de Sucurijuquara, que tem uma população de 689 habitantes, recebeu o reconhecimento da titulação como território quilombola pela Fundação Palmares, em 2014.



>JUSTIÇA

ELEIÇÃO



A promotora de Justiça Ana Maria Magalhães, que coordenava o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará, se desincompatibilizou para sair candidata a presidente da Associação do Ministério Público do Estado (Ampep), com apoio do promotor Alexandre Tourinho, atual presidente da entidade. A candidata encabeça a chapa “Ampep Mais Forte”, tendo como vice o promotor José Godofredo dos Santos.



>TRIBUNAL

FORÇA-TAREFA



O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza a quinta sessão do plenário virtual de 2024 no período de 24 a 28 de junho. Na pauta de julgamento constam 330 processos, entre atos sujeitos a registro, como aposentadorias, pensões e admissões de pessoal, além de prestações de contas. As sessões nessa modalidade visam garantir agilidade na análise de processos. As sessões virtuais podem ser acompanhadas acessando o portal do TCE-PA.



>CARNE

APREENSÃO



Cinco toneladas de carnes de animais silvestres que estavam sendo comercializadas de forma ilegal em uma feira em Abaetetuba foram apreendidas, na terça-feira (18), pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil. Dois homens foram presos em flagrante. Além da operação realizada na feira da cidade foram instaurados oito procedimentos por crimes contra a fauna. Sete pássaros foram apreendidos.



>TURISMO

MAPA



De abril a junho deste ano o Pará ampliou sua participação no Mapa do Turismo Brasileiro com a inclusão de 20 municípios. Entre as novas cidades adicionadas estão Altamira, Ananindeua, Belterra, Bom Jesus do Tocantins, Bragança, Canaã dos Carajás, Castanhal, Curuçá, Dom Eliseu, Marabá, Marapanim, Medicilândia, Novo Repartimento, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Soure, Tomé-Açu, Ulianópolis e Vitória do Xingu. Com essas inclusões, o Pará passou a contar com 54 municípios no Mapa do Turismo, abrangendo todas as 14 Regiões Turísticas do Estado.



>SAFRA

PLANO



Durante encontro, ontem, com a bancada do PT, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, antecipou o desenho do Plano Safra 2024/2025. Ao grupo, capitaneado pelo líder da legenda no Senado, o paraense Beto Faro, o ministro afirmou que o plano está praticamente pronto e que a previsão é destinar R$ 80 bilhões para a agricultura familiar. Anunciou também que a pasta quer a redução de juros, incentivos à mecanização das pequenas propriedades, produção de alimentos básicos como arroz e feijão e, sobretudo, expansão de acesso ao crédito no Norte e Nordeste.



EM POUCAS LINHAS

- A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) promove hoje reunião com o embaixador do Canadá, Emmanuel Kamarianakis. O objetivo é estreitar as relações econômicas entre o Pará e o país que, em 2023, comprou do Estado US$ 642.270 milhões, principalmente de produtos como alumina e bauxita.



- O encontro será no Observatório da Indústria, na sede da Federação, em Belém.



- Depois de iniciados os cursos de qualificação para feirantes e empreendedores do Mercado de São Brás e do Ver-o-Peso, a prefeitura de Belém está com inscrições abertas, até o final do mês, para cursos destinados aos feirantes, empreendedores e artesãos de Icoaraci.



- As disciplinas incluem língua estrangeira, noções de relações internacionais e contabilidade, além da gastronomia. As aulas serão ministradas por instituições de ensino superior do Estado.



- O presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará, Charles Alcantara, será o responsável pela coordenação do grupo que vai elaborar o programa de governo do ex-deputado estadual Miro Sanova (PT), pré-candidato à prefeitura de Ananindeua.



- Alcantara foi presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e foi chefe da Casa Civil no primeiro ano do governo de Ana Júlia Carepa, também do PT.



- Mais dois partidos anunciaram, no início da noite de ontem, apoio à pré-candidatura do deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos) à prefeitura de Belém: Avante e Agir. Na semana passada, o deputado já havia recebido apoio do partido Democracia Cristã.



- O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) defendeu a exploração da Margem Equatorial. De acordo com o congressista, a perfuração da área irá “transformar a vida dos amapaenses” e reduzir desigualdades no Estado.