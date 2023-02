Férias coletivas

A Volkswagen parou a produção em três das quatro fábricas no Brasil. As paradas duram 10 dias, por falta de componentes.

Metas de inflação

Presidente do BC, Campos Neto disse que fará o que estiver ao alcance para aproximar o banco do governo, mas é crítico a mudanças.

Simone Tebet (MDB-MS) (J. Bosco)

"É a nossa única bala de prata"

SIMONE TEBET, ministra do Planejamento, ao comentar ontem a reforma tributária, em reunião da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Tebet atua, com outros ministérios, para ter até abril o novo arcabouço fiscal.

PAJÉ

SAMBA

A pajé Zeneida Lima vai desfilar na Beija-Flor de Nilópolis, durante a apresentação das escolas de samba no Carnaval carioca. Zeneida recebeu o convite e reviverá a homenagem, evocando o ano em que sua biografia “O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó” foi tema do samba-enredo, ajudando a romper o jejum da escola, que levou o título de grande campeã do Carnaval 1998. Falando nisso, a obra, que já está em sua 8ª edição, tem circulado na quadra da Beija-Flor. Zeneida levou centenas de exemplares para presentear os membros da agremiação.



MÉDICOS

PAGAMENTO

Após uma semana de negociações, o Sindicato dos Médicos do Pará confirmou ontem que os profissionais das Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e da Marambaia e do Hospital de Pronto-Socorro do Guamá receberam sexta, 10, um dos pagamentos atrasados. Com isso, o atendimento que estava restrito aos casos de urgência foi normalizado. Em nota, a entidade disse esperar “a partir de agora, o retorno do pagamento regular, conforme negociação com a Secretaria Municipal de Saúde”.



GOVERNADOR

CHÁ

Convidado pelo Rei Charles III da Inglaterra, o governador Helder Barbalho terá um encontro com o monarca no Palácio de Buckingham, na sexta, 17. Na pauta, o apoio à ação global pela biodiversidade. Questões envolvendo a Amazônia, maior floresta tropical do mundo, vão permear o encontro e o Pará está em posição central na discussão. Aos convidados, Charles deve oferecer o tradicional chá da tarde.



THEATRO

ANIVERSÁRIO

Primeira casa de espetáculos construída na Amazônia, o Theatro da Paz completa 145 anos nesta quarta-feira, 15. A data também celebra o aniversário do maestro e compositor paraense Waldemar Henrique.

MÚSICA

A celebração será marcada por apresentações da Amazônia Jazz Band e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), a partir das 20h, no próprio Theatro da Paz.



TREINAMENTO

PADRINHOS

Podem ser feitas até o próximo dia 28 as inscrições para o curso de formação aos interessados em participar do Programa de Apadrinhamento Afetivo “Conta Comigo”, desenvolvido pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (Ceij).

ACOLHIDOS

O curso é voltado para quem deseja se tornar madrinhas ou padrinhos afetivos de crianças e adolescentes acolhidos hoje em instituições paraenses.



LAÇOS

O Tribunal de Justiça do Pará informa que, neste ano, o programa necessita, especialmente, de pessoas interessadas em apadrinhar adolescentes com histórico de permanência prolongada em serviços de acolhimento. Criado em 2014, por iniciativa da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (Ceij) do TJPA, o programa prevê que madrinhas e padrinhos afetivos realizem atividades com seus afilhados, como passeios e orientação escolar ou profissional. A ideia é que as crianças e jovens que estão nas instituições possam criar laços e ter referências afetivas.



AGRICULTURA

EDITAL

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançou edital para licenciar produtores de sementes para os novos cultivos de feijão-caupi desenvolvidos pela pesquisa. O feijão-caupi é tradicionalmente conhecido como “feijão da colônia” e é cultivado por pequenos, médios e grandes produtores no Estado. Apesar de o Pará ser o segundo maior produtor de feijão da região Norte, a produção desse grão caiu 40% nos últimos dez anos, ficando em 21 mil toneladas na safra de 2021/2022. Desse total, 19 mil toneladas são de grãos de feijão-caupi, aponta a Companhia Nacional de Abastecimento.



PARCERIA

O edital fica aberto até 14 de março no site da Embrapa. As “novas cultivares” serão apresentadas aos produtores de sementes em um dia de campo. Os selecionados vão estabelecer contrato de parceria com a instituição e estarão aptos para produzir sementes e comercializar para agricultores, órgãos públicos e outros interessados em cultivar ou fomentar a cultura do feijão-caupi no Pará.

EM POUCAS LINHAS

- A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, exonerou ontem superintendes do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 8 estados. Entre eles, a superintende no Pará, Rebecca Ferreira Ribeiro.



- A Universidade do Estado do Pará marcou para dia 24 o listão de aprovados do processo seletivo: 55 mil candidatos esperam o resultado.



- Com o Carnaval, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração decretou ponto facultativo na segunda, 20, e terça, 21. A Quarta de Cinzas também será facultada, mas até o meio-dia.



- O Sindicato dos Bancários do Pará marcou para hoje, às 9h, um ato contra a alta dos juros no País.

- A manifestação será em frente à sede do Banco Central, em Belém, no Boulevard Castilhos França.



- A Cáritas Brasileira Regional Norte II firmou cooperação com a Clínica de Direitos da UFPA, a Promotoria Agrária da Região de Castanhal e o Ideflor para a construção do Protocolo Comunitário-Autônomo de Consulta e Consentimento das Comunidades, relativo ao Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Ilha Charapucu, em Afuá, no Marajó (PA).

- A cooperação também abrange o processo de Consulta e Consentimento do redimensionamento e recategorização do Parque Estadual Charapucu. O parque foi criado em 2010, se sobrepondo ao PAE. À época, as comunidades não foram consultadas e a situação gerou conflitos.

- Ficam abertas até o dia 28 as inscrições para o seletivo do programa Jovem Talento 2023, da Hydro.

- Serão oferecidas 150 vagas para a refinaria de alumina Hydro Alunorte e 55 para a Albras, produtora de alumínio primário, em Barcarena.

- A seleção é para jovens a partir dos 18 anos que residam na microrregião do município de Barcarena.

- Candidatos devem ter ensino médio completo (ou cursando), disponibilidade para o curso, com carga horária diária de 4h, e não ter sido do programa jovem aprendiz na empresa.