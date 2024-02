'Discordo plenamente e profundamente sobre a comparação feita com o Holocausto', diz Antony Blinken

Uberização” em pauta

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a debater hoje o alcance de decisão sobre vínculo do trabalhador com apps.

Censo Escolar

Quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram o ensino médio, apontam dados divulgados pelo MEC.

(J. Bosco)

"Eu discordo plenamente e profundamente sobre a comparação feita com o Holocausto.”

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, voltou a discordar publicamente da comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre a ação militar de Israel na Faixa de Gaza e o genocídio de judeus promovido por Adolf Hitler.

>MARAJÓ

POLÊMICA

Participante de um reality show gospel, a cantora e compositora Aymeê Rocha chamou a atenção mais uma vez para o arquipélago do Marajó, no Pará, que desde o último domingo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o Brasil. Ao defender a música de sua autoria, “Evangelho de Fariseus”, na semifinal do programa, a artista afirmou que o “Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém” e que lá tem tráfico de órgãos. “Lá é normal isso”. Ela acrescentou que “as famílias lá são muito carentes. As criancinhas de seis e sete anos saem numa canoa e se prostituem no barco por R$ 5”.

DISTORÇÃO

As declarações de Aymeê Rocha geraram comoção nacional e levaram influenciadores digitais a criar a campanha “Pesquise sobre o Marajó” como forma de amplificar as denúncias feitas pela cantora. No entanto, paraenses e especialmente marajoaras se ressentiram do tom sensacionalista da campanha e reagiram. Ontem, o Observatório do Marajó, entidade da sociedade civil, divulgou carta aberta alertando para os perigos das informações distorcidas sobre o arquipélago.

PRECONCEITO

No documento, o Observatório do Marajó afirma que a região precisa de “políticas públicas baseadas em evidências, boas práticas, saberes tradicionais, valores do bem viver - não mentiras, distorções, manipulações, pânico moral, racismo, nem de qualquer outra forma de violência”. “A propaganda que associa o Marajó à exploração e o abuso sexual não é verdadeira: a população marajoara não normaliza violências contra crianças e adolescentes. Insiste nessa narrativa quem quer propagá-la e desonrar o povo marajoara”, acrescenta o documento.

>BISPO

MUDANÇA

Um grupo de leigos do arquipélago do Marajó enviou carta aberta ao núncio apostólico dom Giambattista Diquattro, pedindo informações sobre a posse do novo bispo do Marajó, dom José Ionilton Lisboa de Oliveira.

LEIGOS

Na carta, os leigos afirmam que até agora dom Ionilton não visitou a região, e afirmam que “aguardam pacientemente o pronunciamento oficial e questionam o silêncio da Nunciatura, ao mesmo tempo em que enfatizam que isso acaba por fortalecer no povo a convicção do quanto será difícil acolher dom Ionilton como pastor”.

SILÊNCIO

Anunciada em novembro de 2023, a nomeação de dom José Ionilton Lisboa de Oliveira foi cercada de polêmica causada pela exigência da saída do bispo emérito dom José Azcona, reconhecido como um dos ícones da defesa das crianças e adolescentes marajoaras. Em meio à pressão popular, o Dicastério para os Bispos, organismo da Cúria Romana, revogou a exigência, mas até agora não houve a posse do novo bispo.

>ITERPA

VAGAS

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) abriu processo de licitação para definir a banca organizadora do concurso público para o Instituto de Terras do Pará (Iterpa). A previsão é de 112 vagas, além de cadastro reserva. A abertura da concorrência está marcada para 16 de abril. A banca será responsável pelo planejamento, organização, realização e resultado final da seleção para níveis fundamental, médio e superior.

>COP 30

COMUNIDADE

A secretária executiva do Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas, Marinor Brito, comanda amanhã, no distrito de Mosqueiro, encontro para debater os preparativos para a Conferência. A iniciativa é para aproximar a população do debate sobre emergências climáticas. As propostas apresentadas nesses encontros serão usadas na elaboração do Plano Municipal de Ações Climáticas, previsto para ser lançado em junho.



EM POUCAS LINHAS

- Pontos de venda de açaí que passaram dias fechados por causa da escassez do produto voltaram a funcionar nesta semana, mas os preços continuam nas alturas. Na área central de Belém, o litro do açaí médio está sendo vendido por até R$ 38. Nas redes sociais, consumidores pressionam o governo para regular a venda para outros estados e assim garantir preços menores no Pará.

- Cinco mil filhotes da espécie de tracajás foram soltos na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago de Tucuruí.

- A iniciativa faz parte do projeto “Quelônios do Sudeste do Pará”, conduzido pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). A soltura foi acompanhada de perto por crianças e adultos da Vila Saúde, área rural de Itupiranga.

- Na próxima quinta-feira (29), o Grand Mercure Hotel recebe clientes e colaboradores do recém-entregue complexo médico Porto Quality MB Group. O projeto reúne diferentes especialidades da área da saúde em um espaço com capacidade para atuação de até 600 profissionais.

- A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) lança hoje, a partir das 15h, três editais que preveem a participação da sociedade civil em Conselhos e no Programa de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos (PPDDH), todos geridos pela pasta.

- Entidades que desejam participar e se informar podem comparecer ao ato de lançamento, que ocorrerá no auditório do IGEPPS, na Alcindo Cacela.

- A professora Nilse Pinheiro é a nova secretária adjunta em Gestão e Regime de Colaboração da Secretaria de Estado de Educação do Pará.

- O livro “Direito Público e suas Transversalidades”, lançado no final de 2023 pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), foi selecionado pela editora Fórum para concorrer na categoria “Direito” do Prêmio Jabuti.

- A obra teve a organização de Giussepp Mendes, Denise Mendes e Jeferson Bacelar. A versão acadêmica do Prêmio Jabuti contará com a avaliação de obras de caráter técnico-científico e vai valorizar a ciência, as editoras e os escritores do setor.