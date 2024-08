'E hoje ela veio, a única que faltava, a medalha de ouro', diz Rebeca Andrade após vitória no solo

Concurso Nacional Unificado

Os mais de 2,11 milhões de candidatos do CPNU poderão conferir o local de prova amanhã, às 10h, na Área do Candidato.



Dia dos Pais

Pesquisa da SumUp mostra que mais da metade dos empreendedores (52%) planeja fazer promoções para impulsionar as vendas.

"E hoje ela veio, a única que faltava, a medalha de ouro!”

Rebeca Andrade, ginasta brasileira que conquistou o ouro no solo, na manhã de ontem, em Paris, e chegou aos seis pódios em Jogos Olímpicos, recorde absoluto entre os brasileiros.



>MOTOS

ROLEZINHO



Durante o último fim de semana, 14 motocicletas foram apreendidas por estarem circulando com a descarga adulterada, licenciamento vencido, condutores e passageiros sem capacete e placas cobertas. As apreensões resultaram da operação “Rolezinho”, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, em parceria com o 24° Batalhão da Polícia Militar do Pará. A operação se estendeu das 22h de sexta-feira até 1h de sábado, no conjunto Maguari e na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde. O objetivo da operação foi coibir o chamado rolezinho, que se tornou uma verdadeira praga na região metropolitana. A prática consiste no deslocamento de centenas de motociclistas, em geral, altas horas da noite, cometendo infrações de trânsito, causando poluição sonora e desordem em geral na cidade.



>FUNDO

GESTÃO



Termina hoje o prazo para inscrições ao processo seletivo para compor o Comitê Gestor do Fundo da Amazônia Oriental (CGFAO) que vai selecionar uma organização da sociedade civil que tenha relevância comprovada na área socioambiental. A inscrição deve ser realizada por e-mail, conforme edital divulgado no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.



FINANCIAMENTO



O Fundo da Amazônia Oriental é uma estratégia de financiamento instituída pelo governo do Pará em 2019 como instrumento de colaboração privada ao alcance das metas de políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento no Estado. Entre os objetivos está a contribuição para a redução do desmatamento ilegal e de emissão de gases de efeito estufa no território paraense, além do cumprimento de metas previstas nas políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento no Pará.



>TURISMO

DIAGNÓSTICO



O Ministério do Turismo criou um Grupo de Trabalho Interinstitucional para orientar o desenvolvimento turístico da região do Baixo Tapajós, no Pará. A principal missão do grupo é fazer o diagnóstico detalhado da região, mapeando a oferta turística atual e o potencial para futuros investimentos. Com base nesse diagnóstico será elaborado o Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável. O grupo tem um prazo inicial de seis meses para apresentar o diagnóstico e o plano de desenvolvimento ao ministério, com possibilidade de prorrogação por seis meses.



>ATERRO

PRORROGADO



Em sessão realizada ontem, a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará negou pedidos da Guamá Tratamento de Resíduos LTDA. e do Ministério Público para suspender a prorrogação do funcionamento do aterro de Marituba até 28 de fevereiro de 2025. Responsável pelo aterro, a empresa Guamá argumentou a “impossibilidade de se compelir a empresa privada a seguir prestando serviço público sem contrato administrativo e o equívoco na fixação do preço”.



ARGUMENTOS



O Ministério Público do Pará alegou ausência de oitiva e das atribuições do Ministério Público; da aplicação das penalidades previstas no acordo anterior e da impossibilidade técnica e jurídica de prorrogação do aterro. Relator dos recursos, o desembargador Luiz Neto afirmou, contudo, que “as razões que justificaram a concessão da tutela de emergência, anteriormente deferida, permanecem válidas e presentes”. O voto de Luiz Neto foi acompanhado pela desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento e pelo desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que integram a 2ª Turma de Direito Público.



>TRIBÓDROMO

OBRAS



A vice-governadora Hana Ghassan assinou, ontem, ordem de serviço para a reconstrução e ampliação do Centro Cultural Tribódromo José Priante, no município de Juruti, no Baixo Amazonas. A medida veio logo após o encerramento do Festival das Tribos Indígenas de Juruti, o Festribal, que reúne as tribos Munduruku e Muirapinima. Entre os serviços previstos estão a ampliação e modernização das tribunas de honra, construção de camarotes, salas multiuso, auditório, cabines de venda de ingresso e controles de acesso, rampas nos padrões de acessibilidade e ampliação da capacidade para aproximadamente dez mil espectadores.

Em Poucas Linhas

- O plano de saúde que está encolhendo em Belém, perdendo a maior parte dos seus médicos especialistas, agora dificulta até a vida dos usuários que desejam pagar a mensalidade em dia.

- A área de emissão de faturas no site do plano está com problemas há vários meses, não permitindo o acesso aos boletos a vencer. Para ter acesso ao boleto é preciso enfrentar longas filas na central de atendimento presencial.

- A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) apresentou aos membros da Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia (Assobio) o avanço das obras do Centro de Inovação em Bioeconomia, que integra o Parque Estadual de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, no Porto Futuro II, em Belém, no final de semana. Participaram da visita também representantes dos programas MIT-Brazil e MIT-Amazon (Massachusetts Institute of Technology) e a empresa de logística Mercado Livre.



- O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) promete entregar até o final deste ano as obras do BRT Metropolitano na BR-316. A expectativa é que o sistema integrado de transporte esteja funcionando no primeiro semestre de 2025.



- Na próxima quinta-feira (8), a partir das 15h, o Cine Líbero Luxardo recebe a 5ª Mostra Cinema Além da Imagem, evento nacional que exibe curtas amazonenses com temáticas de lendas amazônicas e filmes de humor, todos com recursos de audiodescrição, além de legendas em português e Libras.



- A programação é gratuita e serão exibidas 12 produções durante a mostra: três com 60 segundos de duração, três com 90 segundos de duração, além de filmes com até 17 minutos. O tempo total da Mostra é de 80 minutos.



- O Pará terá 6.228.132 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2024. Os dados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número é 6,89% maior que o registrado nas eleições municipais de 2020.