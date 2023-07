'É natural que um partido que tenha indicado nome para ministério queira rediscutir', afirma Padilha

Gargalo

Um milhão estão na fila da perícia do INSS em todo o País - e 80% há 45 dias, aponta a Associação Nacional dos Peritos Médicos.



Junho vermelho

O balanço do Hemopa na campanha junho vermelho: o material coletado cresceu 9% em relação a 2022. Foram 10.823 doações.

Alexandre Padilha (J. Bosco)

"É natural que um partido que tenha indicado nome para ministério queira rediscutir"

ALEXANDRE PADILHA, ministro das Relações Institucionais, ao citar ontem que o governo está aberto à troca no Turismo. O União Brasil indicou Daniela Carneiro à pasta. O paraense Celso Sabino é cotado para substituí-la.

AMAZÔNIA

PARTICIPAÇÃO

Após a contratação, pelo Estado, de entidades que atuam fora da Amazônia - como as fundações Getúlio Vargas e Dom Cabral - para prestarem consultoria nos preparativos para a COP 30, representantes de instituições de ensino e pesquisa com sede na região protestaram e anunciaram que desejam ser chamadas para participarem dos processos. Ontem, a pedido do Fórum de Reitores do Pará, a vice-governadora Hana Gassman, que coordena a COP pelo governo estadual, recebeu representantes de uma dezena de organizações, entre elas Universidade Federal do Pará, Instituto Federal de Educação, Universidade Rural da Amazônia, Museu Paraense Emílio Goeldi e Embrapa. No encontro, Hana Gassman garantiu que as instituições da Amazônia serão chamadas a participar.

TURISMO

IMPASSE



Pelo andar das discussões, ainda não há previsão de quando o diretório estadual do União Brasil no Pará poderá ter a certeza de que venceu a queda de braço com a executiva nacional pelo cargo no ministério do Turismo, que já tem, pelo partido, a indicação do deputado federal paraense Celso Sabino. Nesta segunda-feira (3), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou a possibilidade de troca no Ministério da Saúde, mas voltou a falar que o governo está aberto a discutir a possível mudança na pasta do Turismo. Padilha classificou como “natural” que um partido que tenha indicado um nome para um ministério deseje rever a indicação. E disse que a negociação do Turismo pode acontecer esta semana, já que lideranças do União Brasil estarão em Brasília.

TRABALHO

ESCRAVO

O balanço do serviço de denúncias Disque 100 aponta 1.229 relatos de trabalho análogo à escravidão no País, de janeiro e maio de 2023. Os dados do Disque 100 foram detalhados na atualização do “Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos”.



VIOLAÇÕES



Ao todo, foram registradas 2.588 violações. A diferença nos números é que, em um único contato, o trabalhador pode relatar mais de um tipo de violação, fazendo com que o número não seja proporcional ao de denúncias. No mesmo período do ano passado, foram 866 denúncias e 1.342 violações. O aumento foi de 41% de um ano para outro. No apanhado geral do primeiro semestre, o Pará vem mantendo a posição de não aparecer mais entre os estados com os maiores números de casos. De janeiro a maio, o Pará concentrou 4.384 denúncias, que se desmembraram em 28.998 violações.



RANKING



O Estado é o 14º do País. No Norte, o Amazonas é o 1º. No Brasil, no 1º semestre, vêm no topo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia.

FOCO

CALOR



Dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registram mais de 8,3 mil focos de calor na Amazônia no 1º semestre de 2023. O aumento é de 10,7% para o período, frente a 2022 - o maior desde 2019. O Mato Grosso é 1º colocado, com 4.569 focos de calor registrados (55% do total). O Pará ficou em 2º, com 1.482 (18%), seguido por Roraima, com 1.261 (15%). Apesar da última colocação, Roraima foi o estado com maior crescimento - 100% em um ano. Pará e Tocantins tiveram aumento de 38%. Em compensação, Acre e Maranhão foram os estados da Amazônia Legal que mais apresentaram queda nos focos de calor, de 60% e 34%, respectivamente.

ASTEROIDE

DESCOBERTA



Alunos da escola estadual Honorato Filgueiras, no distrito de Mosqueiro, em Belém, identificaram um novo asteroide em um programa da Nasa que seleciona colaboradores para analisar corpos celestes que podem apresentar riscos ao planeta. Durante as buscas, os estudantes conseguiram identificar diversas matérias existentes no espaço, alcançando a confirmação de um novo asteroide, chamado inicialmente de “LUI0005” - e que já está em análise pela Nasa e Ministério da Ciência e Tecnologia para nomeação definitiva. A descoberta foi feita por meio de uma plataforma do programa “Caça Asteroides” da agência espacial, que forneceu imagens captadas por um telescópio pertencente à Universidade do Havaí. Essas imagens foram analisadas no laboratório de informática da escola, onde a equipe, constituída por seis alunos do 1º ano do ensino médio, recebeu 24 pacotes de imagens que foram analisadas e identificadas.

EM POUCAS LINHAS

► Golpistas estão usando os nomes dos padres José Carlos da Cruz e José Charles dos Santos para pedirem dinheiro - que supostamente seria usado na reforma da igreja Matriz do Município de Vigia. Alguns paroquianos já caíram no golpe. Os sacerdotes registram boletim de ocorrência e alertam os fiéis: eles não fazem qualquer pedido ou cobrança de dízimo via PIX.

► O recredenciamento institucional que deu a nota máxima do Ministério da Educação (MEC) à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) é um instrumento de avaliação da qualidade da educação superior que é composto por cinco eixos. Nos cinco pontos avaliados pelo MEC – planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura – a avaliação foi feita com visita in loco, para verificação do que, no total, somam 50 indicadores que compõem os eixos de avaliação. Após esse processo, a comissão externa de avaliadores emite relatório detalhado do conceito institucional, que varia de 1 a 5, sendo 5 o conceito de excelência para instituições de ensino superior.

► No último domingo, após o último cortejo do Arraial do Pavulagem, a praça Waldemar Henrique continuou ocupada pelos brincantes. Para que todos saíssem, no início da noite, foi preciso que a polícia fosse acionada. Só assim foi feita evacuação do local, dirigida aos que ainda estavam na Praça da República. Ao chamar a polícia, os moradores do entorno reclamaram do barulho e do grande número de pessoas alcoolizadas no local. Eles denunciavam também o tráfego difícil no perímetro. Já ontem pela manhã, a reclamação continuou. Desta vez, pelo excesso de sujeira deixada, que permaneceu na praça pública por toda a manhã.