Diretor-geral da OMS admite 'período complicado' da pandemia e diz: 'Não podemos ter complacência'

Parceria sustentável

Governo do Estado e Caixa garantem recursos para levar água de qualidade a escolas rurais de 49 municípios paraenses.

Retomada da criptomoeda

Com alta de 300% em 2020, o bitcoin se tornou um dos melhores investimentos do ano. A crise da covid-19 fez aplicações subirem.

"Estamos em um período complicado da pandemia, não podemos ter complacência”

TEDROS ADHANOM, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, durante coletiva de imprensa sobre a situação global da crise da covid-19. Já o diretor-executivo da OMS, Michael Ryan, disse, na mesma entrevista, que o Brasil enfrenta, assim como diversos outros países, uma segunda onda da pandemia.

LIXO

SOLUÇÃO

Diretores da Empresa Guamá Tratamentos de Resíduos Sólidos, responsável pela gestão do aterro sanitário de Marituba, desembarcam nesta semana em Belém. A agenda não foi divulgada oficialmente, mas deve haver encontros com as novas equipes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

CONVERSA

Fontes da empresa confirmaram que, mesmo antes da posse, já houve rodada de conversa com servidores das atuais administrações que procuraram saber detalhes do acordo judicial que prevê o fechamento do aterro no dia 31 de maio, quando as três principais cidades da Região Metropolitana de Belém ficarão sem ter para onde enviar o lixo doméstico.

APOSTA

Até agora, nenhum dos três municípios paraenses apresentou alternativa para o problema e é bem pouco provável que consigam uma solução definitiva em menos de cinco meses. Nos bastidores, muitos apostam que a empresa deve recuar e manter o recebimento do lixo doméstico pelo menos até o final deste ano.

“BORA BELÉM”

LANÇAMENTO

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, farão juntos, no Palácio do Governo, o lançamento oficial do “Bora Belém”, programa de renda básica de até R$ 450 destinado a pessoas em extrema pobreza na capital paraense.

PRESENTE

O ato está previsto para a terça-feira, 12, como parte das comemorações pelos 405 anos de Belém. O governo do Estado deve arcar com 50% dos custos do programa.

CALOTE

SALÁRIOS

Em dezenas de municípios paraenses os prefeitos que saíram deixaram de pagar salários de dezembro e o décimo-terceiro de servidores, além de não quitarem débitos com fornecedores. A bomba está estourando, agora, nas mãos dos novos gestores. Em relação ao não pagamento dos salários, o calote atinge principalmente quem ocupava cargos por indicação política e muitos já até esperavam não receber salários no final do mandato.

FORNECEDORES

Nos casos dos fornecedores, o problema é ainda mais grave porque, em geral, atinge empresas que prestam serviços essenciais e que ameaçam suspender os contratos logo no início dos novos mandatos nas prefeituras paraenses. O Ministério Público tem sido demandado para garantir os pagamentos, mas, com cofres vazios, muitos prefeitos não têm muito o que fazer.

PRÓTESES

DOAÇÕES

Mais de 40 pessoas com deficiência (PcD), atendidas pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, foram beneficiadas com a entrega de 72 equipamentos, entre órteses e meios auxiliares de locomoção, em um mutirão realizado ontem pela unidade. Os equipamentos foram confeccionados pela equipe da oficina de próteses e órteses do próprio CIIR.

PEDIDOS

Em 2020, essa equipe produziu quase 4 mil órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Os usuários podem ter acesso aos serviços do CIIR por meio de encaminhamento das Unidades de Saúde, via Central de Regulação de cada município, que, por sua vez, encaminhará à regulação estadual, onde o pedido será analisado conforme o perfil do usuário, através do Sistema de Regulação.

WARAO

PROIBIÇÃO

A Justiça Federal em Roraima determinou, na semana passada, a proibição da deportação sumária de 55 indígenas Warao venezuelanos que chegaram caminhando ao município de Pacaraima. A multa por indígena deportado é de R$ 1 milhão. A decisão é provisória e cabe recurso. No grupo que chegou a Roraima, há 32 crianças. Os Warao estão entre a população mais vulnerável da Venezuela. Milhares deles têm migrado para o Brasil e muitos estão em Belém, onde já há determinação da Justiça para que recebam atendimento por parte do município e da União.

EM POUCAS LINHAS

* O Tribunal de Contas do Estado vai promover a ação “2021, o Ano da Esperança”. O público-alvo são os servidores que estarão voltando do recesso. A ação tem apoio da presidência da Corte de Contas e a iniciativa é da Coordenadoria de Assistência Social, que tem à frente o conselheiro Fernando Ribeiro.

* Amanhã e terça-feira (12), o TCE vai realizar programações especiais para recepcionar os servidores, incluindo os que continuarão no trabalho remoto. A Corte vai reforçar os cuidados de prevenção da covid-19 e serão abordados temas como organização, limpeza dos setores e protocolos aplicados acerca do plano de contingência da doença.

* Beneficiários do Programa Bolsa Família que perderam as datas para saque do auxílio do governo estadual têm uma segunda e última chance de receber os R$ 100 em cota única.

* Para isso, basta procurar uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará). O prazo vai até 29 de janeiro. Mais de 700 mil famílias já receberam o benefício.

* O Grupo Equatorial Energia colocará em operação, na quarta-feira, 13, duas novas linhas de transmissão, para atender a Região Metropolitana de Belém e o nordeste paraense.

* A empresa informa que, para a RMB, será instalada uma linha de transmissão de 500 kV, o dobro da capacidade de atendimento atual. Na região nordeste, a linha será de 230 kV, com capacidade 70% maior do que a já utilizada.

* A empresa informa que, no total, 3,2 milhões de pessoas em 25 municípios terão energia mais firme.

* Amanhã, às 10 horas, o governo do Estado entrega à população a 54ª unidade de ensino. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Dom Pedro ll”, no bairro do Marco, em Belém, foi totalmente reconstruída e ampliada.

* O LIBERAL circulará nesta terça-feira, 12, com edição especial em comemoração aos 405 anos de Belém, a “Cidade das Mangueiras”.