Durante missa de Ano Novo, o Papa Francisco pediu para que cuidemos do corpo e da alma

Mínimo de R$ 1,1 mil

O salário mínimo passou de R$ 1.045 para R$ 1.100 no dia 1º com a publicação da Medida Provisória nº 1.021.

Devastação em alta

Brasil fecha 2020 com o maior número de focos de queimadas em uma década, aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Além da vacina para o corpo, precisamos da vacina para o coração, que é o cuidado. Será um bom ano se cuidarmos dos outros.”

Foi o que disse, ontem, o papa Francisco em uma homilia lida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, durante a Missa de Ano Novo celebrada no Vaticano, nesta sexta-feira, 1°. O papa não presidiu a missa por causa de uma dor ciática.

DEMOCRACIA

Prefeitura

O respeito aos rituais democráticos venceu. Edmilson Rodrigues (PSOL), o novo prefeito de Belém; e Zenaldo Coutinho (PSDB), que deixou o cargo após dois mandatos, protagonizaram, ontem, uma cerimônia marcada por princípios republicanos, como cabe aos homens públicos. Zenaldo foi à Câmara de Vereadores passar a faixa para o sucessor e, antes, houve um rápido encontro entre eles. Nada de extraordinário não fossem os tempos que correm com a democracia sob forte ataque no Brasil e no mundo.

Números

Apesar do clima republicano na posse, como não poderia ser diferente, as discordâncias no discurso se fizeram sentir. Em fala, logo após ser empossado, Edmilson queixou-se do fato de não ter conhecimento da “real situação do caixa da prefeitura para honrar os gastos feitos pelo governo que sai”. Segundo ele, esses dados não foram repassados pela gestão passada para a comissão de transição. O novo prefeito também destacou que herda dívida de mais de R$ 1 bilhão, “com compromissos que devem ser pagos a curto e médio prazos”. Agora, em 2021, segundo Edmilson, a Prefeitura de Belém terá que desembolsar R$ 200 milhões para fazer frente a essas dívidas.

Caixa

Por seu turno, Zenaldo informou que deixou R$ 24 milhões nos cofres da prefeitura da capital paraense, além de operações de crédito (empréstimos) aprovados para obras no valor de R$ 820 milhões. Entre as primeiras medidas da nova gestão, está o envio para a Câmara de Vereadores do projeto “Bora Belém”, que vai criar auxílio de R$ 450 para famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa de transferência de renda é uma das promessas de campanha de Edmilson. A limpeza de bueiros e canais para minimizar os efeitos das chuvas também é colocada como urgente.

Secretários

A primeira reunião do novo secretariado de Belém será realizada hoje em um hotel da cidade. O grupo deve ser reunir a partir das 9 horas para a posse coletiva e, em seguida, começará a reunião de trabalho. Quase todos os nomes da equipe já estão definidos e foram divulgados por Edmilson na semana passada, chamando a atenção para o expressivo número de secretarias e órgãos do primeiro escalão do município de Belém.

MARITUBA

História

Primeira mulher a ocupar a cadeira na Prefeitura de Marituba, Patrícia Mendes (Republicanos), recebeu a faixa das mãos do marido Moisés Mendes. O ex-prefeito Mário Filho (PSD) não compareceu à cerimônia e Patrícia foi obrigada a escolher, entre os presentes, quem faria a entrega simbólica da faixa. A Vice-Prefeitura de Marituba também será ocupada por uma mulher, Rafaela Santa Rosa (Podemos). Com os três principais municípios da Região Metropolitana (Belém, Ananindeua e Marituba) nas mãos de novos gestores, a expectativa é de que os prefeitos trabalhem em conjunto para resolver problemas comuns como a mobilidade urbana e a destinação dos resíduos sólidos.

ANANINDEUA

Aniversário

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), tem uma missão urgente para este fim de semana. Definir como será o aniversário da cidade neste domingo, 3. No sábado passado, Daniel se reuniu com a equipe responsável pela área de cultura e a ideia é fazer uma série de lives com artistas paraenses. A pandemia de covid-19 impede os eventos de grande porte.

COVID-19

Aglomerações

Nem os números recordes de novos casos de covid-19 no mundo e o risco de uma segunda onda da doença no Brasil foram suficientes para sensibilizar a população. Muitas pessoas ignoraram os apelos das autoridades e comemoraram a virada de ano sem se importar com os riscos da contaminação pelo novo coronavírus. Em Belém, três festas foram interrompidas pela Polícia. O mesmo se repetiu em Salinópolis. Em outras regiões do País não foi diferente. As imagens de festas com milhares de pessoas se espalharam pelo mundo. Nas redes sociais, o perfil brasilfestecovid, criado para denunciar as aglomerações em tempos de pandemia, conquistou mais de 100 mil seguidores em menos de 48 horas.



EM POUCAS LINHAS

* Mais de 460 quilos de massa de caranguejo impróprios para o consumo foram apreendidos no último dia 30 pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará.

* As autoridades informaram que a massa havia sido manipulada sem seguir os protolocos de segurança e era transportada em veículo sem refrigeração.

* Quinta vereadora mais votada em Belém, Vivi Reis (PSOL) foi empossada na Câmara de Vereadores e, logo em seguida, renunciou ao mandato.

* Suplente de Edmilson Rodrigues na Câmara Federal, Vivi cumprirá o restante do mandato como deputada da bancada paraense, em Brasília.

* No discurso de renúncia, Vivi afirmou ser importante que o Pará tenha na Câmara Federal uma mulher “negra, amazônida, feminista, bissexual e trabalhadora da saúde”.

* A Enfermeira Nazaré assumirá a vaga deixada por Vivi na Câmara Municipal de Belém.

* Edição do Diário Oficial de Ananindeua, publicada na sexta-feira, 1º, trouxe a lista dos novos secretários. Para completar a equipe falta apenas escolher o titular da Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura.

* Mau exemplo: o deputado estadual Wanderlan Quaresma (MDB), que é médico, estava entre as autoridades que dia 1º, durante a cerimônia de posse na Câmara de Belém, perambulava pelo plenário sem máscara.

* O controle de entrada de pessoas na Câmara para a posse começou até organizado, mas, aos poucos, o tumulto se instalou.

* A primeira determinação do cerimonial era de que cada vereador levasse apenas um convidado, o mesmo valendo para o prefeito e vice-prefeito, mas, após negociações, foram liberados dois convidados por eleito.

* Familiares deveriam ficar nas galerias, mas muitos desrespeitaram a regra e se aglomeraram no plenário da Casa.