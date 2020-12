Detalhes do furto milionário em Belém e os novos questionamentos sobre a vacina contra a covid-19

FURTO

JOALHERIA

Correntes de ouro, relógios e pelo menos 400 anéis com rubis, safiras, esmeraldas e diamantes estão na lista de itens furtados da loja L’Amore no primeiro piso do Boulevard Shopping Belém, no dia 24 de novembro. Juntos, esses itens somam cerca de 15 quilos de ouro e o prejuízo estimado, segundo os donos do empreendimento, é de R$ 9 milhões. Câmeras de segurança do Boulevard mostram que os criminosos monitoraram a loja pelo menos duas semanas antes do furto que, não por coincidência, foi marcado para uma quinta-feira, véspera da tradicional Black Friday, quando o shopping ficaria mais movimentado.

FACILIDADE

O furto começou a ser colocado em prática ainda na noite do dia 23 de novembro, quando os dois suspeitos chegaram ao shopping, esperaram que o local fosse fechado e, por volta das 23 horas, arrombaram a porta de correr de uma loja no primeiro piso, a poucos metros do local do roubo. De lá, acessaram o forro e, usando a tubulação, se arrastaram até a joalheria, onde cortaram parte do sistema elétrico da loja, mas deixaram intacto o ponto que alimenta as câmeras de segurança que registraram parte da ação e foram entregues à polícia. Após encher a mochila com peças escolhidas, o bandido voltou para a primeira loja, aquela com a porta arrombada, esperou amanhecer e, quando o começou o movimento de trabalhadores e alunos da academia do shopping, aproveitou e saiu pela porta da frente, sem ser incomodado.

INVESTIGAÇÃO

O ladrão não usava máscara e deixou várias digitais pela loja. O material, contudo, ainda está sendo periciado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” que pediu 15 dias para finalizar o trabalho. O caso é investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos, mas o delegado responsável informou que não falaria à imprensa para não atrapalhar as investigações.

INSEGURANÇA

O Boulevard Shopping Belém distribuiu nota à imprensa informando que está colaborando e garantindo que seus protocolos de segurança são seguidos rigorosamente. Entre lojistas, alguns com estoques milionários, contudo, o clima é de insegurança.

DESPEDIDA

PROFESSOR

Será enterrado hoje em Salinópolis, o corpo do criador do Centro de Pesquisa em Geofísica da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Carlos Dias, morto na última segunda-feira, 6, no Rio de Janeiro. Responsável pela formação de várias gerações de pesquisadores na área de petróleo, ele era doutor em Engenharia pela Universidade de Berkeley na Califórnia e recebeu título de doutor honoris causa pela UFPA. O velório será na Fonte do Caranã, monumento idealizado por Dias.

IGREJA

CRISE

Áudio que circula nas redes sociais atribui o encaminhamento à Santa Sé das denúncias contra o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, a um racha entre ele e bispos progressistas que trabalham por uma Igreja Católica mais voltada para questões amazônicas como a causa ambiental. O autor do áudio, um clérigo, chega a afirmar que dom Taveira é persona non grata entre os bispos da região por sua postura conservadora. A informação é negada por um dos principais representantes da ala progressista da Igreja na Amazônia, dom Erwin Kräutler. “Uma coisa é ter ideias diferentes, outra é taxar a pessoa de figura não grata, não querida”, escreveu informando que todos os bispos do Pará e Amapá estão enviando mensagens a dom Alberto, prometendo orações.

MANIFESTAÇÃO

Dom Alberto Taveira também se manifestou sobre o áudio. Em carta aos bispos da Amazônia, despachada na segunda-feira, 6, contou que entrou em contato com o autor do áudio para dizer que não subscreve o teor divulgado. E reforçou que não se opõe às decisões do Sínodo da Amazônia. “Declaro a todos os irmãos que não subscrevo o que foi afirmado a este respeito, mantendo-me fiel aos propósitos pastorais por nós acordados, em plena comunhão com o Papa”, escreveu dom Alberto.

Sem festa em Marabá

A Prefeitura de Marabá, no sudeste paraense, decidiu cancelar a festa de Réveillon por causa da pandemia.

Atenção básica

Novo programa do governo federal vai capacitar 385 mil agentes comunitários de saúde para atuarem em todo o Brasil.

"Por que excluir a Coronavac, já que o procedimento junto à Anvisa é igual ao da Covax e AstraZeneca?”

O questionamento foi feito pelo governador de São Paulo, João Doria, ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o plano de imunização contra a covid-19. Em outubro, o ministro prometeu a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, mas teve de recuar após ser desautorizado pelo presidente

Jair Bolsonaro.