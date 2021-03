Diretor da OMS, Michael Ryan volta a se preocupar com quadro da pandemia do coronavírus no Brasil

Mulheres de palavra



Pesquisa da Universidade Rice, no Texas (EUA), afirma que mulheres eleitas são mais propensas a cumprir promessas de campanhas políticas.



Saúde dos ribeirinhos



O Barco Hospital Papa Francisco realiza serviços médicos no distrito de Boa Vista, no município de Prainha, na região oeste do Pará.



"O que acontece no Brasil importa, e importa globalmente"



MICHAEL RYAN, diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), ao voltar a demonstrar preocupação com o quadro da pandemia do coronavírus no Brasil, cobrando medidas "sérias" e "clareza" de autoridades e todos os envolvidos para enfrentar o problema. "A situação no Brasil certamente tem piorado", enfatizou.

COVID-19

AVANÇO

A capital paraense somou ontem 3 mil mortos pela covid-19 desde o início da pandemia, segundo boletim oficial da Secretaria Municipal de Saúde. O avanço da doença, no mês de março, tem superado até mesmo as previsões mais pessimistas. Só nas duas primeiras semanas deste mês, já foram registrados 11.131 novos casos de infecção pelo coronavírus. Nos últimos 14 dias, foram 196 mortos, número maior que o registrado durante todo o mês de janeiro, que fechou com 158 óbitos. Março caminha para ser o mês mais letal da pandemia até agora.



MÁSCARA



A disseminação da nova variante do coronavírus, que segundo especialistas, pode ser até seis vezes mais transmissível, colocou em dúvida a eficácia das máscaras caseiras, feitas de tecido, e fez disparar a procura por máscaras cirúrgicas, principalmente as do tipo PFF2, recomendadas inclusive pelas companhias aéreas para quem precisa viajar neste período. Nas casas do ramo em Belém e até mesmo na internet, o produto já começa a faltar.

LOTAÇÃO

PLANO DE SAÚDE

Não são só os pacientes que dependem da rede pública que têm enfrentado uma via-crúcis ao buscar atendimento em meio ao colapso no sistema de saúde de Belém. Usuários de planos de saúde têm reclamado da demora no atendimento, especialmente quando precisam de leitos. Na semana passada, colegas de trabalho de uma paciente apelaram nas redes sociais para conseguirem um leito na rede pública porque não conseguiram espaço nos hospitais conveniados. Em nota enviada à coluna, a Unimed Belém, um dos maiores planos de saúde da capital, informou que destinou novas unidades para atendimento exclusivo aos doentes da covid-19 e que vai buscar mais 100 leitos nos hospitais conveniados.



APOIO

TENDAS

A Secretaria Municipal de Saúde promete concluir ainda nesta semana a montagem de 16 tendas para atendimento exclusivo aos pacientes com sintomas leves e moderados da covid-19. As tendas serão montadas ao lado das Unidades de Pronto Atendimento (Upas). Durante o fim de semana, técnicos do município trabalharam no processo de seleção de 200 profissionais, entre médicos, enfermeiros e pessoal de apoio, que vão atuar nesses espaços. A contratação será feita em regime de urgência.