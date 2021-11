'É necessário que a gente fale nesse assunto', diz Fabiano Contrato sobre LGBTfobia

Internet mais rápida

A Anatel recebeu documentação de 15 empresas interessadas no Leilão do 5G e a abertura das propostas será no dia 4 de novembro.

Oportunidade na crise

A crise ambiental no planeta expande o mercado de trabalho para profissionais formados em Ciências da Natureza, como os biólogos.

(J.Bosco)

"É necessário que a gente fale nesse assunto (LGBTfobia) sistematicamente para que possamos acabar com essa conduta que viola um dos fundamentos da República Federativa do Brasil”

FABIANO CONTARATO, senador (Rede-ES), que é homossexual, ao integrar grupo de 20 parlamentares que protocolaram uma ação contra o jogador de vôlei Maurício Souza por LGBTfobia. Mobilização é o ato mais recente de uma série de eventos que evidenciam a inserção do tema LGBT no cenário político.

GREVE

DECISÃO

A greve nacional dos caminhoneiros, programada para começar hoje, já estava com poucas chances de adesão da categoria no Pará, consequência do “racha” que há alguns dias já trazia indefinições ao movimento. Para completar, a Justiça Federal concedeu liminar proibindo os caminhoneiros ou qualquer pessoa de ocuparem, obstruírem ou dificultarem a livre circulação em rodovias federais que cruzam o território paraense. O despacho é nacional e prevê multa diária de R$ 10 mil para pessoa física e de R$ 100 mil para pessoa jurídica que participe ou promova os bloqueios.

FORÇA

A decisão do juiz federal Francisco Antônio de Moura Júnior, de Redenção, no sul do Pará, atende a um pedido formulado pela União diante de informações que davam como certo que a categoria pretendia bloquear estradas durante os protestos. Na decisão, o magistrado também autoriza as polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e demais órgãos competentes a adotarem “as medidas necessárias e suficientes”, inclusive com emprego da força pública, para resguardar a ordem no entorno das rodovias, garantindo a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.

TURISMO

AMAZÔNIA

O trade de turismo aguarda com ansiedade, depois do longo impacto provocado pela covid-19 no setor, o pré-lançamento da tão esperada “Rota Amazônica”, que reúne a vitrine dos produtos e opções dos Estados do Pará, Amazonas e Maranhão. O tema despertou o interesse de sete operadoras internacionais já confirmadas no evento, que será em módulo híbrido, ainda por causa da covid-19, nesta quarta-feira, 3, às 8h30, em Belém. A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) vai participar do evento com uma exposição do setor e as iniciativas atuais para incrementar o turismo internacional.

EXPERIÊNCIA

Um dos objetivos da iniciativa é reunir as experiências dos três Estados com seus atrativos, de natureza, religiosidade e cultural para atrair turistas do exterior e desenvolver, em parceria, o turismo internacional na Amazônia, a partir das oportunidades que incluem, por exemplo, a gastronomia desses Estados, que no segmento de atrativos naturais já seduzem os turistas de outros países com belezas como a praia de Alter do Chão e o encontro dos rios Amazonas e Tapajós, no Pará; e, nos vizinhos Manaus e Maranhão, o “encontro das águas” dos rios Negro e Amazonas, e os Lençóis Maranhenses, respectivamente.

LIVRO

PORTUGAL

O advogado Jarbas Vasconcelos, atual secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, está com tudo pronto para o lançamento do seu livro “Portugal: Um Estado com Certidão de Nascimento”. Será no dia próximo dia 8, na livraria da Fox, às 17h. Já nesta semana que antecede ao lançamento, Jarbas participa de dois eventos de apresentação do livro. Na quarta-feira, 3, será realizada uma palestra no auditório David Mufarrej, da Unama, às 16h. Na quinta, dia 4, ele apresenta a obra em um colóquio no Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), às 17h. O livro de Jarbas Vasconcelos trata, em três artigos, sobre documentos fundamentais para a construção do Estado de Portugal.

MUTIRÃO

CIRURGIAS

A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão realiza no Pará, hoje e amanhã, um mutirão cirúrgico inédito em benefício de crianças com graves deformidades nas mãos. O mutirão será nos blocos cirúrgicos da Santa Casa de Misericórdia, com o apoio dos profissionais do hospital, mas a ação social reunirá um especialista internacional, dez especialistas de outros estados, dez especialistas paraenses e dez residentes que promoverão cirurgias paralelas, na correção de deformidades graves e ou congênitas, em uma ou nas duas mãos de, pelo menos, 20 crianças na faixa de dois a nove anos de idade. As consultas pré-operatórias foram feitas previamente com pacientes e famílias.

BELÉM

ORÇAMENTO

Está aberto, desde a última quarta-feira, o prazo para que os vereadores de Belém apresentem emendas ao Plano Plurianual, o documento com a lista das prioridades da gestão municipal para os próximos quatro anos. As emendas podem ser apresentadas até o dia 19 deste mês. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que detalha os gastos públicos para o ano que vem, também já está na Câmara, mas não começou a tramitar na Comissão de Finanças.

EM POUCAS LINHAS

► A avenida José Bonifácio vai se tornar mão única hoje para a visitação do Dia de Finados, para adequar o trânsito para o cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá. A mudança será entre as ruas Paes e Souza e Caripunas, que terá sentido único para quem for do Guamá a São Brás. A mudança tem previsão de início às 6h e término às 17h. Durante o dia, oito agentes estarão nas adjacências do cemitério orientando o embarque e desembarque dos veículos e a travessia dos visitantes.

► No cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, quatro agentes de trânsito estarão nas adjacências garantido o fluxo de entrada do local e no cruzamento da rua da Mata com a avenida Rodolfo Chermont. Rondas de fiscalização também estão programadas nos cemitérios de São José, em Mosqueiro, do Tapanã e de Santa Isabel, ambos em Icoaraci.

► A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) esclareceu, ontem, que ao contrário do que estava sendo divulgado durante o dia nas redes sociais, não saiu do órgão a informação de que haveria reunião ontem sobre a situação do transporte em Outeiro. Segundo a Semob, a próxima reunião com as lideranças sobre os novos serviços de transportes da ilha será na próxima quinta-feira, dia 4, às 16h, na sede da Semob. A pauta será o detalhamento desses novos serviços e a apresentação do cronograma de implantação, durante o mês de novembro.

► A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou, para esta semana, a retomada das obras do Centro Especializado de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (Cetea). A unidade de saúde vai funcionar como espaço para formação de profissionais, além de ser referência em serviços como fonoaudiologia, psicologia e pedagogia. A previsão é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2022.