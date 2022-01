Prepare o balde!

Seis conjuntos de Belém vão ficar sem água hoje, das 9h às 11. Motivo: manutenção na rede de abastecimento da Cosanpa.

Carestia no interior

Marabá registrou taxa de inflação de 11,74% em 2021, aponta a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

Ciro Gomes (J. Bosco)

'É mais que um slogan, é o lema da minha vida!'

Foi o que disse o pré-candidato à Presidente da República, Ciro Gomes (PDT), ao divulgar, ontem, o slogan - “Ciro - a rebeldia da esperança” - da sua campanha eleitoral ao Palácio do Planalto. A oficialização da pré-candidatura dele acontecerá amanhã, em Brasília.



MULHER

Queimaduras



Pelo segundo dia seguido, as notícias de violência contra as mulheres têm causado perplexidade na opinião pública. Ontem, uma mulher foi socorrida com a maior parte do corpo queimado, às proximidades do Hospital Pronto-Socorro Municipal “Mário Pinotti”, em Belém, para onde ela foi levada, antes de seguir para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, que é referência em tratamento de queimados. Considerado como uma possível tentativa de feminicídio, o ataque ocorreu no bairro da Sacramenta, onde câmeras de segurança registraram imagens fortes do corpo da mulher em chamas.



Casos



Anteontem, uma mãe foi morta a facadas pelo próprio filho, Felipe Giugni Bahia, em um bairro nobre de Belém. Após o crime, Felipe ainda agrediu a irmã. Ele foi preso em flagrante e a Polícia investiga a hipótese de surto psicótico. De toda forma, o número de casos de feminicídios no Pará aumentou cerca de 40% nos últimos dois anos, em relação ao mesmo período de 2019, ano em que foram registrados 47 casos, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Já em 2020, esse número foi de 66 casos, e, ano passado, o cenário praticamente se repetiu, com 69 casos.



ESCALPELAMENTO



Crescimento



Depois de um período de recuo nos registros de escalpelamentos ocorridos em pequenas embarcações até 2018, a Marinha do Brasil, por meio das Capitanias dos Portos de Belém e Santarém, revela que os números voltaram a crescer nos rios que cortam o Pará. Em 2019, foram 13 casos. Em 2020, nove, e, no ano passado, foram registrados 15. O número acendeu a luz vermelha. Já nas duas primeiras semanas deste ano, foram dois casos, inclusive o de uma criança marajoara de dez anos.



Medidas



A Marinha, que põe gratuitamente a cobertura metálica sobre o eixo dos motores, avalia que, muitas vezes, os ribeirinhos fazem a manutenção das embarcações e não recolocam a cobertura. A Marinha diz que é preciso haver mais engajamento das prefeituras dos municípios junto aos donos de embarcações, bem como da área da educação estadual, para um programa de conscientização nas escolas. As igrejas já estão colaborando. É um bom sinal para tentar deter esses trágicos números.

SESSÃO

Educação



A deputada estadual Marinor Brito (PSOL) vai reunir no próximo dia 24, ainda no recesso, a comissão especial de estudos sobre a educação indígena, quilombola, extrativista e camponesa da Assembleia Legislativa do Pará, para socializar o debate que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu sobre a reforma do ensino médio. Já confirmaram presença as lideranças de várias regiões do Pará, órgãos como Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado do Pará, Universidade Federal do Pará e entidades como o Fórum Estadual de Educação do Campo e Ordem dos Advogados do Brasil no Pará.



TRABALHO

Remoto



O primeiro ato conjunto da presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) em 2022 trata sobre o trabalho remoto e recomenda a sua adoção, em decorrência do aumento de casos da variante Ômicron do novo coronavírus e de gripe nos Estados do Pará e Amapá. O ato terá validade até 4 de fevereiro, data em que sua eventual continuidade será reavaliada pelo TRT8, que já vinha atuando com 100% de trabalho presencial desde o ano passado, e agora, com o ato, vai assegurar a presença do quantitativo mínimo de servidores para garantir o exercício das atividades.



Variante



Sobre a covid-19, uma notícia mais amena veio da manchete de ontem do jornal “The New York Times”, com dados apontando um recuo da variante Ômicron. A reportagem baseou-se em pesquisa realizada entre os dias 15 de dezembro de 2021 e o dia 17 deste mês em três Estados americanos. A série de gráficos mostra a subida da Ômicron, o pico e o início da descida, analisando a média diária de 100 internações por 100 mil habitantes. Segundo os especialistas, a vacina contribuiu com essa queda, já que deu o reforço para que o sistema imunológico responda de forma mais rápida à infecção pela nova cepa.



EM POUCAS LINHAS

►A Defensoria Pública do Estado do Pará realizará, nos próximos dias 22 e 23, a primeira fase do quinto concurso para o cargo de defensor público substituto. Quase três mil candidatos participarão do certame, que oferta dez vagas para contratação imediata e mais 90 para a formação de cadastro de reserva.



►A Defensoria Pública está presente em 61 municípios paraenses, e com o novo concurso, a expectativa é atingir os demais municípios que não possuem atuação do órgão.



►Hoje é dia de São Sebastião, o santo mártir que tornou-se defensor da Igreja Católica. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens ocorrem nas paróquias da Sacramenta, Icoaraci e Santa Bárbara.



►A imagem de São Sebastião também pode ser visitada das 9h às 17h, no It Center, de onde sairá a carreata rumo à Paróquia de São Sebastião, situada à avenida Senador Lemos, onde a programação começará às 7h e prosseguirá com três missas.



►Já em Cachoeira do Arari, no Marajó, São Sebastião será celebrado com a derrubada dos mastros e o final dos festejos, que já duram dez dias.

►Em Soure, município vizinho, o prefeito Guto Gouvêa promove o festejo de 163 anos de emancipação da cidade, com a presença do time sub-20 do Paysandu contra a seleção local e show musical. Mas, segundo a prefeitura, será exigida a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19.



►O Centro Universitário Fibra abrirá, no mês de março, as especializações em dentística, com capacitação em reabilitação oral, ortodontia com capacitação em alinhadores e mini-implantes ortodônticos, além de curso livre de “Imersão em harmonização orofacial para alta performance”.



►O aumento do número de casos de gripe e covid-19 tem feito com que a regra da exigência do “passaporte de vacina” seja cumprida de fato em alguns estabelecimentos comerciais, como lanchonetes e restaurantes. Antes, muitos deles faziam “vista grossa”.