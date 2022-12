'É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático que recebo o diploma'

Destaque na competição

Uma equipe de judocas do Pará faturou dez 10 medalhas na Copa Cidade de Fortaleza de Judô, no Ceará.

Agricultura familiar

O Ideflor-Bio instalou um viveiro de mudas agroflorestais, em Breves, no Marajó, como ação de recomposição florestal.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ao ser diplomado como o 39º presidente da República do Brasil, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lula chorou no discurso e disse que o povo reconquistou a democracia.

DIPLOMAÇÃO

REPRESENTANTE



O mundo político brasileiro voltou as atenções, ontem, para a sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, onde foi realizada a cerimônia de diplomação da chapa vencedora das eleições presidenciais formada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). O Pará foi representado pela vice-governadora eleita, Hana Ghassan (MDB).

Paraenses

O governador reeleito Helder Barbalho tirou doze dias de férias antes de ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, em evento marcado para o próximo dia 21. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), também participou da cerimônia na capital federal.

TÍTULOS

PROTESTOS



Cresceu, nos últimos meses, o número de vítimas do golpe do título protestado. Segundo o titular do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém, Armando Moura Palha, há várias quadrilhas agindo na capital. Os golpistas abordam as pessoas por meio de mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas, supostamente em nome do Tabelionato e usam dados obtidos nos editais de protesto, acabam convencendo as vítimas a fazerem pagamentos indevidos.



DENÚNCIA



A recomendação para quem recebe esse tipo de comunicado é entrar em contato imediatamente com o Tabelionato, anotando ou salvando, caso seja possível, nomes, número de telefones de contato e de contas bancárias disponibilizadas pelos fraudadores. É recomendado também procurar, o quanto antes, a delegacia especializada em crimes cibernéticos, que já vem investigando as quadrilhas, para fazer o boletim de ocorrência.

INDICADOR

NOVAS EMPRESAS



Segundo o Indicador de Nascimento de Empresas, elaborado pela Serasa Experian e divulgado ontem, o Pará foi o estado da região Norte com maior número de novas empresas registradas no mês de setembro. Ao todo, foram 6.248 empreendimentos criados no Estado. No mês do estudo, os estados da região somaram 15.188 novas empresas. O Amazonas foi o segundo colocado no ranking regional, com 3.263 firmas registradas.

SETOR



A maior parte das empresas recém-nascidas atua no setor de serviços, que responde por mais de 70,1% do total de registros. O levantamento é feito a partir de dados das juntas comerciais de todas as Unidades da Federação.

VENDAS

EMPREGOS



Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Natal deste ano deve movimentar R$ 65 bilhões, o que representa aumento real de vendas de 1,2% em relação a 2020, ano de início da pandemia da covid-19. No Pará, o aumento de vendas deve gerar em torno de 1.900 vagas temporárias no varejo. A maioria delas, 788, será para o setor de hipermercados. Em seguida, vêm os setores de vestuários e de calçados, que devem abrir 392 postos temporários.

ESCOLA

MARAJÓ



Nascida no rio Urucuzal, área rural do município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, a desembargadora Francisca Oliveira Formigosa, que já presidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, é a nova diretora da Escola Judicial da instituição. No discurso de posse, na semana passada, a magistrada destacou a importância da educação na sua trajetória de vida. O vice-diretor da Escola, o juiz do Trabalho Otávio Bruno Ferreira, é natural do mesmo município marajoara.

VACINA

REBANHO



Será encerrada no sábado, 17, a campanha de vacinação contra a aftosa no Pará. E desta vez, o prazo não será estendido. Os produtores rurais têm até 24 de dezembro para formalizarem o registro da vacinação à Agência de Defesa Agropecuária. Devem ser vacinados animais com idade entre zero e dois anos, em aproximadamente 103 mil propriedades. A meta é vacinar 10 milhões de bovinos e bubalinos em 127 municípios paraenses.

EM POUCAS LINHAS

- Síndicos de condomínios localizados na área central de Belém têm alertado os moradores para que reforcem os cuidados nas entradas e saídas dos prédios.



- O motivo do alerta é o aumento de assaltos.



- Há registros de moradores que foram vítimas de roubos quando entravam em carros de aplicativo.



- O Ministério Público Federal e o Conselho Ribeirinho do rio Xingu, no Pará, estão realizando nova edição da campanha anual de arrecadação de dinheiro para realizar o Natal de crianças de famílias ribeirinhas impactadas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte.

- Será realizada hoje a premiação do “Engenheiro do Ano”.

- O evento é realizado pelo Clube de Engenharia. Rui Altieri será o grande homenageado da noite, seguido de Hito Braga e Francisco Matos, que receberão os prêmios de Destaque-Científico e Emérito Mestre, respectivamente.

- Deputados da Comissão de Estudos do Transporte Fluvial do Estado realizaram ontem mais uma reunião para tratar do transporte para o arquipélago do Marajó.

- Foram ouvidos representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviário (Antaq) e da Agência de Regulação e Controle de Recursos Públicos (Arcon).

- Aos deputados, eles apresentaram propostas para atualizar a legislação que trata da fiscalização do setor e também sugestões para um protocolo de ação em situações de risco e em casos de acidentes.

- Esse protocolo deve ser apresentado no final do trabalho da comissão, criada após o naufrágio da lancha Dona Lourdes II. O acidente provocou 23 mortes.

- Com a divulgação de editais para concursos públicos no Estado, entre eles para o Tribunal de Contas do Pará e da Receita Federal, o setor de cursos preparatórios está aquecido.