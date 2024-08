Mercado das bets

Brasileiros perdem por ano R$ 23,9 bilhões em apostas on-line, revela estudo produzido pelo Itaú Unibanco.



Sem conexão

Quase 6 milhões de lares brasileiros não têm acesso à internet, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(J. Bosco)

"Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Lá, lá, lá, lá...”

Silvio Santos, considerado o maior apresentador da TV brasileira, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos. Comunicador mais popular do país, Senor Abravanel marcou gerações com sua risada inconfundível, o microfone característico, suas músicas para animar a plateia e bordões.



>TRIBUTOS

RURAIS



Um levantamento feito pela Assessoria Brasileira de Reforma Agrária aponta que, em 2023, a arrecadação dos valores do Imposto Territorial Rural (ITR) cresceu de 0,07 para 0,15%, gerando um volume de R$ 68,8 milhões em arrecadação de ITR, o imposto sobre a propriedade fundiária que em tese foi criado para desestimular latifúndios improdutivos. Ainda assim, analistas econômicos avaliam que os valores, pagos conforme a área total do imóvel, “são graciosos”. Em 2023 esses imóveis pagaram, em média, a quase insignificante quantia de R$ 6,7 por hectare, a título de tributação de terras. Esses valores demonstram que o ITR se mantém com função contrária à da sua criação, servindo, no final das contas, como uma espécie de “tributo” ao latifúndio.



POTENCIAL



De acordo com o Cadastro de Imóveis Rurais utilizado pela Secretaria Especial da Receita Federal para o lançamento do ITR, a soma das áreas médias e grandes que estão sujeitas ao pagamento do tributo no Brasil resulta em 480 milhões de hectares. Por outro lado, as várias entidades ligadas à própria Receita Federal estimam que a arrecadação do ITR poderia chegar a R$ 8 bilhões, não fossem as manobras de sonegação fiscal. No Pará, a área passível de ITR é de 43 milhões de hectares. Em 2023, a arrecadação do tributo no Estado foi de R$ 41,6 milhões, o que significa dizer que as grandes e médias propriedades pagaram menos de R$ 1 de ITR por hectare.



>AMAZÔNIA

BASA



Com a COP 30 se aproximando, em Belém, o Banco da Amazônia já iniciou investimentos significativos para modernizar e preparar a região, focando em áreas como turismo, hotelaria e infraestrutura. Além dos preparativos locais, o banco está em diálogo com entidades financeiras internacionais para captar fundos de investimento direcionados ao desenvolvimento sustentável da região amazônica.



INVESTIMENTOS



Só no primeiro semestre de 2024 o Banco da Amazônia investiu R$ 1,6 bilhão no desenvolvimento local, a partir de verbas do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), onde o banco é o repassador, visando a COP 30.



MICROCRÉDITO



Amanhã o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, estará na sede da instituição para evento de lançamento de um programa de microcrédito voltado para empreendedores populares informais do campo e da cidade.



PÚBLICO-ALVO



A meta é investir R$ 100 milhões em pequenos negócios, nos próximos três anos, e o público-alvo são as pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.



>UNIVERSIDADES

COOPERAÇÃO



Coube ao reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho, fazer a conferência de abertura da 3ª edição do evento multidisciplinar “USP Pensa Brasil”, realizada no último dia 12, em São Paulo. Em sua fala, Tourinho destacou as relações de parceria entre a USP e a UFPA e mencionou a importância para o Brasil da realização da Conferência das Partes sobre Meio Ambiente, a COP 30, que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025.



PONTO DE PARTIDA



Tourinho falou, também, sobre quatro pontos de relevo para se pensar a Amazônia: a complexidade da realidade amazônica; o ponto de não retorno dos sistemas socioculturais que têm mantido a floresta em pé; os riscos dos novos modelos de bioeconomia e a não coincidência entre energia limpa e sustentabilidade. Por fim, o reitor sugeriu que esses quatro temas podem ser um ponto de partida para a construção de agendas de pesquisa colaborativa entre universidades amazônicas e não amazônicas.



>DISPUTA

RECORDE



Belém bateu recorde de inscritos para a disputa da prefeitura, dia 6 de outubro. Foram registrados nove candidatos a prefeito, nove a vice-prefeito e 553 concorrentes à Câmara Municipal, totalizando 571 candidatos. Por todo o Pará, nos seus 144 municípios, houve o registro de 466 candidatos a prefeito, 466 a vice-prefeito e 16.651 a vereador, somando 17.584 candidatos. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Em Poucas Linhas

- A morte do apresentador Silvio Santos criou um clima de luto em Belém, que se refletiu nas redes sociais e veículos de comunicação da cidade. Diversos fãs e admiradores de várias idades prestaram homenagens e compartilharam lembranças do icônico comunicador da televisão brasileira.



- Em alguns pontos de Belém, pessoas se reuniram para assistir a programas especiais em sua homenagem e expressar sua gratidão pelo impacto que ele teve na cultura popular.



- Já está disponível no site da Justiça Eleitoral a lista de gestores que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Assim como as listas dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, esses dados são usados para que a Justiça defina quais candidatos estão aptos a disputar as eleições municipais de 2024.



- Liberada desde sexta-feira (16), a propaganda eleitoral só ocupará espaço no rádio e TV a partir do próximo dia 30.



- A veiculação seguirá até 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno do pleito, que será realizado no dia 6.



- Foi marcada para 11 de setembro consulta pública com os moradores de Monte Dourado sobre a criação do Parque Estadual das Árvores Gigantes, onde está a maior árvore da América do Sul, um angelim-vermelho de quase 90 metros.



- Na área também estão outras árvores gigantes com 70 a 80 metros de altura.



- Em um ano de desaceleração da agropecuária no Brasil, o Pará seguirá colhendo bons resultados no campo.



- Diferentemente da média do país, o valor bruto da produção agropecuária no Estado deve ter um crescimento significativo de 3,3% em termos reais neste ano, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



- A média nacional será de apenas 0,6%.