R70: 'É o jeito PT de governar: trazendo de volta tudo que deu errado', diz Ciro Nogueira

Lembranças dolorosas

Memórias traumáticas são processadas como experiência presente, diz estudo da Universidade de Yale e do Hospital Mount Sinai.

Ganhou vida nova

Menino de 15 anos que nasceu com “metade do coração” recebe ventrículo artificial em São Paulo, em cirurgia inédita na América Latina.

Ciro Nogueira (J. Boscoa)

“É o jeito PT de governar: trazendo de volta tudo que deu errado”

Ciro Nogueira, senador do PP do Piauí, ao citar Lei Rouanet, imposto sindical e gastos sem controle



FERIADÃO

ACIDENTES

O feriadão de Natal foi marcado por vários acidentes nas estradas do Pará. Mas ainda requer muita atenção, e deve receber reforço para a virada do ano, a rodovia BR-316, principal via de entrada e saída de Belém, que só na manhã de ontem, dia de Natal, registrou dois acidentes de trânsito. O primeiro ocorreu no sentido Marituba-Belém, nas imediações do bairro Castanheira, com uma caminhonete cujo motorista perdeu o controle da direção e colidiu com a mureta de obras do BRT Metropolitano. Não houve feridos. Já no segundo, no sentido Ananindeua-Marituba, próximo ao posto Pombal 3, ficaram feridos os ocupantes de um veículo particular, que capotou e ficou no meio da pista. O trânsito no local ficou difícil por mais de duas horas, até a liberação da pista. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais. A Operação Ano-Novo, da segurança pública, incluídos Detran e polícias rodoviárias, está marcada para começar nesta quinta-feira, 27.

VOO

PASTA

Passageiro do voo da Latam 4697, Guarulhos-Belém, em viagem recente esqueceu uma pasta na aeronave com passaporte, comprovante de vacina e valores em moeda estrangeira. Percebeu o lapso assim que ultrapassou o portão de desembarque, em Belém, e imediatamente foi ao guichê da companhia e relatou o ocorrido. Foi informado na mesma hora que haviam encontrado a pasta, mas que só seria entregue uma hora depois.

SUMIÇO

Na presença de funcionários da Latam, veio a surpresa. A pasta foi entregue, mas sem os 400 mil guaranis, moeda paraguaia, que equivalem a cerca de R$ 600. O passageiro imaginou que pudesse ser um caso de denúncia em flagrante e foi até a delegacia da Polícia Civil situada no aeroporto, mas apenas uma placa de papel informava a saída do plantonista para o almoço.

POLÍCIA FEDERAL

Insatisfeito, ele seguiu para a Polícia Federal, onde conseguiu registrar um boletim de ocorrência, mas sem qualquer possibilidade de abordagem em flagrante. E, assim, parece que as cosias ficam por isso mesmo para o lado mais fraco, o do usuário dos serviços.

OFENSIVA

CORTEJADO

Fim do ano chegando e as conversas em torno da corrida eleitoral em Belém não param. Diante da baixa avaliação de Edmilson Rodrigues (Psol) à frente administração da capital, a esquerda segue perdendo espaço no jogo eleitoral de 2024 e, assim, nos bastidores, clareia e se evidencia o crescimento da direita que, ainda com diferenças internas, pode aglutinar uma ofensiva estratégica, unindo ao fim da corrida radicais e moderados.

PODEMOS

Nesse processo, o Podemos do Pará, presidido pelo senador Zequinha Marinho, tem sido cortejado por pré-candidatos e pode se tornar o fiel da balança. A tendência é que haja a junção de legendas partidárias ligadas às pautas de costumes e temas conservadores, muito consumidos pelo setor evangélico do eleitorado.

MEDICINA

SANTARÉM

A região Oeste do Pará vai ganhar mais um curso de Medicina em uma universidade pública. Será na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que recebeu o parecer favorável da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (Camem) do Ministério da Educação (MEC) para a implantação do curso, que será vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva (Isco) e vai começar no próximo ano ofertando 40 vagas anuais. O parecer final é fruto da visita presencial da Comissão a Santarém para conhecer a proposta de projeto pedagógico. Agora o parecer do relatório será encaminhado ao MEC para os procedimentos regulatórios de autorização.

LITÍGIO

POSSE

Um processo judicial envolvendo duas áreas patrimoniadas ao conjunto Roraima, no bairro de Canudos, deve colocar de um lado os moradores do residencial e a ex-coordenadora da creche municipal denominada Solar do Acalanto, uma das áreas em litígio, que encerrou as atividades há mais de três anos. Segundo os moradores, a ex-coordenadora, que reside no centro de Belém, busca na justiça a titulação de uma das áreas por usucapião, mas sob o protesto dos moradores, que lembram que os espaços foram cedidos enquanto estivessem sendo desenvolvidas as atividades educativas. Quanto à área que um dia foi creche, nessa já estaria funcionando um instituto, fruto de uma suposta negociação da requerente dos terrenos com um deputado estadual. É uma briga de vizinho que, pelos ânimos, dará muito “pano pra manga”.

Em Poucas Linhas

► Uma carga com 552 garrafas de uísque foi apreendida pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). A carga ia de Itumbiara (GO) para Redenção quando foi descoberta por fiscais da unidade de controle de mercadorias em trânsito da Sefa, sem recolhimento de ICMS. Avaliada em R$ 137.905,15, a mercadoria foi apreendida em Conceição do Araguaia, no km 15 da PA-447. O condutor foi autuado com um termo de apreensão e depósito (TAD) no valor de R$ 53.556,33, referente ao ICMS e à multa.

► Relatório do Ministério da Saúde (MS) aponta que o Pará registrou aumento de 15,1% na cobertura vacinal contra a hepatite A, que passou de 58,6% no ano passado para 71,7% neste ano. Outros destaques foram a vacinação contra a poliomielite, que saltou de 55,1% para 67,2%; com a DTP (contra difteria, tétano e coqueluche), passando de 52,9% para 64,4%; e com a pneumocócica, passando de 66% para 76%. Os dados do MS são de janeiro a outubro passado, comparados com todo o ano de 2022.

► O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai trabalhar para derrubar o fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões para as eleições municipais do ano que vem, definido no relatório do deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) para o orçamento de 2024. Segundo Pacheco, a quantia é “um exagero”.

► O advogado paraense Hugo Mercês, licenciado para exercer o cargo de chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, recebeu o certificado de “Honra ao Mérito na Defesa dos Direitos Humanos” de migrantes e refugiados. O reconhecimento é iniciativa da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) pelo Dia Internacional do Migrante.

► Um novo canal está disponível em Belém para solicitações de serviços de iluminação pública. O número é 0800 000 3233. O serviço promete rapidez, desde que o usuário tenha o número da plaqueta amarela do poste e o endereço correto.