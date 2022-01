Educação em risco

Pesquisa Datafolha aponta que 43% dos brasileiros consideram irrecuperáveis as perdas de aprendizagem na pandemia.



Avanço na lei

O Código de Trânsito Brasileiro completou 24 anos. E, a partir do mês de abril, entrarão em vigor as mudanças na legislação.

(J. Bosco)

"Disseram pra mim mesma que eu tinha morrido após a vacina.”



MÔNICA CALAZANS,

enfermeira e primeira brasileira vacinada contra a covid-19, em 17 de janeiro de 2021. Passado um ano desde o dia histórico para o país no combate à pandemia, a profissional da saúde, que atua em São Paulo, relembra a felicidade ao ser imunizada contra o coronavírus e também o medo que sentiu com as ‘fake news’ e boatos sobre o seu estado de saúde e até falecimento após tomar a vacina que surgiram em aplicativos de mensagens e redes sociais à época.



VACINAS

REMESSA

O Pará é um dos 12 Estados contemplados pelo Ministério da Saúde com o envio de uma remessa emergencial de vacinas para crianças. A remessa foi anunciada para Estados com estoques abaixo das 40 mil doses. O secretário executivo do órgão, Rodrigo Cruz, informou que a remessa emergencial abrangerá uma quantidade de doses suficiente para imunizar 10% do público-alvo infantil de cada um dos Estados nessa situação.



Expectativa



A expectativa do Ministério da Saúde é que as doses cheguem aos Estados já a partir de amanhã. Os demais Estados contemplados são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe, Amapá, Acre, Roraima, Tocantins, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.



PEIXE

EXPORTAÇÃO

Considerada iguaria na China e aclamada por seus presumidos benefícios medicinais, a bexiga natatória da pescada amarela, mais conhecida entre os pescadores como “a grude” do peixe, é assunto que causa estranheza para alguns quando o tema é sua comercialização. Porém, nesse mercado exportador e regulamentado, o quilo da grude pode chegar a R$ 3,5 mil, segundo atestou uma reportagem feita pelo jornal Diálogo Chino e pela Initium Media. Vigia e Bragança, no nordeste do Pará, são os dois principais municípios exportadores da grude para Hong Kong, na China.



APURAÇÃO

Um jornalista que reside em Vigia e acompanha os dados locais confirma que o assunto é cercado de segredo e mistério há décadas por quem atua no ramo. A equipe chinesa esteve no Pará e visitou uma empresa exportadora de Vigia e um armazém em Bragança, onde havia bexigas natatórias de todas as formas e tamanhos, limpas e secas, já em sacos esperando para serem transportadas de avião para Hong Kong.



IGUARIA

Segundo a reportagem, o mercado na China é enorme, e se houver mercadorias, eles compram. O preço, porém, deu um salto de R$ 1 mil para R$ 3 mil nos últimos sete anos. A bexiga natatória, de acordo com a medicina tradicional chinesa, é medicinal e pode parar a tosse, prevenir efeitos colaterais de medicamentos, tratar problemas estomacais ou renais, alimentar o feto e enriquecer o sangue.

consumo

Estima-se, segundo o jornal chinês, que, entre 2015 e 2020, vinte mil toneladas de bexigas natatórias foram importadas por Hong Kong, tendo como origem mais de cem países, sendo o maior volume do Brasil, e do Pará.



PEDIDO

CONDENAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) reforçou pedido à Justiça Federal de condenação de grupo que atuou na invasão de terras públicas, para venda ilegal de lotes, no entorno do aeroporto de Marabá. Durante as investigações, em 2015, foram constatadas, pelo menos, cinco invasões na área, conhecida como Piçarreira. O MPF apontou a ocorrência de diversos crimes: invasões de terras públicas federais, dano ao patrimônio público federal e estelionato.



TRAVESSIA

OUTEIRO

Reportagem especial deste domingo mostra o cotidiano impactado pelos moradores de Outeiro esta semana. Além dos problemas no interior da ilha, relatados na reportagem, destaca-se o teste de paciência e o quanto o trabalhador brasileiro é um guerreiro. A travessia em si de um ponto a outro do rio deveria levar cerca de 5 minutos. Mas, agora, quando o passageiro consegue entrar na embarcação, são cerca de 40 minutos, pois é necessário esperar cada lancha completar a lotação.



espera

Isso tudo sem contar a espera na fila, que pode levar horas. E ainda tem a espera e o trajeto de ônibus, indo ao trabalho ou retornando para casa. Idosos e pessoas com deficiência também reclamam da falta de acessibilidade nas rampas de acesso às lanchas. Leitor da coluna também cita que, apesar da segurança pública nos pontos de embarque e desembarque ser uma necessidade por conta da quantidade de pessoas, muitos trabalhadores estranham o armamento pesado usado pelos agentes de segurança.



EM POUCAS LINHAS

- O Instituto Histórico e Geográfico do Pará, por meio de sua Comissão de Folclore, reinicia suas atividades neste ano pretendendo lançar uma nova publicação. A ideia é que o volume condense as principais manifestações da nossa cultura popular e, em agosto, realizar um encontro estadual para debater o tema.



- Será hoje, a partir das 7h, e à tarde, às 13h30, a aplicação das provas do concurso público da Secretaria Municipal de Administração (Semad), que oferta 478 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. Os mais de 53 mil inscritos no concurso público da Semad realizarão as provas em 1.561 salas distribuídas em 81 locais em Belém e Ananindeua.



A organização avisa que serão seguidos todos os protocolos sanitários durante a realização das provas, para evitar a propagação do vírus da covid-19 entre candidatos e organização.



- A partir das 9 horas, o lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) deste mês de janeiro estará disponível para consulta. No Pará, mais de 4 mil contribuintes terão direito ao lote residual, que contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Foram contemplados ainda 197.438 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o último dia 16. O crédito bancário será realizado no dia 31 de janeiro.



- Avaliando a situação da população de Outeiro, o engenheiro Flávio Acataussu, que é pós-graduado em pontes, considera o episódio uma boa oportunidade para se pensar, após o reparo, em construir uma nova ponte, com tecnologia moderna. Ele acredita que nem precisaria derrubar a atual ponte, que serviria para motocicletas, ciclistas e pedestres. Coisa que, na sua avaliação, o turismo e a população de Outeiro merecem muito.